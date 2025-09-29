WTA Pekin PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Wysokie nagrody pieniężne w Pekinie!

Iga Świątek kontynuuje swoją walkę w Azji, awansując do 4. rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie.

Polka, mistrzyni Wimbledonu, ma za sobą imponujące występy w stolicy Chin, gdzie nie przegrała jeszcze ani jednego meczu.

Sprawdź, ile już zarobiła Iga Świątek i jakie są nagrody pieniężne w tym prestiżowym turnieju!

Iga Świątek kontynuuje walkę w Azji, goniąc w rankingu Arynę Sabalenkę i powiększając swoje szanse na odzyskanie pozycji numer 1 jeszcze w tym roku. Po triumfie w Seulu Polka przeniosła się do Pekinu, z którego ma znakomite wspomnienia. Mistrzyni Wimbledonu w stolicy Chin nie przegrała jeszcze ani jednego meczu, ale wcześniej wystąpiła tam tylko raz. Zadebiutowała w 2023 r. i wygrała ten turniej w spektakularnym stylu. Rok temu naszej gwiazdy zabrakło w Pekinie z powodu zawieszenia. Teraz rywalizację zaczęła od pewnego zwycięstwa 6:0, 6:3 nad Chinką Yue Yuan. W kolejnym meczu ograła Kolumbijkę Camilę Osorio (6:0, krecz Kolumbijki).

Turniej w Pekinie to zawody rangi WTA 1000. Jest to jedna z największych imprez w cyklu WTA Tour, więc premie są imponujące. Mistrzyni turnieju w Pekinie zarobi aż 1,124 mln dolarów. Iga Świątek zameldowała się już w 4. rundzie i zapewniła sobie premię w wysokości 103 225 dolarów. Poniżej premie w turnieju WTA 1000 w Pekinie:

WTA Pekin PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek?

1. runda - 23 760 dolarów

2. runda - 35 260 dolarów

3. runda - 60 400 dolarów

4. runda - 103 225 dolarów

1/4 finału - 189 075 dolarów

1/2 finału - 332 160 dolarów

finał - 597 890 dolarów

zwycięstwo - 1 124 380 dolarów

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 35 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Następne pytanie