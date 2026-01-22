Iga Świątek walczy z infekcją. Zachrypnięta Polka zdradziła, co z jej zdrowiem

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open, pokonując Marie Bouzkovą.

Polska tenisistka zdradziła, że zmaga się z infekcją, co było słychać w jej zachrypniętym głosie.

Mimo problemów zdrowotnych, Świątek zaprezentowała się lepiej niż w poprzednim meczu.

Z kim zmierzy się teraz i jak choroba wpłynie na jej dalszą grę?

Iga Świątek zameldowała się w 3. rundzie Australian Open po zwycięstwie 6:2, 6:3 nad Marie Bouzkovą. Czeszka to rywalka, która nie generuje dużych prędkości, ale jest bardzo solidna, więc wiadomo było, że kluczowa będzie cierpliwość Polki w budowaniu i kończeniu punktów. Nasza gwiazda popełniła sporo błędów, ale i tak kontrolowała przebieg spotkania i wygrała je pewnie mimo problemów na początku drugiego seta.

W czasie pomeczowej konferencji prasowej Iga Świątek zdradziła, że zmaga się z drobną infekcją. Wiceliderka rankingu była wyraźnie zachrypnięta.

- Nie wiem, na ile to słychać w moim głosie, ale mam lekką infekcję, którą starałam się zwalczyć. Chciałam po prostu wrócić do formy. Nie robiłam wiele więcej. Przede wszystkim trenowałam - wyznała Iga Świątek, zapytana o to, jak spędziła czas po poprzednim spotkaniu.

Mimo tych problemów zdrowotnych w meczu z Marie Bouzkową Iga Świątek zaprezentowała się dużo lepiej niż w poprzednim spotkaniu w Melbourne (7:6, 6:3 z Chinką Yue Yuan).

- Byłam bardziej rozluźniona, mniej zestresowana, skupiona na pracy, więc rzeczywiście można było mieć takie wrażenie. Grając z Marie zawsze trzeba być solidnym i zdyscyplinowanym. Nie jest łatwo kończyć wymiany, bo ona gra dobrze w defensywie. Trochę problemów sprawiał wiatr, który wyraźnie wiał wzdłuż kortu. Trzeba było się do tego dostosować i cieszę się, że zrobiłam to szybko - dodała Iga.

Jej kolejną rywalką będzie Anna Kalinska, która wcześniej w czwartek pokonała Austriaczkę Julię Grabher 6:3, 6:3. Świątek z Rosjanką ma bilans 2-1.

Kiedy gra Iga Świątek w 3. rundzie Australian Open?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w sobotę 24 stycznia. Plan gier i godzinę meczu poznamy w piątek. Transmisja TV z Australian Open 2026 na Eurosporcie 1 i 2.

