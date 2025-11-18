To pytanie wprawiło Igę Świątek w zakłopotanie. Nie wiedziała, co powiedzieć

Iga Świątek zaprezentowała się znów przed polską publicznością podczas BJKC

Iga Świątek pokonała Gabrielę Lee 6:2, 6:0, pieczętując zwycięstwo Polek w meczu z Rumunią i w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Billie Jean King Cup. Na konferencji prasowej mówiła, że cieszy się, że miała okazję zagrać w Gorzowie Wlkp. i spędzić trochę czasu z polskimi kibicami. W piątek, w pierwszym swoim meczu, Świątek wygrała z Nowozelandką Elyse Tse tracąc tylko jednego gema.

- Pierwszy mecz to wiadomo, jeszcze byliśmy w trakcie turnieju, wiedzieliśmy, że mamy dalej robotę do wykonania, więc był to fajny początek. A dzisiaj, na pewno, jak już wiedziałam, że wygrałyśmy całą grupę po tym moim singlu, to bardzo się cieszyłam i fajnie, że cały zespół też był na ławkach, żeby celebrować razem – powiedziała Świątek podsumowując krótko swój występ w Arenie Gorzów.

Wiceliderka światowego rankingu wystąpiła przed polską publicznością po raz pierwszy od lipca 2023 r. Na meczach Polek z Nową Zelandią i Rumunią w mogącej pomieścić ponad 5 tys. widzów Arenie Gorzów był komplet publiczności.

Polki w niedzielę pokonały Rumunki 3:0. Linda Klimovicova wygrała z Eleną Ruxandrą Berteą 6:2, 6:1, Świątek z Lee 6:2, 6:0, a trzeci punkt zdobyły Katarzyna Kawa i Martyna Kubka, które w deblu pokonały Marę Gae i Monicę Niculescu 6:2, 6:3. W piątek, biało-czerwone wygrały z Nową Zelandią także 3:0; Kawa wygrała z Vivian Yang 6:4, 6:4, Świątek z Elyse Tse 6:0, 6:1, a trzeci punkt zdobyły deblistki Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

Iga Świątek dostała trudne pytanie. Nie wiedziała, co powiedzieć

Iga Świątek podczas nagrywania specjalnych materiałów promocyjnych turnieju odpowiedziała na kilka trudnych pytań w formule „szybkich strzałów”. Z jednym z nich miała naprawdę duży problem. Co wprawiło ją w zakłopotanie?

Świątek została zapytana, czy wolałaby sprawdzić się w roli komentatorki meczu na żywo czy ekspertki w studio? - Chyba komentatorki. Wydaje mi się, że nie byłabym w to dobra. Musiałabym zachować dużo dyplomacji – powiedziała zakłopotana.

