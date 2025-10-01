Na żywo Iga Świątek - Emma Navarro 4:6, 6:4, 0:6 KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ZDEMOLOWANA W TRZECIM SECIE! Porażka 4:6, 6:4, 0:6 ze świetna dzisiaj Emmą Navarro. Amerykanka zagrała mądrze i bardzo solidnie. A Polka w trzecim secie zaprezentowała się już fatalnie 0-40 Piłki meczowe. Iga bezradna 0-30 Dobry serwis Amerykanki 0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi 4:6, 6:4, 0:5 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Coraz gorzej gra Iga. Na koniec kolejny błąd Kolejny błąd Igi, autowy forhend. Jest breakpoint 40-40 40-30 Ładna akcja Igi na półkorcie. Efektownie zakręciła z forhendu 30-30 Znów błąd Igi. Piłka po jej zagraniu podskoczyła na taśmie i wyszła w aut 30-15 Błąd Igi, forhend w siatkę 30-0 Polka znów mocnym uderzeniem wymusiła błąd Amerykanki 15-0 Po głębokim bekhendzie Igi rywalka odegrała w siatkę 4:6, 6:4, 0:4 Gem Navarro. Na koniec bardzo duży aut po forhendzie Igi Świątek. Bardzo źle to wygląda Przewaga Navarro. Amerykanka popracowała w defensywie i doczekała się błędu Polki Równowaga. Dobry serwis Amerykanki Iga ma breakpointa. Pewny smecz po koźle Równowaga. Iga dobrym forhendem wymusiła błąd rywalki Przewaga Navarro. Szybka wymiana, na koniec błąd Polki 40-40 Niestety Iga przestrzeliła z forhendu 40-30 Iga ma szansę na przełamanie 30-30 A teraz świetny return polskiej gwiazdy 15-30 Return Igi w siatkę 15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-15 Iga ofensywnie ruszyła do siatki, ale nadziała się na kontrę 4:6, 6:4, 0:3 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy forhend Polki. Przegrywa z podwójnym przełamaniem Podwójny błąd serwisowy Igi i jest breakpoint 40-40 Po agresywnym returnie Navarro Iga odegrała za końcową linię 40-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz 30-30 Duży aut po forhendzie Polki, która wciąż gra bardzo nierówno 30-15 Autowy return Amerykanki 15-15 Nieudany skrót Navarro. Piłka wpadła w siatkę 0-15 Kolejny błąd Igi. Wpakowała piłkę w siatkę 4:6, 6:4, 0:2 Gem Navarro. Amerykanka odskakuje Polce. Na koniec gema błąd Igi Przewaga Navarro Równowaga. Teraz Iga błysnęła genialną defensywą, z której przeszła nagle do ataku! Przewaga Navarro. Błąd Świątek 40-40 Amerykanka znów szalała w defensywie, ale Polka skończyła punkt dokładnym bekhendem po crossie 30-40 Agresywny return Polki. Rywalka nie dała rady odegrać 15-40 As serwisowy Navarro 15-30 A teraz Iga returnowała w siatkę 15-15 Autowy return Świątek 15-0 Iga spychała rywalkę do defensywy. Potem był jej pewny smecz 4:6, 6:4, 0:1 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Iga niestety traci serwis. Odrobiła straty z 0-40, ale potem był czwarty breakpoint i Polka popełniła błąd Navarro znów ma breakpointa. Nieudana akcja Igi przy siatce 40-40 Bardzo dobry serwis Igi! 30-40 Return Amerykanki w siatkę 15-40 As serwisowy Igi 0-40 Znów agresywny return Navarro po drugim podaniu Świątek. Iga odegrała w siatkę. Są breakpointy 0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi 0-15 Długa wymiana zakończona błędem Polki. Niecelny forhend Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek Tym razem z przerwy toaletowej korzysta Emma Navarro 4:6, 6:4 GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Na koniec świetny return Polki! Przed nami trzeci set! Iga ma piłkę setową! 