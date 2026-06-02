Wszyscy mówią o tym, co Maja Chwalińska zrobiła przed wielką wygraną! Wyjątkowe nagranie

Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Roland Garros 2026 po wygranej z Francuzką Diane Parry 6:3, 6:2.

Mecz 1/8 finału był dla niej debiutem na słynnym korcie Philippe Chatrier.

Już sam trening na legendarnej arenie wzbudził w Polce silne emocje, co organizatorom udało się uwiecznić na nagraniu.

Nie mogła sobie odmówić. Wszyscy mówią o tym, co Maja Chwalińska zrobiła przed wielką wygraną w Roland Garros

To dopiero trzeci wielkoszlemowy występ Mai Chwalińskiej, ale mówi już o niej cały świat. Fenomenalna Polka gra życiowy tenis i jest już w ćwierćfinale Roland Garros 2026. W Paryżu wygrała zresztą 7 meczów, licząc trzyrundowe kwalifikacje, przez które przebijała się do głównego turnieju. W nim dokładnie tyle zwycięstw oznacza końcowy triumf, ale Chwalińska potrzebuje do tego jeszcze trzech kroków. Ten najbliższy to starcie z Anną Kalinską w ćwierćfinale i powrót na główny kort Philippe Chatrier. Od tej fazy turnieju wszystkie mecze singla rozgrywane są właśnie na głównej arenie kompleksu Roland Garros, z którą dopiero oswaja się 24-letnia Polka.

Kiedy gra Maja Chwalińska z Anną Kalinską? O której godzinie ćwierćfinał Roland Garros?

Już we wspomnianych kwalifikacjach Chwalińska miała szczęście i zaszczyt grać przeciwko Francuzkom na drugim co do wielkości korcie Suzanne Lenglen. To cenne doświadczenie z pewnością przydaje się na głównym obiekcie, który i tak zrobił na Polce ogromne wrażenie. Świadczy o tym nagranie udostępnione przez oficjalne profile Roland Garros przed meczem 1/8 finału z Diane Parry.

Był to debiut Dąbrowianki na korcie Philippe Chatrier, na którym swoją legendę budują największe postaci tenisa. Na czele z Rafaelem Nadalem, 14-krotnym zwycięzcą turnieju, którego po zakończeniu kariery uhonorowano pamiątkową tablicą na środku legendarnego obiektu. I właśnie ten wyjątkowy szczegół zrobił na Chwalińskiej wrażenie - podczas tradycyjnego przedmeczowego treningu skorzystała z okazji, aby zrobić tablicy Nadala pamiątkowe zdjęcie. Internauci byli rozczuleni jej postawą!

Polka nie mogła być pewna, że jeszcze będzie miała taką okazję, ale zwycięstwo z Parry jej to zapewnia. "Ale to piękne przeżycie dla Mai. Zapracowała na to wszystko i niech teraz się tym po prostu cieszy, cokolwiek się stanie i tak wszyscy kibice powinni być z niej dumni" - podkreślają kibice w mediach społecznościowych, wspominając jeszcze niedawne kwalifikacje. Z kolei ćwierćfinał Roland Garros Chwalińska - Kalinska zostanie rozegrany już w środę, 3 czerwca, najprawdopodobniej jako pierwszy mecz dnia, choć nie ma jeszcze oficjalnego planu gier.

Maja Chwalińska nie mogła nie skorzystać z okazji i podczas swojego treningu zrobiła pamiątkową fotografię tablicy Rafy Nadala na Court Philippe-Chatrier 🥹📸#RolandGarros | #zkortu pic.twitter.com/8V475eGlc8— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 1, 2026