Na żywo Losowanie WTA Toronto Niestety ceremonia ma formułę tenisowego talk-show z losowaniem jako finał programu. Tak samo wyglądało losowanie ATP w Montrealu, które zaczęło się godzinę wcześniej. Trzeba jeszcze trochę poczekać na drabinkę Prowadzący rozmawiają teraz o Victorii Mboko, która rok temu triumfowała w Montrealu. Kanadyjka w Toronto nie zagra, bo wciąż leczy poważną kontuzję Teraz w studiu rozmawiają o systemie szkolenia młodych kanadyjskich tenisistów. Trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość Wywiad z Igą już za nami. Coraz bliżej do losowania Iga rozmawia teraz z prowadzącymi ceremonię o wyzwaniach w czasie sezonu i jak to wygląda na co dzień w tourze Teraz Iga mówi o tym, jak dużym wyzwaniem jest wygranie turnieju Wielkiego Szlema i czym różni się od WTA 1000 Iga w czasie ceremonii W ceremonii losowania WTA Toronto uczestniczy znajoma postać 🙂 pic.twitter.com/tnyoeSpCPw — Michał Chojecki (@chechaouen) July 31, 2026 Iga opowiedziała też o współpracy z Francisco Roigiem Iga wspominała jej pierwszy występ w Toronto w 2019 roku, gdy była młodziutka. Pokonała wtedy Caroline Wozniacki i rozegrała świetny mecz z Naomi Osaką W ceremonii uczestniczy Iga Świątek Ceremonia się właśnie zaczęła Hubert Hurkacz w 1. rundzie zagra z kwalifikantem Kamil Majchrzak - Gael Monfils w 1. rundzie ATP Montreal Trwa już ceremonia losowania turnieju mężczyzn. Zmagania ATP w tym roku w Montrealu Witamy w relacji na żywo z turnieju WTA w Toronto. Początek ceremonii o godzinie 18 polskiego czasu

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Iga Świątek i Maja Chwalińska wkrótce wrócą do gry i powalczą w turnieju WTA 1000 w Toronto. Impreza zacznie się 3 sierpnia, ale obie Polki zaczną rywalizację w 2. rundzie jako zawodniczki rozstawione. Zarówno dla Mai jak i Igi będzie to pierwszy występ od londyńskiego Wimbledonu. Chwalińska leczyła kontuzję stawu skokowego i wycofała się z dwóch mniejszych turniejów na mączce, ale już trenuje na pełnych obrotach.

W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, mimo, że ostatnio nie grała. Wyprzedziła Marie Bouzkovą, która nie obroniła wywalczonych rok temu punktów. Iga Świątek wciąż jest na 8. pozycji. Prowadzi Aryna Sabalenka, która wyprzedza o 494 pkt Jelenę Rybakinę. W Kanadzie powalczą także Magda Linette i Magdalena Fręch, które wcześniej walczyły w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.