40-40 Iga pięknie zakręciła z forhendu. Mordercza topsinowa rotacja 30-40 As serwisowy Navarro, pierwszy dzisiaj 30-30 Navarro mocnym forhendem wymusiła błąd Świątek 30-15 Iga spychała rywalkę do defensywy. Na koniec był smecz 15-15 Teraz błąd Navarro 0-15 Za długi return Igi 4:6, 5:4 Gem Świątek. Iga dobrze w nim serwowała. Pewnie obronione podanie 40-15 As serwisowy Igi! 30-15 Dobry drugi serwis Igi a po chwili pewny bekhend 15-15 Amerykanka przejęła inicjatywę mocnym returnem i po chwili skończyła punkt 15-0 Iga trafiła mocno w końcową linię 4:6, 4:4 Gem Navarro. Na koniec niestety autowy return Polki 30-40 Mocny return Polki i błąd Amerykanki popełniony pod presją 15-40 Niecelny return Igi 15-30 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd Emmy 0-30 Za długi return Polki 0-15 Długa wymiana, chyba najdłuższa w meczu. Niestety na koniec autowy forhend Igi 4:6, 4:3 Gem Świątek. Na koniec kolejny as serwisowy Polki i to przy drugim podaniu 40-15 As serwisowy Igi, szósty dzisiaj 30-15 Dokładny forhend Igi, pod końcową linię 15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki 15-0 As serwisowy Polki! 4:6, 3:3 Gem Navarro. Amerykanka bardzo łatwo obroniła podanie. Gem do zera. Iga popełniała znów błędy 0-40 Denerwuje się Polka po kolejnych błędach 0-30 O jejku... Znów Iga miała już otwarty kort, ale zagrała w aut. Złości się na siebie 0-15 Dobry serwis Amerykanki 4:6, 3:2 Gem Świątek. Przewaga Igi w gemie topniała, ale udało się go domknąć. Polka obejmuje prowadzenie w drugim secie 40-30 Znów błąd Igi 40-15 Teraz błąd Igi, autowy bekhend 40-0 Znów dobry serwis Polki i niecelny return Amerykanki 30-0 Dobry serwis naszej gwiazdy 15-0 Iga w dobrym momencie ruszyła do siatki. Potem był jej pewny bekhend 4:6, 2:2 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wyrównuje w drugim secie! 40-30 Duży aut po bekhendzie Polki 40-15 Iga trafiła w końcową linię. Zaskoczona rywalka skiksowała. Są breakpointy 30-15 Dobry serwis Amerykanki 30-0 Iga znów mocnym returnem przejęła inicjatywę a potem wymusiła błąd rywalki 15-0 Potężny return Igi 4:6, 1:2 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Na koniec znów Amerykanka głęboko weszła w kort przy drugim podaniu Polki i agresywnym returnem wymusiła jej błąd. Takich akcji dzisiaj było już mnóstwo Navarro ma znów breakpointa po dziwnym błędzie Świątek 40-40 Dobry drugi serwis Polki a potem pewne uderzenie w otwarty już kort 30-40 Błąd Igi i jest breakpoint 30-30 Dobry pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu 15-30 Znów agresywny return Amerykanki przy drugim podaniu Polki 15-15 Świetna akcja Polki, mocny i dokładny bekhend. Trafiła w narożnik kortu 0-15 Minimalnie niecelny bekhend Igi 4:6, 1:1 Gem Navarro. Iga miała breakpointa, ale nie wykorzystała tej szansy. W kluczowych momentach tenisistka z USA dobrze serwowała Przewaga Navarro. Efektowny skrót Amerykanki Równowaga. Agresywny return Polki pod nogi rywalki Przewaga Navarro. Świetna akcja Amerykanki. Dobry serwis, a potem mocny forhend w otwarty już kort 40-40 Dobry serwis Amerykanki 40-30 Navarro szalała w defensywie, ale Idze nie zabrakło teraz dokładności. Ma breakpointa 30-30 Znów dobry return Polki, a potem niecelny bekhend Amerykanki 15-30 Potężny return Igi! 0-30 Niestety kolejny błąd Polki, forhend w siatkę 0-15 Szybka wymiana, a na koniec piękny forhend Amerykanki po