Bezradna Iga Świątek za burtą w Pekinie! Katastrofa w trzecim secie!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2025-10-01 15:48

Iga Świątek odpadła z hukiem z turnieju WTA w Pekinie już w 4. rundzie po bardzo słabej grze i porażce 4:6, 6:4, 0:6 z Emmą Navarro. - Na korcie jest bezlitosna, naprawdę ciężko się z nią gra - mówiła Navarro o Świątek, po czym... wyszła na kort i ograła naszą gwiazdę. Amerykanka imponowała sprytem i świetną defensywą. Agresywnie atakowała drugie serwisy Igi, wchodząc głęboko w kort. A Iga popełniała mnóstwo błędów, w trzecim secie była już bezradna. Poniżej relacja na żywo z meczu.

Iga Świątek - Emma Navarro RELACJA NA ŻYWO i wynik meczu. WTA Pekin

i

Autor: Associated Press
Na żywo

Iga Świątek - Emma Navarro

4:6, 6:4, 0:6

KONIEC! IGA ŚWIĄTEK ZDEMOLOWANA W TRZECIM SECIE! Porażka 4:6, 6:4, 0:6 ze świetna dzisiaj Emmą Navarro. Amerykanka zagrała mądrze i bardzo solidnie. A Polka w trzecim secie zaprezentowała się już fatalnie

0-40 Piłki meczowe. Iga bezradna

0-30 Dobry serwis Amerykanki

0-15 Bardzo duży aut po forhendzie Igi

4:6, 6:4, 0:5

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Coraz gorzej gra Iga. Na koniec kolejny błąd

Kolejny błąd Igi, autowy forhend. Jest breakpoint

40-40

40-30 Ładna akcja Igi na półkorcie. Efektownie zakręciła z forhendu

30-30 Znów błąd Igi. Piłka po jej zagraniu podskoczyła na taśmie i wyszła w aut

30-15 Błąd Igi, forhend w siatkę

30-0 Polka znów mocnym uderzeniem wymusiła błąd Amerykanki

15-0 Po głębokim bekhendzie Igi rywalka odegrała w siatkę

4:6, 6:4, 0:4

Gem Navarro. Na koniec bardzo duży aut po forhendzie Igi Świątek. Bardzo źle to wygląda

Przewaga Navarro. Amerykanka popracowała w defensywie i doczekała się błędu Polki

Równowaga. Dobry serwis Amerykanki

Iga ma breakpointa. Pewny smecz po koźle

Równowaga. Iga dobrym forhendem wymusiła błąd rywalki

Przewaga Navarro. Szybka wymiana, na koniec błąd Polki

40-40 Niestety Iga przestrzeliła z forhendu

40-30 Iga ma szansę na przełamanie

30-30 A teraz świetny return polskiej gwiazdy

15-30 Return Igi w siatkę

15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

0-15 Iga ofensywnie ruszyła do siatki, ale nadziała się na kontrę

4:6, 6:4, 0:3

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Na koniec autowy forhend Polki. Przegrywa z podwójnym przełamaniem

Podwójny błąd serwisowy Igi i jest breakpoint

40-40 Po agresywnym returnie Navarro Iga odegrała za końcową linię

40-30 Dobry serwis Igi na zewnątrz

30-30 Duży aut po forhendzie Polki, która wciąż gra bardzo nierówno

30-15 Autowy return Amerykanki

15-15 Nieudany skrót Navarro. Piłka wpadła w siatkę

0-15 Kolejny błąd Igi. Wpakowała piłkę w siatkę

4:6, 6:4, 0:2

Gem Navarro. Amerykanka odskakuje Polce. Na koniec gema błąd Igi

Przewaga Navarro

Równowaga. Teraz Iga błysnęła genialną defensywą, z której przeszła nagle do ataku!

Przewaga Navarro. Błąd Świątek

40-40 Amerykanka znów szalała w defensywie, ale Polka skończyła punkt dokładnym bekhendem po crossie

30-40 Agresywny return Polki. Rywalka nie dała rady odegrać

15-40 As serwisowy Navarro

15-30 A teraz Iga returnowała w siatkę

15-15 Autowy return Świątek

15-0 Iga spychała rywalkę do defensywy. Potem był jej pewny smecz

4:6, 6:4, 0:1

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Iga niestety traci serwis. Odrobiła straty z 0-40, ale potem był czwarty breakpoint i Polka popełniła błąd

Navarro znów ma breakpointa. Nieudana akcja Igi przy siatce

40-40 Bardzo dobry serwis Igi!

