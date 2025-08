Losowanie WTA Cincinnati RELACJA NA ŻYWO: Z kim gra Iga Świątek? DRABINKA

Na żywo Losowanie WTA Cincinnati Wygląda na to, że losowanie drabinki kobiet przełożono na środę 6 sierpnia. To w związku z przebiegiem rywalizacji w Montrealu. W Toronto (turniej ATP) w drabince zostali sami rozstawieni zawodnicy. W turnieju kobiet jest inaczej, więc może trzeba będzie przyznać wolne losy w 1. rundzie. Dlatego zmiana daty losowania z wtorku na środę Czekamy jeszcze na potwierdzenie tych informacji Podobno losowania drabinki kobiet przełożono na jutro czyli na środę. To dlatego, że nierozstawione zawodniczki w przypadku awansu do finału (np. Naomi Osaka gra dziś w noc w ćwierćfinale), dostaną w Cincinnati tzw. performance bye, czyli wolny los w 1. rundzie. Dlatego prawdopodobnie losowanie drabinki kobiet odbędzie się pewnie dopiero w środę, wbrew informacjom na stronie WTA Na stronie WTA podano informację, że drabinka kobiet pojawi się we wtorek 5 sierpnia czyli dzisiaj. Potem pojawiła się godzina losowania - 21 polskiego czasu. Drabinka mężczyzn została wylosowania. Czy pojawi się również drabinka kobiet? Czekamy W turnieju w Cincinnati zagra Venus Williams Queen Vee ❤️ pic.twitter.com/7zGhEMfPoy — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 5, 2025 Pojawiają się sprzeczne informacje - jedne źródła podają, że drabinka kobiet pojawi się za chwilę. Inne źródła podają, że dopiero jutro. Czekamy... Cała drabinka turnieju ATP w Cincinnati, bez Polaków Cincinnati ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/R2kKRSsqK2 — Tennis Draws (@DrawsTennis) August 5, 2025 Pojawiła się już drabinka mężczyzn! Oto prognozowany zestaw ćwierćfinałów na podstawie rozstawień Cincinnati Projected Quarter-Finals (By Seeding) 🤩



🇮🇹 J. Sinner (1) vs L. Musetti (8) 🇮🇹

🇺🇸 T. Fritz (4) vs H. Rune (7) 🇩🇰

🇺🇸 B. Shelton (5) vs A. Zverev (3) 🇩🇪

🇦🇺 A. De Minaur (6) vs C. Alcaraz (2) 🇪🇸@CincyTennis #CincyTennis — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2025 Turniej w Cincinnati, podobnie jak poprzedzający go turniej w Montrealu, powiększono i rozciągnięto w czasie. Potrwa aż 12 dni, a pierwsze kilka rund tenisistki grać będą co drugi dzień Wszystkie trzy Polki - Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette - są rozstawione i w 1. rundzie mają wolny los. Pierwsze mecze zagrają w sobotę lub w niedzielę W Cincinnati przed tegorocznym turniejem wybudowano zupełnie nowy nowoczesny kompleks tenisowy. Powstały nowe korty i zupełnie nowa infrastruktura Iga Świątek po turnieju w Montrealu dostała parę dni wolnego. Nie ma jej w planie treningów ani na dzisiaj ani w jutrzejszej rozpisce Witamy w relacji na żywo z losowania turnieju WTA w Cincinnati.

Iga Świątek rywalizację w Cincinnati zacznie w 2. rundzie, tak jak wszystkie rozstawione zawodniczki, w tym Magdalena Fręch i Magda Linette. Dla polskich tenisistek będzie to próba generalna przed US Open, który zacznie się 24 sierpnia w Nowym Jorku. Korty w Cincinnati uważane są za bardzo szybkie, najszybsze w tourze. Iga Świątek nie radzi sobie najlepiej w takich warunkach, ale rok temu zdołała dojść do półfinału. Uległa w nim wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence, która wygrała ten turniej, a potem poszła za ciosem i triumfowała również w US Open. Białoruska liderka rankingu wycofała się z turnieju WTA w Montrealu, przedłużając sobie urlop, ale w Cincinnati już zagra i będzie bronić tytułu.

Kiedy gra Iga Świątek w WTA Cincinnati?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Cincinnati zacznie w 2. rundzie i pierwszy mecz rozegra w sobotę 9 sierpnia lub w niedzielę 10 sierpnia. Polka rozstawiona będzie z numerem 3, a poza nią w Kanadzie zagrają niemal wszystkie największe gwiazdy kobiecego touru. Turniej w Cincinnati potrwa aż 12 dni, tak jak poprzedzający go turniej w Montrealu. Panie walczyć będą co drugi dzień, aż do ćwierćfinałów. Potem już grać będą codziennie, wyłącznie w sesjach wieczornych czyli w Polsce będzie wtedy środek nocy. "Dziękuję Montreal! Oczywiście, że liczyłam na lepszy wynik, ale niesamowitym doświadczeniem było zagrać przed wami. Do zobaczenia następnym razem!" - napisała na Instagramie Iga Świątek.

Kiedy losowanie WTA Cincinnati? DRABINKA

Losowanie turnieju WTA w Cincinnati zaplanowano na środę 6 sierpnia 2025 (przeniesiono z wtorku). Transmisje TV z turnieju WTA w Cincinnati na antenie Canal+ Sport 2.