crossie 4:6, 1:0 Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła podanie. Na koniec ładna akcja Polki przy siatce, widowiskowy wolej Przewaga Świątek. As serwisowy Polki! Równowaga. Świetny bekhend Navarro. Bardzo dokładny Przewaga Świątek. Agresywny ale niecelny return Navarro 40-40 Autowy bekhend Polki, brakuje rytmu 40-30 As serwisowy Igi! 30-30 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki 15-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi 15-15 Pewny smecz Polki 0-15 Iga niestety zaczyna od błędu. Autowy forhend Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej 4:6 GEM I SET EMMA NAVARRO. Iga Świątek prowadziła 2:0, ale potem dużo solidniejsza była Amerykanka. Polka popełniła aż 23 niewymuszone błędy 15-40 Navarro ma piłki setowe 15-30 Kolejny błąd Polki. Bekhend w siatkę. Za dużo tych pomyłek 15-15 Świetny return Polki. Wymusiła błąd rywalki 0-15 Błąd Igi, zagrała w siatkę 4:5 Gem Świątek. Wreszcie świetny gem serwisowy Igi. Na koniec znów as serwisowy. Gem do zera 40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi a potem mocny smecz po koźle 30-0 As serwisowy Polki! 15-0 Iga ofensywnie ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki 3:5 Gem Navarro. Amerykanka znów odskakuje Polce. W dobrym stylu obroniła serwis 15-40 Wreszcie dobry return Polki 0-40 Iga pod presją zagrała w siatkę 0-30 Za długi return Igi Świątek 0-15 Amerykanka błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Polki 3:4 Gem Świątek. Iga przerywa wreszcie serię rywalki. Obroniła podanie, ale znów nie było łatwo Przewaga Świątek. Navaro uderzyła w siatkę 40-40 Znów Navarro zaatakowała drugi serwis Świątek i wymusiła jej błąd 40-30 Błąd Amerykanki, niewielki aut 30-30 Teraz dobry serwis a po chwili dobry bekhend 15-30 Znów dziwny błąd Igi. Kort był otwarty, ale przestrzeliła z bekhendu 15-15 As serwisowy Polki 0-15 Autowy drive-volley Igi. Kort był już otwarty 2:4 Gem Navarro. Bardzo dobry gem serwisowy Amerykanki. Iga przegrała czwartego gema z rzędu 30-40 Amerykanka dokładnym forhendem wymusiła błąd Polki 30-30 Potężny forhend Igi z morderczą rotacją 15-30 Autowy return Polki 15-15 Teraz Iga uderzyła z bekhendu w siatkę 15-0 Błąd Navarro, bekhend w siatkę 2:3 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła 2:0, ale jest już 2:3. Na koniec gema autowy forhend naszej gwiazdy. Trzeba odrabiać straty 30-40 Iga broni breakpointa. Ciekawa wymiana. Amerykanka najpierw skrótem ściągnęła Polkę do siatki, a potem ją przelobowała 30-30 Iga chciała zagrać bekhend wzdłuż linii, ale przestrzeliła 30-15 Pewny bekhend Igi 15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek 15-0 Po dobrym serwisie Iga skończyła punkt mocnym smeczem po koźle 2:2 Gem Navarro. Mamy już remis. Na koniec gema Amerykanka popisała się precyzyjnym forhendem po crossie 30-40 Świetny bekhend Polki, mocny i blisko bocznej linii 15-40 Znów autowy return Świątek 15-30 Mocny ale niecelny return Igi 15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki 0-15 Autowy return Polki 2:1 Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Amerykanka łapie kontakt. Tym razem Polka się nie wybroniła. Na koniec popełniła błąd, zagrywając w siatkę 15-40 Navarro w dobrej sytuacji uderzyła w siatkę 0-40 Błąd Polki i są breakpointy 0-30 Iga chciała zagrać forhend wzdłuż linii, ale uderzyła w korytarz deblowy 0-15 Błąd Polki, uderzyła w siatkę 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Dobrze returnowała i wymuszała błędy rywalki, wywierając presję 40-15 Podwójny błąd serwisowy Navarro. Teraz Iga ma breakpointy 30-15 Minimalnie niecelne zagranie Igi 30-0 Polka wymusiła błąd Amerykanki, która pod presją zagrała w siatkę 15-0 Ale stop-volley Igi! Co za akcja! 