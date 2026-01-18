Dramatyczne sceny w Australian Open. Zawodniczka nagle ruszyła na pomoc! [WIDEO]

Mateusz Sobiecki
2026-01-18 10:17

Chwile strachu w Melbourne. Mecz Zeynep Sonmez z Jekateriną Aleksandrową został przerwany z powodu zasłabnięcia dziewczynki do podawania piłek. Sonmez zareagowała instynktownie, odprowadzając nastolatkę w bezpieczne miejsce. Po wznowieniu gry Turczynka wygrała trzysetowy bój.

Zeynep Sonmez

i

Autor: TNT/ X (Twitter) Zeynep Sonmez
  • Dramatyczne chwile podczas meczu Australian Open. Zeynep Sonmez zareagowała błyskawicznie
  • W trakcie meczu Turczynka zauważyła zasłabnięcie dziewczynki od podawania piłek

Australian Open: Dramatyczne sceny na korcie

To miał być kolejny zacięty pojedynek o awans w Australian Open, ale zostanie zapamiętany z zupełnie innego powodu. W trakcie meczu Zeynep Sonmez z Jekateriną Aleksandrową doszło do niebezpiecznego incydentu. Jedna z osób obsługujących kort zasłabła, a błyskawiczna reakcja zawodniczki zapobiegła gorszemu nieszczęściu.

Warunki podczas australijskiego szlema bywają ekstremalne, a napięcie udziela się nie tylko sportowcom. W pewnym momencie spotkania jedna z dziewczynek podających piłki zasłabła i osunęła się na ziemię. Sytuacja wyglądała dramatycznie.

Iga Świątek wygląda na zestresowaną? Navratilova i Davenport wydały wyrok przed Australian Open

Zeynep Sonmez nie czekała na reakcję służb medycznych czy sędziego. Widząc, co się dzieje, natychmiast przerwała grę i podbiegła do dziewczynki. Turecka tenisistka pomogła dziewczynce wstać, wzięła ją pod ramię i z wielką troską wyprowadziła z placu gry w miejsce, gdzie mogły zająć się nią odpowiednie służby

Sonmez gra dalej w Australian Open

Nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło media społecznościowe, a kibice i komentatorzy są pod wrażeniem empatii i szybkiej reakcji zawodniczki.

Mimo stresującej przerwy i wybicia z rytmu, Sonmez potrafiła wrócić do rywalizacji na najwyższym poziomie. Po wznowieniu gry stoczyła twardy bój z faworyzowaną Jekateriną Aleksandrową.

Ostatecznie, po trzech setach pełnych zwrotów akcji, to właśnie bohaterska Turczynka mogła unieść ręce w geście triumfu. Sonmez wygrała mecz 7:5, 4:6, 6:4, udowadniając, że wielkie serce idzie w parze z formą sportową.

AUSTRALIAN OPEN