Legenda tenisa wskazała faworytkę finału Chwalińska - Andriejewa. Na takie słowa czekaliśmy

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-05 17:58

Maja Chwalińska zachwyca tenisowy świat podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Polka, która do głównej drabinki przebijała się przez kwalifikacje, jest już w finale turnieju i zbiera pochwały od największych postaci tej dyscypliny. Głos zabrała również Venus Williams, jedna z legend kobiecego tenisa.

Maja Chwalińska, Venus Williams

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Autor: AP Photo/Aaron Favila, Aurelien Morissard/ Associated Press

Siedmiokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych przyznała, że jest pod ogromnym wrażeniem gry Polki. – „Uwielbiam jej styl gry” – powiedziała amerykańska legenda, zwracając uwagę na różnorodność i kreatywność, które Chwalińska prezentuje na korcie. Venus podkreśliła również, że Polka potrafi znaleźć rozwiązania w sytuacjach, gdy wiele zawodniczek stawia wyłącznie na siłę.

Williams nie ukrywa, że w finale będzie trzymała kciuki za reprezentantkę Polski. – „Stawiam na Maję” – zadeklarowała przed decydującym starciem w Paryżu.

- Chciałabym zaznaczyć, że to ja na nią stawiałam. Wytypowałam ją do wejścia do finału. Bo jeśli tego jeszcze nie rozgryźliście, w tegorocznej imprezie zasada jest taka, że trzeba stawiać na osobę, która ma teoretycznie nie ma żadnych szans. Tak to właśnie wyglądało przez te ostatnie dwa tygodnie. Zatem muszę na Maję -  tłumaczyła z uśmiechem słynna Amerykanka.

Według Amerykanki tenis Chwalińskiej wnosi do kobiecego touru świeżość i pokazuje, że sukces można osiągać także dzięki inteligencji oraz wyczuciu gry.

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Niemal 25-letnia Polka już przeszła do historii jako pierwsza kwalifikantka, która awansowała do finału Roland Garros. W meczu o tytuł zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą, a jej sensacyjny marsz przez turniej pozostaje jedną z największych historii tegorocznego sezonu.

Kiedy i o której finał Chwalińska - Andriejewa?

Mecz Maja Chwalińska - Mirra Andriejewa w finale Roland Garros zostanie rozegrany w sobotę 6 maja 2026. Początek finału Chwalińska - Andriejewa o godzinie 15. Transmisja TV na antenach TVN, Eurosportu 1 oraz online na HBO Max i Player.pl.

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MAJA CHWALIŃSKA
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