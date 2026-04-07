Iga Świątek z nowym trenerem, a jej wielka rywalka wypaliła! "Przerażające"

Za Igą Świątek nieudany początek sezonu, który wpłynął na poważne zmiany w jej zespole. Czarę goryczy przelał zupełnie nieudany występ w Miami Open, gdzie była liderka rankingu WTA po raz pierwszy od 2021 roku odpadła z turnieju już po pierwszym meczu. W ostatnim tygodniu marca Świątek rozstała się z dotychczasowym trenerem, Wimem Fissettem, ale jej rozłąka nie trwała długo. Już na początku kwietnia polska tenisistka ogłosiła nową współpracę z Francisco Roigiem, zaufanym człowiekiem słynnego Rafy Nadala. Ten ruch rozgrzewa kibiców na całym świecie, ale nie tylko. Swoje zdanie wyrażają również rywalki Igi, między innymi Danielle Collins.

Nowy trener Igi Świątek w ogniu krytyki. Nieelegancki koniec współpracy

Wielka rywalka o Idze Świątek z nowym trenerem. "Przerażające"

Relacje Amerykanki ze Świątek są burzliwe, a w przeszłości dochodziło między nimi do głośnych spięć. Głównie za sprawą 32-latki, która potrafiła publicznie zaatakować rywalkę z Polski. Tym razem Collins doceniła jednak 6-krotną triumfatorkę turniejów Wielkiego Szlema i postawiła się na miejscu jej przeciwniczek, do których docierają nagrania z Akademii Nadala na Majorce.

To może być przerażające dla każdej rywalki, gdy sobie pomyśli, jak Iga będzie się prezentowała z nowym szkoleniowcem - oceniła amerykańska tenisistka w studiu Tennis Channel.

Była 7. rakieta świata jakiś czas temu zawiesiła karierę i spełnia się obecnie w roli telewizyjnej ekspertki.

- Kiedy osiągnęło się taki sukces, jaki osiągnęła Iga Świątek, do tego w tak młodym wieku, wszystkie te tytuły wielkoszlemowe, wszystkie te imponujące rekordy... Jedyną osobą, z którą możesz teraz pracować, jest ktoś, kto był na najwyższym, najwyższym poziomie, bo ty sama już tam byłaś - dodała Collins.

Takie słowa z ust zawodniczki otwarcie uprzedzonej do Świątek pokazują, jak tenisowy świat ekscytuje się jej nową współpracą. Pierwszy sprawdzian Polki pod wodzą nowego trenera już niedługo - podczas ziemnego turnieju WTA 500 w Stuttgarcie (13-19 kwietnia).