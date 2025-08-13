Legendarny tenisista wprost o Idze Świątek. Tych słów nikt się nie spodziewał

WTA Cincinnati: Kolejny mecz Polki z Cirsteą

Zajmująca 128. miejsce w rankingu WTA Sorana Cirstea będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Rumunka awansowała po trzysetowym zwycięstwie nad Yue Yuan 6:7 (2-7), 6:4, 6:4. Mecz trwał 2 godz. 48 min; w decydującym secie, po przerwie medycznej dla Chinki, Cirstea odskoczyła na dwa przełamania, a rywalka odrobiła tylko jedno.

Świątek (nr 3) miała w pierwszej rundzie wolny los, a w drugiej pokonała Anastazję Potapową 6:1, 6:4. Planowany na poniedziałek mecz z Martą Kostiuk (25.) nie doszedł do skutku – Ukrainka wycofała się z powodu urazu nadgarstka i Polka awansowała do 1/8 finału walkowerem.

Bilans bezpośrednich spotkań przemawia za liderką polskiego tenisa: Świątek wygrała wszystkie cztery dotychczasowe mecze z Cirsteą – w Australian Open 2022 (jedyny stracony set z Rumunką), a także w imprezach rangi WTA 1000 w Indian Wells 2023, Dausze 2024 i Madrycie 2024 (na mączce). Trzy z tych pojedynków – poza Madrytem – rozegrano na twardej nawierzchni.

Legenda wprost o Idze Świątek: Serena była jak ona

Rick Macci to legendarny tenisistka i trener tej dyscypliny. Przez lata pracował m.in. z siostrami Williams, Marią Szarapową, Sofią Kenin, Andym Roddickiem czy Christianem Ruudem. Teraz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” wypowiedział się w pięknych słowach na temat Igi Świątek. Porównał ją do Sereny Williams i Rafy Nadala.

- Jest kobiecą wersją Rafy Nadala. Kiedy rozmawiam z dzieciakami, powtarzam im: "patrzcie na wielkich". Myślę, że Iga w młodości dużo czerpała od Rafy. Najlepsze co od niego ma, to walka o każdy punkt. Jest 6:0, 5:0? Nieważne, nie odpuszczamy na centymetr. Kocham to w jej grze – stwierdził w „Przeglądzie Sportowym”.

