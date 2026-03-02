Losowanie Indian Wells RELACJA NA ŻYWO. Z kim gra Iga Świątek? Drabinka już dzisiaj!

2026-03-02 22:12

Iga Świątek zaczyna walkę w Indian Wells. Drabinka będzie znana już dzisiaj w nocy, początek losowania o godzinie 24 polskiego czasu. W Kalifornii powalczą też m.in. Magdalena Fręch, Magda Linette, Hubert Hurkacz czy Kamil Majchrzak. Poniżej relacja na żywo z losowania Indian Wells 2026.

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
Losowanie Indian Wells 2026

Witamy w relacji na żywo z losowania drabinek w turnieju Indian Wells. Początek o godzinie 24 w nocy polskiego czasu.

Iga Świątek lubi grać w Indian Wells czyli w "tenisowym raju", jak nazywany jest efektowny kompleks na pustyni w Kalifornii. Polka odnosiła tam sukcesy. Triumfowała w 2022 i 2024 r., a w latach 2023 i 2025 odpadała z tego turnieju w 1/2 finału. Korty były tam stosunkowo wolne, ale rok temu zmieniono nawierzchnię na nieco szybszą. W rozrzedzonym pustynnym powietrzu kozioł piłki jest jednak wciąż wysoki, co odpowiada Idze Świątek. Rok temu zatrzymała ją w półfinale Mirra Andriejewa (6:7, 6:1, 4:6).

Tenisowy turnieju w Indian Wells ruszy 4 marca, ale Iga Świątek pierwszy mecz zagra w 2. rundzie, w piątek albo w sobotę (6-7 marca). Wcześniej jednak Polka weźmie udział w pokazowym turnieju miksta Tie-Break Tens, który zostanie rozegrany 3 marca czyli już w najbliższy wtorek. Partnerem Igi Świątek będzie Casper Ruud, z którym nasza gwiazda stworzyła zabójczą mieszankę w ostatnim US Open. Polka i Norweg doszli wtedy do finału turnieju miksta.