30-40 Return Amerykanki w siatkę

15-40 As serwisowy Igi

0-40 Znów agresywny return Navarro po drugim podaniu Świątek. Iga odegrała w siatkę. Są breakpointy

0-30 Podwójny błąd serwisowy Igi

0-15 Długa wymiana zakończona błędem Polki. Niecelny forhend

Początek trzeciego seta. Serwuje Iga Świątek

Tym razem z przerwy toaletowej korzysta Emma Navarro

4:6, 6:4

GEM I SET IGA ŚWIĄTEK! JAZDA! Na koniec świetny return Polki! Przed nami trzeci set!

Iga ma piłkę setową!

40-40 Iga pięknie zakręciła z forhendu. Mordercza topsinowa rotacja

30-40 As serwisowy Navarro, pierwszy dzisiaj

30-30 Navarro mocnym forhendem wymusiła błąd Świątek

30-15 Iga spychała rywalkę do defensywy. Na koniec był smecz

15-15 Teraz błąd Navarro

0-15 Za długi return Igi

4:6, 5:4

Gem Świątek. Iga dobrze w nim serwowała. Pewnie obronione podanie

40-15 As serwisowy Igi!

30-15 Dobry drugi serwis Igi a po chwili pewny bekhend

15-15 Amerykanka przejęła inicjatywę mocnym returnem i po chwili skończyła punkt

15-0 Iga trafiła mocno w końcową linię

4:6, 4:4

Gem Navarro. Na koniec niestety autowy return Polki

30-40 Mocny return Polki i błąd Amerykanki popełniony pod presją

15-40 Niecelny return Igi

15-30 Iga agresywnym returnem wymusiła błąd Emmy

0-30 Za długi return Polki

0-15 Długa wymiana, chyba najdłuższa w meczu. Niestety na koniec autowy forhend Igi

4:6, 4:3

Gem Świątek. Na koniec kolejny as serwisowy Polki i to przy drugim podaniu

40-15 As serwisowy Igi, szósty dzisiaj

30-15 Dokładny forhend Igi, pod końcową linię

15-15 A teraz podwójny błąd serwisowy Polki

15-0 As serwisowy Polki!

4:6, 3:3

Gem Navarro. Amerykanka bardzo łatwo obroniła podanie. Gem do zera. Iga popełniała znów błędy

0-40 Denerwuje się Polka po kolejnych błędach

0-30 O jejku... Znów Iga miała już otwarty kort, ale zagrała w aut. Złości się na siebie

0-15 Dobry serwis Amerykanki

4:6, 3:2

Gem Świątek. Przewaga Igi w gemie topniała, ale udało się go domknąć. Polka obejmuje prowadzenie w drugim secie

40-30 Znów błąd Igi

40-15 Teraz błąd Igi, autowy bekhend

40-0 Znów dobry serwis Polki i niecelny return Amerykanki

30-0 Dobry serwis naszej gwiazdy

15-0 Iga w dobrym momencie ruszyła do siatki. Potem był jej pewny bekhend

4:6, 2:2

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga wyrównuje w drugim secie!

40-30 Duży aut po bekhendzie Polki

40-15 Iga trafiła w końcową linię. Zaskoczona rywalka skiksowała. Są breakpointy

30-15 Dobry serwis Amerykanki

30-0 Iga znów mocnym returnem przejęła inicjatywę a potem wymusiła błąd rywalki

15-0 Potężny return Igi

4:6, 1:2

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Na koniec znów Amerykanka głęboko weszła w kort przy drugim podaniu Polki i agresywnym returnem wymusiła jej błąd. Takich akcji dzisiaj było już mnóstwo

Navarro ma znów breakpointa po dziwnym błędzie Świątek

40-40 Dobry drugi serwis Polki a potem pewne uderzenie w otwarty już kort

30-40 Błąd Igi i jest breakpoint

30-30 Dobry pierwszy serwis mistrzyni Wimbledonu

15-30 Znów agresywny return Amerykanki przy drugim podaniu Polki

15-15 Świetna akcja Polki, mocny i dokładny bekhend. Trafiła w narożnik kortu

0-15 Minimalnie niecelny bekhend Igi

4:6, 1:1

Gem Navarro. Iga miała breakpointa, ale nie wykorzystała tej szansy. W kluczowych momentach tenisistka z USA dobrze serwowała

Przewaga Navarro. Efektowny skrót Amerykanki

Równowaga. Agresywny return Polki pod nogi rywalki

Przewaga Navarro. Świetna akcja Amerykanki. Dobry serwis, a potem mocny forhend w otwarty już kort

40-40 Dobry serwis Amerykanki

40-30 Navarro szalała w defensywie, ale Idze nie zabrakło teraz dokładności. Ma breakpointa

30-30 Znów dobry return Polki, a potem niecelny bekhend Amerykanki

15-30 Potężny return Igi!

0-30 Niestety kolejny błąd Polki, forhend w siatkę

0-15 Szybka wymiana, a na koniec piękny forhend Amerykanki po crossie

4:6, 1:0

Gem Świątek. Iga po grze na przewagi obroniła podanie. Na koniec ładna akcja Polki przy siatce, widowiskowy wolej

Przewaga Świątek. As serwisowy Polki!

Równowaga. Świetny bekhend Navarro. Bardzo dokładny

Przewaga Świątek. Agresywny ale niecelny return Navarro

40-40 Autowy bekhend Polki, brakuje rytmu

40-30 As serwisowy Igi!

30-30 Iga mocnym forhendem wymusiła błąd rywalki

15-30 Bardzo duży aut po forhendzie Igi

15-15 Pewny smecz Polki

0-15 Iga niestety zaczyna od błędu. Autowy forhend

Początek drugiego seta. Serwuje Iga Świątek

Iga tradycyjnie po przegranym secie korzysta z przerwy toaletowej

4:6

GEM I SET EMMA NAVARRO. Iga Świątek prowadziła 2:0, ale potem dużo solidniejsza była Amerykanka. Polka popełniła aż 23 niewymuszone błędy

15-40 Navarro ma piłki setowe

15-30 Kolejny błąd Polki. Bekhend w siatkę. Za dużo tych pomyłek

15-15 Świetny return Polki. Wymusiła błąd rywalki

0-15 Błąd Igi, zagrała w siatkę

4:5

Gem Świątek. Wreszcie świetny gem serwisowy Igi. Na koniec znów as serwisowy. Gem do zera

40-0 Znów dobry pierwszy serwis Igi a potem mocny smecz po koźle

30-0 As serwisowy Polki!

15-0 Iga ofensywnie ruszyła do siatki i wymusiła błąd rywalki

3:5

Gem Navarro. Amerykanka znów odskakuje Polce. W dobrym stylu obroniła serwis

15-40 Wreszcie dobry return Polki

0-40 Iga pod presją zagrała w siatkę

0-30 Za długi return Igi Świątek

0-15 Amerykanka błysnęła dobrą defensywą i doczekała się błędu Polki

3:4

Gem Świątek. Iga przerywa wreszcie serię rywalki. Obroniła podanie, ale znów nie było łatwo

Przewaga Świątek. Navaro uderzyła w siatkę

40-40 Znów Navarro zaatakowała drugi serwis Świątek i wymusiła jej błąd

40-30 Błąd Amerykanki, niewielki aut

30-30 Teraz dobry serwis a po chwili dobry bekhend

15-30 Znów dziwny błąd Igi. Kort był otwarty, ale przestrzeliła z bekhendu

15-15 As serwisowy Polki

0-15 Autowy drive-volley Igi. Kort był już otwarty

2:4

Gem Navarro. Bardzo dobry gem serwisowy Amerykanki. Iga przegrała czwartego gema z rzędu

30-40 Amerykanka dokładnym forhendem wymusiła błąd Polki

30-30 Potężny forhend Igi z morderczą rotacją

15-30 Autowy return Polki

15-15 Teraz Iga uderzyła z bekhendu w siatkę

15-0 Błąd Navarro, bekhend w siatkę

2:3

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Iga prowadziła 2:0, ale jest już 2:3. Na koniec gema autowy forhend naszej gwiazdy. Trzeba odrabiać straty

30-40 Iga broni breakpointa. Ciekawa wymiana. Amerykanka najpierw skrótem ściągnęła Polkę do siatki, a potem ją przelobowała

30-30 Iga chciała zagrać bekhend wzdłuż linii, ale przestrzeliła

30-15 Pewny bekhend Igi

15-15 Podwójny błąd serwisowy Świątek

15-0 Po dobrym serwisie Iga skończyła punkt mocnym smeczem po koźle

2:2

Gem Navarro. Mamy już remis. Na koniec gema Amerykanka popisała się precyzyjnym forhendem po crossie

30-40 Świetny bekhend Polki, mocny i blisko bocznej linii

15-40 Znów autowy return Świątek

15-30 Mocny ale niecelny return Igi

15-15 Podwójny błąd serwisowy Amerykanki

0-15 Autowy return Polki

2:1

Gem Navarro PRZEŁAMANIE. Amerykanka łapie kontakt. Tym razem Polka się nie wybroniła. Na koniec popełniła błąd, zagrywając w siatkę

15-40 Navarro w dobrej sytuacji uderzyła w siatkę

0-40 Błąd Polki i są breakpointy

0-30 Iga chciała zagrać forhend wzdłuż linii, ale uderzyła w korytarz deblowy

0-15 Błąd Polki, uderzyła w siatkę

2:0

Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Iga odskakuje rywalce. Dobrze returnowała i wymuszała błędy rywalki, wywierając presję

40-15 Podwójny błąd serwisowy Navarro. Teraz Iga ma breakpointy

30-15 Minimalnie niecelne zagranie Igi

30-0 Polka wymusiła błąd Amerykanki, która pod presją zagrała w siatkę

15-0 Ale stop-volley Igi! Co za akcja!

1:0

Gem Świątek. Już w gemie otwarcia mieliśmy bardzo długą grę na przewagi. Iga obroniła aż cztery breakpointy. Amerykanka ma ciekawy pomysł na ten mecz. Bardzo głęboko wchodzi w kort przy drugich serwisach Świątek i atakuje agresywnie piłkę z góry

Przewaga Świątek. Znakomity bekhend Polki, głęboki i mocny

Równowaga. Dobry pierwszy serwis Igi i niecelny return Emmy

Navarro ma kolejnego breakpointa. Znów agresywny return przy drugim podaniu Polki

Równowaga. Znakomity forhend Polki. Rywalka nie dała rady odegrać

Navarro ma breakpointa po świetnym returnie

Równowaga. Teraz Iga przestrzeliła, za długi forhend

Przewaga Świątek. Autowy bekhend Amerykanki po szybkiej wymianie

Równowaga. Podwójny błąd serwisowy Świątek

Przewaga Świątek. Znów dobry serwis Polki, teraz na zewnątrz

40-40 Potężny pierwszy serwis Polki

30-40 Iga ruszyła do siatki i popisała się pewnym smeczem

15-40 Po mocnym bekhendzie Amerykanki Pola odegrała w siatkę. Są breakpointy

15-30 Pewny smecz Igi Świątek

0-30 Znów agresywny return Amerykanki i wymuszony błąd Polki. Navarro głęboko wchodzi w kort przy drugim serwisie Igi

0-15 Po agresywnym returnie Navarro Świątek odegrała w aut

GRAMY! Serwuje Iga Świątek

Za chwilę początek spotkania

Iga Świątek i Emma Navarro są już na korcie. Trwa rozgrzewka

Polka po raz pierwszy w tym turnieju zagra w sesji wieczornej. Zobaczymy, jak poradzi sobie w tych warunkach

Jeżeli Iga pokona Amerykankę, to kolejną rywalkę pozna po meczu Marta Kostiuk - Jessica Pegula

Witamy w relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Emma Navarro w 4. rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Początek spotkania o godzinie 13 polskiego czasu.

Iga Świątek i Emma Navarro w Pekinie grają ze sobą po raz trzeci. Po raz pierwszy panie spotkały się bardzo dawno temu, gdy miały po 17 lat. W 2018 r. Polka ograła Amerykankę w Charleston 6:0, 6:2. - W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań. Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra - wspominała to spotkanie tenisistka z USA.

Świątek - Navarro NA ŻYWO Relacja live z Pekinu

Iga Świątek i Emma Navarro po raz drugi spotkały się w tegorocznym Australian Open. Polka pokonała Ameryjankę 6:1, 6:2, a w spotkaniu nie zabrakło kontrowersji i rażącego błędu arbitra. Nasza gwiazda była jednak wyraźnie lepsza, co przyznała sama Navarro. Zapytana o to, jak się gra ze Świątek, tak opisała polską rywalkę: - To nie jest łatwe. Myślę, że jest bardzo szybka i robi wszystko z pełnym przekonaniem i intensywnością. Ma inny styl poruszania się i gry niż większość dziewczyn. Trudno się temu przeciwstawić. Czujesz, że musisz robić wszystko w tym samym tempie, co ona. Jest trudną przeciwniczką. Po prostu wiesz, że nawet jak czasem spudłuje, będzie walczyć o każdą piłkę. Myślę, że jest bezlitosna. Tak, to dobre słowo. Naprawdę trudno się z nią gra - tak Emma Navarro opisała Igę Świątek.

Emma Navarro zajmuje 17. miejsce w rankingu. W poprzednim sezonie wspięła się na 8. pozycję i walczyła o awans do WTA Finals. Pokonała wtedy m.in. Arynę Sabalenkę (w Indian Wells). Ma niespełna 24 lata, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca wyceniany jest na 1,5 mld dolarów.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 35
Tenisistka na tym zdjęciu to...
Aryna Sabalenka
IGA ŚWIĄTEK