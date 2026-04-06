Iga Świątek tylko patrzyła. Rafael Nadal wziął sprawy w swoje ręce, wyjątkowe nagranie

Polka szlifuje formę w Rafa Nadal Academy w Manacor na Majorce. Tam rozpoczęła współpracę z nowym trenerem – Francisco Roigiem. Hiszpan to jedna z najbardziej szanowanych postaci w świecie tenisa. Przez wiele lat był prawą ręką Nadala i wspólnie świętowali aż 22 tytuły wielkoszlemowe.

Zmiana trenera to efekt ostatnich burzliwych tygodni w sztabie czwartej rakiety świata. Po porażce z Magdą Linette w pierwszej rundzie turnieju w Miami Świątek zakończyła współpracę z Wimem Fissettem. Zaledwie dziesięć dni później ogłosiła nazwisko jego następcy – właśnie Francisco Roiga. Ma on pomóc Idze odzyskać najwyższą formę przed najważniejszą częścią sezonu.

Iga Świątek na korepetycjach u Rafaela Nadala. Trening na Majorce [Zdjęcia]

Już pierwsze wspólne treningi pokazały, że może to być bardzo ciekawe połączenie. Jak podkreślili gospodarze akademii, „to nie był zwykły trening, to była prawdziwa atmosfera”. Na nagraniach widać Świątek pewnie operującą rakietą i pracującą nad szczegółami swojej gry.

Dużo emocji wzbudził fakt, że na korcie obok Roiga pojawił się sam Rafael Nadal. Legendarny Hiszpan nie ograniczył się do zwykłego przywitania – aktywnie włączył się w zajęcia, udzielając Poli cennych wskazówek i dzieląc się swoim ogromnym doświadczeniem. Są z tego nagrania.