1:0 Gem Świątek. Już w gemie otwarcia mieliśmy bardzo długą grę na przewagi. Iga obroniła aż cztery breakpointy. Amerykanka ma ciekawy pomysł na ten mecz. Bardzo głęboko wchodzi w kort przy drugich serwisach Świątek i atakuje agresywnie piłkę z góry Przewaga Świątek. Znakomity bekhend Polki, głęboki i mocny Równowaga. Dobry pierwszy serwis Igi i niecelny return Emmy Navarro ma kolejnego breakpointa. Znów agresywny return przy drugim podaniu Polki Równowaga. Znakomity forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać Navarro ma breakpointa po świetnym returnie Równowaga. Teraz Iga przestrzeliła, za długi forhend Przewaga Świątek. Autowy bekhend Amerykanki po szybkiej wymianie Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Świątek Przewaga Świątek. Znów dobry serwis Polki, teraz na zewnątrz 40-40 Potężny pierwszy serwis Polki 30-40 Iga ruszyła do siatki i popisała się pewnym smeczem 15-40 Po mocnym bekhendzie Amerykanki Pola odegrała w siatkę. Są breakpointy 15-30 Pewny smecz Igi Świątek 0-30 Znów agresywny return Amerykanki i wymuszony błąd Polki. Navarro głęboko wchodzi w kort przy drugim serwisie Igi 0-15 Po agresywnym returnie Navarro Świątek odegrała w aut GRAMY! Serwuje Iga Świątek Za chwilę początek spotkania Iga Świątek i Emma Navarro są już na korcie. Trwa rozgrzewka Polka po raz pierwszy w tym turnieju zagra w sesji wieczornej. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tych warunkach Jeżeli Iga pokona Amerykankę, to kolejną rywalkę pozna po meczu Marta Kostiuk - Jessica Pegula Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Początek spotkania o godzinie 13 polskiego czasu.

Iga Świątek i Emma Navarro w Pekinie grają ze sobą po raz trzeci. Po raz pierwszy panie spotkały się bardzo dawno temu, gdy miały po 17 lat. W 2018 r. Polka ograła Amerykankę w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań. Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra - wspominała to spotkanie tenisistka z USA.

Iga Świątek i Emma Navarro po raz drugi spotkały się w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała Ameryjankę 6:1, 6:2, a w spotkaniu nie zabrakło kontrowersji i rażącego błędu arbitra. Nasza gwiazda była jednak wyraźnie lepsza, co przyznała sama Navarro. Zapytana o to, jak się gra ze Świątek, tak opisała polską rywalkę: - To nie jest łatwe. Myślę, że jest bardzo szybka i robi wszystko z pełnym przekonaniem i intensywnością. Ma inny styl poruszania się i gry niż większość dziewczyn. Trudno się temu przeciwstawić. Czujesz, że musisz robić wszystko w tym samym tempie, co ona. Jest trudną przeciwniczką. Po prostu wiesz, że nawet jak czasem spudłuje, będzie walczyć o każdą piłkę. Myślę, że jest bezlitosna. Tak, to dobre słowo. Naprawdę trudno się z nią gra - tak Emma Navarro opisała Igę Świątek.

Emma Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie wspięła się na 8. pozycję i walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała wtedy m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). Ma niespełna 24 lata, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów.