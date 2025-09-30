Iga Świątek grzmi wściekle! Kolejny raz uderzyła w WTA. Potężny absurd

WTA Pekin: Iga Świątek wściekle uderza w WTA

Iga Świątek nie gryzła się w język podczas turnieju WTA w Pekinie. Druga rakieta świata przyznała, że tenisowy sezon jest zbyt długi i wykańczający dla zawodników. – Nie da się tego pogodzić z harmonogramem… to istne szaleństwo – grzmiała raszynianka. Tenisistki i tenisiści od lat narzekają na 11-miesięczny kalendarz.

Azjatycka część rozgrywek tylko dolała oliwy do ognia – aż pięć spotkań w Pekinie przerwano z powodu kontuzji. Rywalka Świątek, Camila Osorio, poddała mecz po pierwszym secie. Problemy zdrowotne zatrzymały też Lois Boisson, Zheng Qinwen, Lorenzo Musettiego i Jakuba Mensika.

Świątek, sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa, nie kryje frustracji. – Zawodnicy są bardziej zmęczeni. Asian Swing jest najtrudniejszy, bo wiesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz się starać – mówiła.

Polka krytykuje ciężki kalendarz tenisowy

Obowiązki nakładane na gwiazdy są ogromne: cztery turnieje Wielkiego Szlema, dziesięć WTA 1000 i sześć WTA 500. Brak obecności oznacza kary – od grzywien po utratę punktów rankingowych. – Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to wytrzymać. Musimy podejść do tego rozsądnie i myśleć o zdrowiu – zaznaczyła Polka.

Mimo krytyki kalendarza, Świątek w Pekinie czuje się jak ryba w wodzie. Nigdy tam nie przegrała, a sama przyznaje, że korty i piłki wyjątkowo jej odpowiadają. – Pekin dał mi solidnego kopa dwa lata temu. Bardzo lubię tu grać – podkreśliła.

W 1/8 finału zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro, która awansowała po kreczu Lois Boisson. Sprawą przeładowanego sezonu zajęło się nawet Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA), które złożyło pozew przeciwko władzom WTA. Związek odpiera zarzuty i zapewnia, że dobro zawodniczek to priorytet, a nowa struktura kalendarza ma zapewnić przejrzystość, szanse dla młodych i… dodatkowe 400 milionów dolarów w nagrodach w ciągu dekady.