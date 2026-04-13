Kiedy gra Iga Świątek w WTA Stuttgart. Z kim pierwszy mecz?

- Iga Świątek zaczyna rywalizację w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.
- Najlepsza polska tenisistka triumfowała w tym turnieju dwa razy - w 2022 i 2023 roku.
- To turniej rozgrywany w hali, a korty ziemne różnią się do typowej mączki.
- Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra pierwszy mecz i z kim może się zmierzyć.
Iga Świątek wraca do rywalizacji w cyklu WTA. Na początek powalczy w Stuttgarcie. To halowy turniej rozgrywany na specyficznej mączce. Polka wygrała go w latach 2022 i 2023, zgarniając poza premiami finansowymi efektowne modele porsche. - Zawsze najbardziej lubiłam tę nawierzchnię i uwielbiam, kiedy zaczyna się sezon na mączce. Wychowałam się na niej. Jak byłam młoda, na mączce grałam zimą i latem, więc to zawsze było dla mnie całkiem naturalne - mówiła Iga Świątek, która w piątek trenowała z Evą Lys.
Drabinka WTA Stuttgart. Z kim zagra Iga Świątek?
Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Laurą Siegemund albo Wiktorija Tomowa, która wskoczyła do drabinki jako szczęśliwa przegrana w miejsce kontuzjowanej Magdaleny Fręch. Następną rywalką mistrzyni Wimbledonu może być jej łotewska zmora Jelena Ostapenko albo Mirra Andriejewa.
Mączka w Stuttgarcie jest specyficzna, a halowe warunki też mocno różnią się do tych w największych turniejach na kortach ziemnych. - Nawierzchnia tutaj jest dość szybka, szybsza niż typowa mączka. To właściwie coś pomiędzy kortami twardymi a ziemią - mówiła Iga. - Trzeba przyzwyczaić się do nowego poruszania się, bo jest ślisko, ale w poprzednich latach czułam się tam dobrze.
Po kiepskim początku sezonu zwolnionego Wima Fissette'a zastąpił Francisco Roig, były trener słynnego Rafaela Nadala. Iga Świątek treningi pod okiem Hiszpana i legendarnego "Króla Mączki" (też udzielał jej wskazówek) rozpoczęła przed świętami na Majorce. Znany z dobrego oka do technicznych detali doświadczony szkoleniowiec ma pomóc Idze Świątek ograniczyć błędy i odbudować pewność siebie.
Obsada turnieju w Stuttgarcie jest tradycyjnie bardzo mocna. Zagrają m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Jasmine Paolini, Elina Switolina oraz broniąca tytułu zmora Polki Jelena Ostapenko, która rok temu wyeliminowała Igę z tych zawodów w ćwierćfinale. W czwartek wycofała się Aryna Sabalenka, która jako powód podała kontuzję.
Zgodnie z tradycją mistrzyni dostanie ekskluzywny samochód sportowy. W tym roku będzie to Porsche 911 Carrera S Cabriolet wart ok. 850 tys. zł.
Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w turnieju WTA Stuttgart?
Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Stuttgarcie zacznie w 2. rundzie. Zagra z Laurą Siegemund lub Wiktoriją Tomową. Iga Świątek pierwszy mecz w Stuttgarcie rozegra w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.