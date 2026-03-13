Takie konsekwencje ma porażka Igi Świątek z Eliną Switoliną. To już pewne. Jest potwierdzenie

Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale turnieju Indian Wells w USA

Polska tenisistka przegrała z Eliną Switoliną w trzech setach

Teraz jej porażka będzie miała poważne konsekwencje w rankingu WTA

Iga Świątek spadnie w rankingu WTA! Konsekwencje porażki w Indian Wells

Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polska tenisistka przegrała z Ukrainką Eliną Switoliną 2:6, 6:4, 4:6, a porażka ma dla niej poważne konsekwencje w światowym rankingu.

24-letnia zawodniczka z Raszyna straci pozycję wiceliderki listy WTA, którą zajmowała nieprzerwanie od 18 sierpnia ubiegłego roku. Wszystko dlatego, że nie obroniła punktów zdobytych w poprzedniej edycji turnieju.

Porażka Polki sprawiła, że z okazji skorzystała Jelena Rybakina. Tenisistka z Kazachstanu pokonała w ćwierćfinale Amerykankę Jessicę Pegulę 6:1, 7:6 (7-4) i zapewniła sobie awans na drugie miejsce w światowym rankingu. Świątek w ostatnich latach znakomicie radziła sobie w Kalifornii. W czterech poprzednich edycjach turnieju docierała co najmniej do półfinału, a w 2022 i 2024 roku sięgała po końcowe zwycięstwo.

Iga Świątek przegrała z Eliną Switoliną i spadnie w rankingu!

25

Iga Świątek odpadła z Indian Wells w ćwierćfinale

Tym razem Polka zakończyła rywalizację już na etapie ćwierćfinału. Początek spotkania ze Switoliną był dla niej bardzo trudny. Ukrainka szybko przełamała serwis Świątek, a Polka popełniała sporo prostych błędów, w tym podwójne błędy serwisowe. Ostatecznie pierwszego seta przegrała 2:6.

W drugiej partii gra była bardziej wyrównana. Świątek częściej trafiała z głębi kortu i po przełamaniu na 3:1 wydawało się, że przejmuje kontrolę nad meczem. Choć Switolina doprowadziła jeszcze do remisu 4:4, końcówka seta należała do Polki, która doprowadziła do wyrównania w całym spotkaniu.

Decydująca partia była najbardziej zacięta. Obie zawodniczki prezentowały tenis na bardzo wysokim poziomie, a wymiany były długie i widowiskowe. Kluczowy moment nastąpił w dziewiątym gemie, gdy Switolina przełamała serwis Polki. Chwilę później przy własnym podaniu zakończyła spotkanie. Dla Ukrainki było to drugie zwycięstwo nad Świątek w sześciu bezpośrednich pojedynkach. Wcześniej pokonała ją jedynie w ćwierćfinale Wimbledonu w 2023 roku.