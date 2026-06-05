Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła Maja Chwalińska za finał w Paryżu? Fortuna!

Maja Chwalińska awansowała do finału Roland Garros.

Polska tenisistka zarobiła już w Paryżu ogromne pieniądze i walczy o jeszcze większą premie.

Sprawdź, jakie są premie w Roland Garros 2026 i ile zarobiła już Chwalińska.

Ile zarobiła Maja Chwalińska w Roland Garros?

Maja Chwalińska za awans do finału Roland Garros zarobiła już 1,4 mln euro! To dużo więcej niż uzbierała z tenisowych nagród przez całą karierę (864 tys. dolarów). Jeżeli wygra turniej w Paryżu, zgarnie 2,8 mln euro. To oczywiście kwoty brutto, a podatki od wysokich nagród we Francji są bardzo wysokie - ok. 45 procent trzeba oddać fiskusowi. Do tego trzeba się też rozliczy z Urzędem Skarbowym w Polsce.

Maja Chwalińska do głównej drabinki Roland Garros awansowała w kwalifikacjach, więc ma już w nogach aż dziewięć meczów. - Jestem zmęczona, ale to normalne - mówiła Maja. - Mam wrażenie, że śnie - powiedziała po awansie do finału.

Premie w Roland Garros są wysokie, ale zawodnicy walczą o jeszcze większe. Największe tenisowe gwiazdy zbuntowały się przeciwko tenisowym władzom organizującym turnieje Wielkiego Szlema. Domagają się wyższych premii finansowych, a Aryna Sabalenka groziła nawet bojkotem. Zmian domaga się również Iga Świątek, która poparła akcję protestacyjną.

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Tenisiści domagają się głównie większego udziału w zyskach, które generują cztery największe turnieje (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open). Te cały czas szybko rosną, więc zawodnicy - główni aktorzy tych widowisk - uważają, że podział dochodów jest niesprawiedliwy. Już wiosną czołowi gracze ATP i WTA wystosowali list, w którym zażądali co najmniej 22 proc. udziału w zyskach (obecnie to ok. 15 proc). Ich apel został jednak zignorowany.

Teraz sytuacja zrobiła się już bardzo napięta. Protestujący tenisiści mają opuścić konferencje prasowe lub wywiady telewizyjne na Roland Garros po upływie 15 minut. Taki limit ma symbolizować 15 procent przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Tenisiści domagają się nie tylko wyższego udziału w przychodach, ale także składek na świadczenia socjalne oraz większego wpływu na takie kwestie, jak harmonogram rozgrywek.

Premie w turniejach singla Roland Garros 2026:

Mistrzowie - 2,8 mln euro

Finaliści - 1,4 mln euro

1/2 finału - 750 tys. euro

1/4 finału - 470 tys. euro

4. runda - 285 tys. euro

3. runda - 187 tys. euro

2. runda - 130 tys. euro

1. runda - 87 tys. euro

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