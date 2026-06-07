To wtedy Maja Chwalińska wróci do Polski! Ważne informacje dla kibiców

Maja Chwalińska przegrała finał Roland Garros (3;6, 2:6 z Mirrą Andriejewą), ale zdobyła serca kibiców. I to na całym świecie! Fani w Polsce pewnie już zastanawiali się, kiedy zawodniczka z Dąbrowy Górniczej wróci z Paryża do kraju i gdzie będzie można ją powitać. Już wszystko jasne, poznaliśmy szczegóły!

"Finalistka Roland Garros w poniedziałek wróci do Polski! Maja Chwalińska o godzinie 9:25 wyląduje na lotnisku Chopina w Warszawie. Zapraszamy wszystkich kibiców, którzy chcieliby przywitać naszą tenisistkę po życiowym sukcesie odniesionym w Paryżu" - poinformował w mediach społecznościowych Polski Związek Tenisowy.

Maja Chwalińska zdradziła, na co wyda zarobione w Roland Garros miliony!

Maja Chwalińska już wcześniej zapowiedziała, że planuje teraz wakacje, a na korcie zobaczymy ją dopiero na trawie Wimbledonu czyli pod koniec czerwca. Jeżeli dostanie od Anglików "dziką kartę", powalczy od razu w turnieju głównym. Jeżeli nie - rozpocznie występ w Londynie od kwalifikacji.

- Niczego nie będę grać przed Wimbledonem, to na pewno - zapowiedziała stanowczo Maja. - Definitywnie potrzebuję wakacji i czasu na regenerację i naładowanie baterii. W tym roku na trawie zagram tylko Wimbledon. - dodała.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie