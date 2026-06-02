Kiedy gra Maja Chwalińska z Anną Kalinską? O której godzinie mecz w 1/4 finału Roland Garros?

Rewelacyjna Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału Roland Garros.

Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalinska.

Sprawdź, kiedy Maja Chwalińska zagra kolejny mecz i gdzie będzie transmisja.

Maja Chwalińska nie przestaje zadziwiać i wygrywa kolejne mecze. Rewelacyjna Polka po wygraniu kwalifikacji ograła kolejno chińską mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng (6:4, 6:0), doświadczoną Belgijkę Elise Mertens (6:4, 6:0) i słynną Greczynkę Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2). W starciu o ćwierćfinał na drodze 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej stanęła ostatnia w turnieju reprezentantka gospodarzy - Diane Parry. Maja Chwalińska pokonała również tę przeszkodę (6:3, 6:2) i jest w ćwierćfinale Roland Garros!

Maja Chwalińska w rankingu WTA awansuje co najmniej w okolice 49. miejsca. - Moim celem na ten sezon był awans do czołowej setki i bardzo się cieszę, że już to osiągnęłam. Ale w tenisie człowiek zawsze jest głodny sukcesu. Wyznaczasz sobie jeden cel, a kiedy go osiągasz, chcesz więcej. Jestem bardzo wdzięczna za tę chwilę, ale zdecydowanie chcę więcej - podkreśliła Chwalińska.

Maja Chwalińska - Anna Kalinska w 1/4 finału Roland Garros

Maja Chwalińska kolejny mecz w ćwierćfinale Roland Garros zagra z Anną Kalinską. Rosjanka (nr 24 WTA) w 4. rundzie pokonała 6:4, 2:6, 7:6(10-7) reprezentującą od niedawna Austrię Anastazję Potapową. Będzie to pierwszy pojedynek Chwalińskiej z Kalinską, która gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko.

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros? PREMIE w Paryżu są ogromne, rozbiła bank!

- Dla mnie nie ma znaczenia, z kim gram, ponieważ i tak jestem niżej notowana w rankingu. To, co się wydarzyło, nic nie zmienia. To one są faworytkami do wygranej, nikt mnie tak naprawdę nie zna - stwierdziła Maja Chwalińska, ale zdaniem bukmacherów przed jej meczem z Kalinską nie ma faworytki.

Kiedy gra Chwalińska kolejny mecz w ćwierćfinale Roland Garros?

Mecz Maja Chwalińska - Anna Kalinska w ćwierćfinale Roland Garros zostanie rozegrany w środę 3 czerwca 2026. Początek meczu Chwalińska - Kalinska o godzinie 11. Transmisje TV z Roland Garros na kanałach Eurosportu oraz online na HBO Max i Player.pl.

