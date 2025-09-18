Iga Świątek – Sorana Cirstea 6:3, 6:2

WTA Seul: Iga Świątek - Sorana Cirstea Witamy w relacji z meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea! Start spotkania zaplanowano na ok. 8:30 czasu polskiego, po meczu Boisson - Aleksandrowa. Boisson wygrała pierwszego seta z Aleksandrową. Zaczęła się druga partia, ale przed 8:30 panie raczej nie skończą. Niestety, jeszcze chwilę poczekamy. Aleksandrowa wygrała i jest 1:1 w setach. Dopiero trzecia partia rozstrzygnie tę rywalizację, Iga Świątek i Sorana Cirstea muszą jeszcze poczekać na wyjście na kort. Koniec! Aleksandrowa wygrała 2:1, więc za około 15 minut na korcie pojawią się Iga Świątek i Sorana Cirstea! Przypomnijmy, że będzie to już 6. pojedynek Świątek z Cirsteą. Zawsze górą była Polka, w tym całkiem niedawno, bo w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati, który później Świątek wygrała. Rozgrzewka się skończyła, za chwilę zaczynamy! Gramy! Serwuje Cirstea. Cirstea w aut, Świątek ma już przewagę 30:15. Świetny forhend Polki, Cirstea odebrała i ruszyła do środka, ale Świątek znów forhendem w to samo miejsce i Rumunka już nie zdążyła. 40:15 i dwa break-pointy. 1:0 Gem Świątek, przełamanie! Teraz Cirstea wyrzucona do swojej lewej strony bekhendem Igi, a po chwili Polka zagrała jej w drugą stronę kortu i nie dała szans rywalce na odebranie tego. Za to swój gem serwisowy Świątek zaczyna od podwójnego błędu serwisowego... A teraz forhend w aut... 0:30. Ale teraz dwa returny Rumunik w aut, 30:30. Ależ świetna akcja! Polka musiała się nabiegać, ale wybroniła się i zmusiła rywalkę do błędu! 2:0 Gem Świątek. Od 0:30 Świątek wygrała cztery kolejne punkty i potwierdziła przełamanie. Polka stała tuż przy siatce i... zagrała w aut. Trudno uwierzyć, że akurat jej przydarzył się taki błąd. 30:30 w gemie serwisowym Rumunki Cirstea w aut! Break-point dla Świątek. 3:0 Gem Świątek, przełamanie. Znów Cirstea wyrzuca na aut i Polka ma już prowadzenie 3:0 z dwoma przełamaniami! I znów Świątek zaczyna swojego gema od 0:30! Było już 0:40, ale pierwszy break-point Polka obroniła. Jeszcze dwie szanse Rumunki. 30:40, jeszcze jedna piłka do obrony! 3:1 Gem Cirstea, przełamanie! Niestety, Świątek wyrzuca w aut i Rumunka wykorzystała piąty w ogóle, a trzeci w tym gemie break-point. Własne podanie w tym secie najwyraźniej parzy. Podwójny błąd serwisowy Cirstei i już 0:40! Dwa winnery z forhendu Rumunik! Jeden po skosie, kolejny po prostej. Jeszcze jeden break-point dla Igi. Po raz kolejny Świątek będąc przy siatce wyrzuca na aut! Szkoda, bo jest teraz równowaga. Świątek miała 40:0, a jest... przewaga Cirstei. Polka trafiła w siatkę. Druga równowaga, Świątek wymusiła błąd na Cirstei. Świetny winner Igi po prostej z bekhendu! Przewaga i break-point! Obroniła się Cirstea, ale po chwili kolejny winner Polki. Piąty break-point. 4:1 Gem Świątek, przełamanie! Minimalny aut Sorany Cirstei! Miała piłkę na doprowadzenie do kolejnej równowagi, ale odrobinę się pomyliła. To już czwarte przełamanie w tym secie. 5:1 Gem Świątek. W końcu bardzo pewny gem przy podaniu Polki, tym razem straciła tylko jeden punkt i jest na prostej drodze do wygrania seta. Źle za to zaczyna Cirstea, trafia w siatkę, 0:15. Świątek w aut, ale ma przewagę jeszcze, 30:15 dla Polki. Znów aut, 30:30. Świetny forhend po skosie Polki i 40:30 dla niej! Piłka setowa. Jeszcze nie koniec - Świątek w aut i jest równowaga. Cirstea w aut! Kolejna piłka setowa dla Polki! Błąd Świątek, równowaga. Cirstea miała przewagę, ale Polka świetnie returnuje i kolejna równowaga. Świątek marnuje kolejną piłkę setową, slajsem w aut. 5:2 Gem Cirstea! Rumunka obroniła trzy piłki setowe! Na koniec Świątek zagrała ponownie w aut, ale teraz będzie próbowała zakończyć seta przy swoim podaniu. Cirstea w siatkę, 15:15. A teraz taki samo błąd popełnia Świątek, 15:30. As Igi Świątek! 30:30. Świątek w aut, break-point dla Cirstei! 5:3 Gem Cirstea, przełamanie! Świetny forhend rywalki i Świątek nie była w stanie dobiec do piłki! A wydawało się, że wygrana jest już tak blisko. Świątek trafia w samą linię, a w kolejnej akcji Cirstea wyrzuca na aut! 0:30, Polka dwa punkty od seta. I kolejny aut, 0:40, trzy piłki setowe dla Polki. As Rumunki! 15:40. I return Świątek w aut... 30:40... 6:3 Gem i set Świątek! Świetna akcja Polki, wypracowała sobie przewagę i w końcu zagrała forhendem tam, gdzie Rumunka nie miała szans dobiec. Chwilka przerwy, Iga idzie się przebrać. W Seulu jest bardzo wilgotno i gorąco. Wracamy do gry, serwuje Iga! 6:3, 1:0 Gem Świątek. Pewny gem w wykonaniu Polki, wygrała tracąc tylko punkt. 6:3, 2:0 Gem Świątek, przełamanie! Cirstea szybko pogubiła punkty przy swoim podaniu, jeszcze próbowała walczyć i bronić break-pointów, ale w decydującym momencie nabiegła na piłkę w centrum kortu, uderzyła mocno i... trafiła w siatkę. Świątek miała piłkę na wygranie gema, ale wyrzuciła na aut. 40:30. I kolejny błąd Polki! 40:40. I aut z forhendu! Znów Polka będąc blisko siatki nie mieści się w korcie. Miałą 40:15, a jest przewaga Cirstei. Break-point obroniony, druga równowaga. 6:3, 3:0 Gem Świątek. Uf, Cirstea miała szansę wrócić do gry w tym secie, lecz Świątek od break-pointa rywalki wygrała trzy kolejne punkty i zapewniła sobie prowadzenie 3:0. Dobry gem Cirstei, miała 40:15 i łatwą piłkę do skończenia, ale... trafiła w tej sytuacji w siatkę! 40:30. 6:3, 3:1 Gem Cirstea. Kolejnego błędu Rumunka już nie popełniła! As serwisowy i pierwszy gem w tym secie. 6:3, 4:1 Gem Świątek. Dużo błędów popełniała Cirstea w tym gemie, dwa auty z rzędu pod koniec i Świątek wygrała go tracąc tylko punkt. Cirstea daleko w aut, 15:30. 6:3, 4:2 Gem Cirstea. Wydawało się, że Świątek będzie miała szansę na kolejne przełamanie, ale od stanu 30:15 dla Polki, Rumunka wygrała trzy kolejne piłki i pokazała, że nie składa broni w tej partii. Świątek w aut, a później w siatkę! Już 0:30. Dwie dobre akcje Świątek, 30:30. Świątek w aut! Break-point dla Cirstei! Dobry serwis, Cirstea returnuje w aut. 40:40. Ale teraz Polka w siatkę! Przewaga rywalki. 6:3, 5:2 Gem Świątek! Uf! Nie było łatwo, Świątek musiała bronić break-pointów, ale w końcu się udało domknąć gema! Zaczęło się od autu Cirstei, 0:15. Świetny return forhendem Igi, Cirstea nie przebija na drugą stronę! 0:30. A teraz piękny return z bekhendu! 0:40, trzy piłki meczowe dla Polki! 6:3, 6:2 Gem, set i mecz Iga Świątek! Cirstea w aut i Polka wygrywa drugiego seta i całe spotkanie! To już wszystko z naszej strony, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje na żywo na supersport.se.pl.

