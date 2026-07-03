Iga Świątek trenowała z Agnieszką Radwańską na Wimbledonie! "Grałam na bezdechu!"

Iga Świątek po zwycięstwach 6:1, 2:6, 6:3 nad Taylor Townsend i 6:1, 6:3 nad Karoliną Pliskovą jest już w 3. rundzie Wimbledonu. Przed nią mecz z utalentowaną Alexandrą Ealą z Filipin. W piątek broniąca tytułu Raszynianka trenowała z Agnieszką Radwańską, która na londyńskiej trawie też odnosiła sukcesy. W 2012 roku doszła nawet do finału, w którym po trzech setach pięknej walki przegrała z Sereną Williams.

Agnieszka Radwańska uczestniczyła w pierwszych 15 minutach treningu z Igą Świątek. Krakowianka w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. W turnieju deblowym jej partnerką będzie Dunka polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki, prywatnie bliska przyjaciółka Isi. Zmagania będą się toczyć w dwóch grupach po cztery pary, a zwycięzcy każdej z grup zmierzą się w finale.

Kiedy gra Iga Świątek z Alexandrą Ealą? O której godzinie mecz w 3. rundzie Wimbledonu?

- Do turnieju legend postanowiłam się przygotować trenując z legendą - rzuciła Agnieszka Radwańska, łapiąc oddech po intensywnej wymianie z Igą Świątek. - Od pięciu minut grałam na bezdechu - przyznała 37-latka.

Później trening prowadził już trener Igi Świątek Francisco Roig. Nie zabrakło szlifowania tak przydatnych na trawie wolejów i slajsów. Hiszpan na bieżąco udzielał technicznych wskazówek.

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