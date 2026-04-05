Były zawodnik uderza w nowego trenera Igi Świątek! Poważne oskarżenia

Kamil Heppen
2026-04-05 21:27

Iga Świątek ma już nowego trenera, ale Francisco Roig niespodziewanie znalazł się pod ostrzałem! Hiszpan jeszcze w Miami prowadził Francuza Giovanniego Mpetshi Perricarda, który czuje się teraz zdradzony. - Nie powiedział mi tego osobiście. Szkoda, że wszystko zepsuło się tak szybko - komentuje na łamach "L'Equipe" francuski tenisista.

  • 2 kwietnia Iga Świątek oficjalnie poinformowała o rozpoczęciu współpracy z trenerem Francisco Roigiem.
  • Hiszpan zastąpi w tej roli Wima Fissette'a, choć jeszcze w Miami był związany z Giovannim Mpetshi Perricardem!
  • Francuz czuje się pokrzywdzony i zdradzony. - Nigdy czegoś takiego nie widziałem - komentuje w "L'Equipe".

Okres, w którym Iga Świątek nie miała trenera, nie trwał długo. Po rozstaniu z Wimem Fissettem polska tenisistka potrzebowała nieco ponad tygodnia, aby ogłosić jego zastępcę. Zgodnie z medialnymi przewidywaniami jej nowym trenerem został Hiszpan Francisco Roig, były tenisista i człowiek od Rafy Nadala. Była liderka rankingu WTA przebywa zresztą obecnie na Majorce w jego słynnej akademii i trenuje ze słynnymi Hiszpanami. Tymczasem Roig został ostro zaatakowany przez swojego byłego zawodnika - Giovanniego Mpetshi Perricarda!

Z Francisco mieliśmy współpracować do sezonu na trawie. Ale po Miami zdecydował się odejść. Szkoda, bo wszystko szło dobrze. Mieliśmy się spotkać na tydzień treningów w Hiszpanii. O zakończeniu współpracy dowiedziałem się od swojego agenta. Nie powiedział mi tego osobiście. Szkoda, że wszystko zepsuło się tak szybko. To trudny, bezwzględny świat. Nigdy czegoś takiego nie widziałem - stwierdził Francuz na łamach "L'Equipe".

Jego współpraca z Roigiem rozpoczęła się przy okazji Indian Wells, a jeszcze w Miami tworzyli duet. 57. zawodnik rankingu ATP zupełnie nie spodziewał się, że zostanie bez trenera w takich okolicznościach.

Dopiero zaczynaliśmy pracę i nie zdążyliśmy jeszcze zbudować szczególnej relacji. (...) W tym przypadku nie miałem na to wpływu. Zwłaszcza gdy zobaczyłem szybko pojawiające się nagrania ze wspólnych treningów Świątek z Nadalem i Roigiem w akademii na Majorce. Nie sądzę, by taki projekt powstał w ciągu 24 godzin - zaznaczył były podopieczny nowego szkoleniowca Igi Świątek.

