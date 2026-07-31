Losowanie WTA Toronto RELACJA NA ŻYWO. Z kim grają Iga Świątek i Maja Chwalińska? DRABINKA

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-31 17:38

Rusza turniej WTA w Toronto, losowanie już dzisiaj o godzinie 18 polskiego czasu. Iga Świątek i Maja Chwalińska od kilku dni są już w Kanadzie, W Toronto powalczą także Magda Linette i Magdalena Fręch. Poniżej Relacja na żywo z losowania WTA Toronto.

Iga Świątek w białej czapce zaciska pięść w geście zwycięstwa. O turnieju w Toronto przeczytasz na SE Supersport.
Autor: NATIONAL BANK OPEN/Mathieu Belanger/ Materiały prasowe Iga Świątek - Jessica Pegula NA ŻYWO Relacja live wynik Polka walczy w półfinale WTA Montreal
Na żywo

Losowanie WTA Toronto

Niestety ceremonia ma formułę tenisowego talk-show z losowaniem jako finał programu. Tak samo wyglądało losowanie ATP w Montrealu, które zaczęło się godzinę wcześniej. Trzeba jeszcze trochę poczekać na drabinkę

Prowadzący rozmawiają teraz o Victorii Mboko, która rok temu triumfowała w Montrealu. Kanadyjka w Toronto nie zagra, bo wciąż leczy poważną kontuzję

Teraz w studiu rozmawiają o systemie szkolenia młodych kanadyjskich tenisistów. Trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość 

Wywiad z Igą już za nami. Coraz bliżej do losowania

Iga rozmawia teraz z prowadzącymi ceremonię o wyzwaniach w czasie sezonu i jak to wygląda na co dzień w tourze

Teraz Iga mówi o tym, jak dużym wyzwaniem jest wygranie turnieju Wielkiego Szlema i czym różni się od WTA 1000

Iga w czasie ceremonii 

Iga opowiedziała też o współpracy z Francisco Roigiem 

Iga wspominała jej pierwszy występ w Toronto w 2019 roku, gdy była młodziutka. Pokonała wtedy Caroline Wozniacki i rozegrała świetny mecz z Naomi Osaką

W ceremonii uczestniczy Iga Świątek

Ceremonia się właśnie zaczęła

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Trwa już ceremonia losowania turnieju mężczyzn. Zmagania ATP w tym roku w Montrealu

Witamy w relacji na żywo z turnieju WTA w Toronto. Początek ceremonii o godzinie 18 polskiego czasu

Iga Świątek i Maja Chwalińska wkrótce wrócą do gry i powalczą w turnieju WTA 1000 w Toronto. Impreza zacznie się 3 sierpnia, ale obie Polki zaczną rywalizację w 2. rundzie jako zawodniczki rozstawione. Zarówno dla Mai jak i Igi będzie to pierwszy występ od londyńskiego Wimbledonu. Chwalińska leczyła kontuzję stawu skokowego i wycofała się z dwóch mniejszych turniejów na mączce, ale już trenuje na pełnych obrotach.

W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska awansowała z 22. na 21. miejsce, mimo, że ostatnio nie grała. Wyprzedziła Marie Bouzkovą, która nie obroniła wywalczonych rok temu punktów. Iga Świątek wciąż jest na 8. pozycji. Prowadzi Aryna Sabalenka, która wyprzedza o 494 pkt Jelenę Rybakinę. W Kanadzie powalczą także Magda Linette i Magdalena Fręch, które wcześniej walczyły w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie.

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