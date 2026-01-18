Dramatyczne sceny w Australian Open. Zawodniczka nagle ruszyła na pomoc! [WIDEO]

Dramatyczne chwile podczas meczu Australian Open. Zeynep Sonmez zareagowała błyskawicznie

W trakcie meczu Turczynka zauważyła zasłabnięcie dziewczynki od podawania piłek

Australian Open: Dramatyczne sceny na korcie

To miał być kolejny zacięty pojedynek o awans w Australian Open, ale zostanie zapamiętany z zupełnie innego powodu. W trakcie meczu Zeynep Sonmez z Jekateriną Aleksandrową doszło do niebezpiecznego incydentu. Jedna z osób obsługujących kort zasłabła, a błyskawiczna reakcja zawodniczki zapobiegła gorszemu nieszczęściu.

Warunki podczas australijskiego szlema bywają ekstremalne, a napięcie udziela się nie tylko sportowcom. W pewnym momencie spotkania jedna z dziewczynek podających piłki zasłabła i osunęła się na ziemię. Sytuacja wyglądała dramatycznie.

Zeynep Sonmez nie czekała na reakcję służb medycznych czy sędziego. Widząc, co się dzieje, natychmiast przerwała grę i podbiegła do dziewczynki. Turecka tenisistka pomogła dziewczynce wstać, wzięła ją pod ramię i z wielką troską wyprowadziła z placu gry w miejsce, gdzie mogły zająć się nią odpowiednie służby

A ball girl fainted during the Zeynep Sonmez and Ekaterina Alexandrova match at the Australian Open. Zeynep immediately went over to help her & walked her off the court. Compassion. ❤️ pic.twitter.com/FzNQalCyJa— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2026

Sonmez gra dalej w Australian Open

Nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a kibice i komentatorzy są pod wrażeniem empatii i szybkiej reakcji zawodniczki.

Mimo stresującej przerwy i wybicia z rytmu, Sonmez potrafiła wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Po wznowieniu gry stoczyła twardy bój z faworyzowaną Jekateriną Aleksandrową.

Ostatecznie, po trzech setach pełnych zwrotów akcji, to właśnie bohaterska Turczynka mogła unieść ręce w geście triumfu. Sonmez wygrała mecz 7:5, 4:6, 6:4, udowadniając, że wielkie serce idzie w parze z formą sportową.