Karolina Pliskova wypaliła o Idze Świątek: "Nie jest w najlepszej formie"

Karolina Pliskova ma 34 lata a za sobą długą karierę pełną sukcesów. W 2017 roku Czeszka była nawet liderką rankingu, prowadziła przez 8 tygodni. Na trawie grać potrafi, co udowodniła choćby w 2021 roku, docierając do finału Wimbledonu (porażka z Ashleigh Barty). Jej największy atut to mocny płaski serwis. W najlepszych sezonach regularnie serwowała najwięcej asów w całej stawce WTA. Uderza piłki mocno i płasko, preferując grę z głębi kortu.

Zgrzyt w zespole Igi Świątek?! Ekspertka ujawnia szokujące sceny

Iga Świątek grała z Karoliną Pliskovą trzy razy i wszystkie te spotkania wygrała. Kibice pamiętają zwłaszcza finał turnieju WTA w Rzymie, w którym Polka zdemolowała bezradną Czeszkę 6:0, 6:0. Teraz jednak nasza gwiazda jest w zupełnie innym momencie kariery, a Pliskova ma tego świadomość.

- Wiem o niej dużo. Oczywiście, grałyśmy przeciwko sobie i za każdym razem mnie pokonywała. To świetna zawodniczka. Będzie to dla mnie bardzo trudne spotkanie. Osiągnęła już wiele niesamowitych sukcesów w swojej karierze - powiedziała Karolina Pliskova pytana o Igę Świątek w rozmowie z Polsatem Sport. - Może obecnie nie jest w swojej najlepszej formie, a ludzie mówią, że nie odnosi już takich sukcesów, jak wcześniej, ale nadal jest w czołowej piątce rankingu. To ogromne osiągnięcie. W zeszłym roku wygrała Wimbledon, więc zdecydowanie jest jedną z faworytek. Może nie jest teraz dokładnie na tym poziomie, w porównaniu z jej najlepszym okresem, kiedy wygrywała wszystko i potrafiła pokonać mnie 6:0, 6:0, ale oczywiście zagra swój mecz najlepiej, jak potrafi. Zobaczymy, czy tym razem też wygra, ja dam z siebie wszystko - zapewniła obecnie 73. rakieta świata, która poprzedni sezon straciła z powodu poważnej kontuzji - dodała Pliskova.

Kiedy mecz Świątek - Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu?

Mecz Iga Świątek - Karolina Pliskova w 2. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 2 lipca. Początek meczu Świątek - Pliskova o godzinie 14.30 polskiego czasu. Transmisje TV z Wimbledonu na sportowych kanałach Polsatu.

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