Odśwież relację

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

WTA Seul: Świątek - Cirstea relacja i wynik na żywo

Iga Świątek ma za sobą udany, ale wyczerpujący okres. Polka wygrała turniej w Cincinnati, dotarła do finału US Open w mikście, oraz do ćwierćfinału w US Open w zmaganiach singlowych. Jak się okazało, Polka rywalizowała na nowojorskich kortach z urazem stopy, więc powtórzenie wyniku sprzed roku można uznać za naprawdę duży sukces! Polka chwilę odpoczęła, wyleczyła przeciążoną stopę i wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie. Jako pierwszy będzie turniej WTA 500 w Seulu, w którym Polka miała wystąpić także rok temu, ale musiała wycofać się ze względu na zawieszenie. Teraz ma nadzieję na dobry wynik i szybko może znaleźć się w ćwierćfinale. Jako rozstawiona z „1” Świątek zaczyna od 2. rundy, a jej rywalką będzie Sorana Cirstea – panie mierzyły się ze sobą już 5 razy i za każdym razem lepsza była Polka. Po raz ostatni Świątek grała przeciwko Rumunce w Cincinnati także na etapie 1/8 finału i wygrała pewnie 6:4, 6:3. Liczymy, że tym razem będzie tak samo! Start meczu Igi Świątek w czwartek, 18 września, już o bardzo wczesnej porze, bo 8:30 polskiego czasu.