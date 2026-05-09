Kiedy gra Iga Świątek z Cocciaretto? O której godzinie mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

Iga Świątek zaczęła występ w turnieju WTA w Rzymie od zwycięstwa nad Caty McNally.

Kolejną rywalką naszej tenisistki będzie Włoszka Elisabetta Cocciaretto.

Polka to trzykrotna mistrzyni tej imprezy, a triumfowała na Foro Italico w latach 2021, 2022 i 2024.

Sprawdź, kiedy Iga Świątek zagra kolejny mecz w Rzymie.

Iga Świątek jest już w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie po zwycięstwie 6:1, 6:7, 6:3 nad Amerykanką Caty McNally. Polka w pierwszym secie grała znakomicie, konsekwentnie budując punkty i dominując na korcie. W drugiej partii też długo prowadziła, ale potem nagle się usztywniła i popełniała błędy. Przegrała seta po tie-breaku. W trzecim secie wciąż były nerwy, ale udało się opanować sytuację.

- Na pewno nie był to łatwy pierwszy mecz. Warunki były dość ciężkie - skomentowała mecz Iga Świątek. - Byłam bardzo zadowolona z pierwszego seta, ale potem popełniłam trochę błędów, a Caty grała naprawdę dobrze w obronie. Musiałam być cierpliwa. Cieszę się, że pod koniec meczu byłam solidna, atakowałam odpowiednimi piłkami, ale też potrafiłam zachować cierpliwość.

Iga Świątek po szybkiej porażce w Madrycie miała dużo czasu na spokojne treningi na kortach Foro Italico. Niestety, przed pierwszym meczem te przygotowania zakłóciła poważna kontuzja trenera Francisco Roiga, który doznał zerwania ścięgna Achillesa. Hiszpański szkoleniowiec porusza się teraz o kulach i ma nogę w gipsie.

Iga Świątek - Elisabetta Cocciaretto. Powtórka sprzed roku

Iga Świątek w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra z Elisabettą Cocciaretto. Włoszka pokonała 6:3, 6:3 Amerykankę Emme Navarro. Cocciaretto zajmuje 41. miejsce w rankingu WTA. Lubi grać na mączce. Polka zna ją z czasów juniorskich. W seniorskim tourze grała z nią raz, rok temu i też w Rzymie. Wygrała wtedy pewnie 6:1, 6:0.

Iga Świątek w Rzymie triumfowała aż trzy razy - w latach 2021, 2022 i 2024. Rok temu przeżyła tam duże rozczarowanie - po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins.

- Rzym jest dla mnie jak drugi dom. To turniej, z którego mam, zaraz po Roland Garros, najlepsze wspomnienia. Zawsze bardzo lubię tutaj wracać - powiedziała Iga Świątek. - Mam tu swoje ulubione miejsca i restauracje. Trenowałam tutaj kilka dni temu w otoczeniu zabytków i to naprawdę wspaniałe miejsce do gry w tenisa. To był chyba mój najbardziej ekscytujący trening w karierze - dodała z uśmiechem Polka.

Kiedy gra Iga Świątek kolejny mecz w 3. rundzie WTA Rzym?

Mecz Iga Świątek kolejny - Elisabetta Cocciaretto w 3. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w niedzielę 10 maja. Plan gier i godzinę meczu poznamy w sobotę. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

