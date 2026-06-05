Legenda tenisa wskazała faworytkę finału Chwalińska - Andriejewa. Na takie słowa czekaliśmy

Siedmiokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przyznała, że jest pod ogromnym wrażeniem gry Polki. – „Uwielbiam jej styl gry” – powiedziała amerykańska legenda, zwracając uwagę na różnorodność i kreatywność, które Chwalińska prezentuje na korcie. Venus podkreśliła również, że Polka potrafi znaleźć rozwiązania w sytuacjach, gdy wiele zawodniczek stawia wyłącznie na siłę.

Williams nie ukrywa, że w finale będzie trzymała kciuki za reprezentantkę Polski. – „Stawiam na Maję” – zadeklarowała przed decydującym starciem w Paryżu.

- Chciałabym zaznaczyć, że to ja na nią stawiałam. Wytypowałam ją do wejścia do finału. Bo jeśli tego jeszcze nie rozgryźliście, w tegorocznej imprezie zasada jest taka, że trzeba stawiać na osobę, która ma teoretycznie nie ma żadnych szans. Tak to właśnie wyglądało przez te ostatnie dwa tygodnie. Zatem muszę na Maję - tłumaczyła z uśmiechem słynna Amerykanka.

Według Amerykanki tenis Chwalińskiej wnosi do kobiecego touru świeżość i pokazuje, że sukces można osiągać także dzięki inteligencji oraz wyczuciu gry.

ZOBACZ TEŻ: Pierwsze słowa Mai Chwalińskiej po awansie do finału. Paryska publika piała z zachwytu

𝐈𝐤𝐨𝐧𝐚 𝐓𝐞𝐧𝐢𝐬𝐚 chwali Maję 🤩Legendarna Venus Williams określiła Polkę "historią Kopciuszka" i swoją faworytką na finał 🤩Jak cudownie się słucha takich słów 🫶#RolandGarros #RG2026 #JazdaMaja pic.twitter.com/WQPnvliqMx— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) June 4, 2026

Niemal 25-letnia Polka już przeszła do historii jako pierwsza kwalifikantka, która awansowała do finału Roland Garros. W meczu o tytuł zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą, a jej sensacyjny marsz przez turniej pozostaje jedną z największych historii tegorocznego sezonu.

Kiedy i o której finał Chwalińska - Andriejewa?

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 6 maja 2026. Początek finału Chwalińska - Andriejewa o godzinie 15. Transmisja TV na antenach TVN, Eurosportu 1 oraz online na HBO Max i Player.pl.

ZOBACZ TEŻ: Diana Sznajder naprawdę powiedziała to o Mai Chwalińskiej po przegranym półfinale!