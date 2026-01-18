Dramatyczne sceny w Australian Open. Zawodniczka nagle ruszyła na pomoc! [WIDEO]

- Dramatyczne chwile podczas meczu Australian Open. Zeynep Sonmez zareagowała błyskawicznie
- W trakcie meczu Turczynka zauważyła zasłabnięcie dziewczynki od podawania piłek
Australian Open: Dramatyczne sceny na korcie
To miał być kolejny zacięty pojedynek o awans w Australian Open, ale zostanie zapamiętany z zupełnie innego powodu. W trakcie meczu Zeynep Sonmez z Jekateriną Aleksandrową doszło do niebezpiecznego incydentu. Jedna z osób obsługujących kort zasłabła, a błyskawiczna reakcja zawodniczki zapobiegła gorszemu nieszczęściu.
Warunki podczas australijskiego szlema bywają ekstremalne, a napięcie udziela się nie tylko sportowcom. W pewnym momencie spotkania jedna z dziewczynek podających piłki zasłabła i osunęła się na ziemię. Sytuacja wyglądała dramatycznie.
Zeynep Sonmez nie czekała na reakcję służb medycznych czy sędziego. Widząc, co się dzieje, natychmiast przerwała grę i podbiegła do dziewczynki. Turecka tenisistka pomogła dziewczynce wstać, wzięła ją pod ramię i z wielką troską wyprowadziła z placu gry w miejsce, gdzie mogły zająć się nią odpowiednie służby
Sonmez gra dalej w Australian Open
Nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a kibice i komentatorzy są pod wrażeniem empatii i szybkiej reakcji zawodniczki.
Mimo stresującej przerwy i wybicia z rytmu, Sonmez potrafiła wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Po wznowieniu gry stoczyła twardy bój z faworyzowaną Jekateriną Aleksandrową.
Ostatecznie, po trzech setach pełnych zwrotów akcji, to właśnie bohaterska Turczynka mogła unieść ręce w geście triumfu. Sonmez wygrała mecz 7:5, 4:6, 6:4, udowadniając, że wielkie serce idzie w parze z formą sportową.