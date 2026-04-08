Słynne rywalki Igi Świątek o jej treningach z Rafą Nadalem: To powinno być zakazane!

Jak się uczyć to od najlepszych! Iga Świątek od czwartku trenuje na Majorce nie tylko pod okiem jej nowego szkoleniowca Francisco Roiga. Cennych rad i wskazówek udziela Polce także jej słynny idol - Rafael Nadal. Legendarny hiszpański "Król Mączki" osobiście powitał Polkę w swoim ośrodku treningowym, a potem wcielił się w rolę jej szkoleniowca. Słynny Hiszpan udzielał Idze Świątek rad, jak ma ustawiać się na korcie i wykonywać poszczególne uderzenia. 22-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych jest od dawna wielkim idolem Polki. Dlatego Iga Świątek wpatrzona w Rafę Nadala jak w obrazek chłonęła cenne podpowiedzi.

31

Zatrudnienie przez Igę Świątek trenera Francisco Roiga oraz jej treningi z Rafalem Nadalem wywołały w środowisku tenisowym prawdziwą sensację. Swoje zdanie wyrażają również rywalki Polki, między innymi Danielle Collins, która nie miała z naszą tenisistką najlepszych relacji, ale przyznała, że ostatnie posunięcia czterokrotnej mistrzyni Roland Garros mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. - To może być przerażające dla każdej rywalki, gdy sobie pomyśli, jak Iga będzie się prezentowała z nowym szkoleniowcem - oceniła amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

W podobnym tonie wypowiedziały się właśnie amerykańskie tenisistki Jessica Pegula i Maddison Keys, które dyskutowały o tym w podcaście Player's Box. Słynne rywalki Igi Świątek dyskutowały o treningach Polki na Majorce i udziale w nich Rafy Nadala.

- Iga podobno pracuje z Francisco Roigiem, który ostatnio był chyba z Emmą Raducanu. Myślę, że to może być idealne dla Igi. Widziałam klip, jak trenowała z Rafą na mączce i pomyślałam: „O nie, to jest złe dla nas wszystkich!" - stwierdziła z uśmiechem Jessica Pegula. - Wiem, ja też. Ostatnia rzecz, której potrzebowałyśmy, to Iga trenująca z Rafą na mączce. To powinno być zakazane! - dodała na wesoło Maddison Keys. - To prawda, to powinno być nielegalne! Pomyślałam: „To powinno być zakazane. Dlaczego to się dzieje? Nie wolno tego robić!" - wtórowała jej Jess Pegula.

Kiedy gra Iga Świątek w turnieju WTA Stuttgart?

Iga Świątek do gry wróci w turnieju WTA w Stuttgarcie. Impreza rozpocznie się 13 kwietnia, ale Polka rywalizację zacznie w 2. rundzie. Iga Świątek pierwszy mecz w Stuttgarcie rozegra w środę 15 kwietnia albo w czwartek 16 kwietnia. Transmisja TV z turnieju WTA w Stuttgarcie na antenie Canal+ Sport 2.

