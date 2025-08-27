Tyle osób oglądało mecz Igi Świątek w US Open. Zaskoczeni?

Iga Świątek – Emiliana Arango: Polka w II rundzie US Open

Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem drugim polska tenisistka we wtorek pokonała Kolumbijkę Emilianę Arango 6:1, 6:2. Spotkanie trwało godzinę.

Mecz obu zawodniczek był ich pierwszym pojedynkiem w karierze. Różnicę w poziomie gry i doświadczeniu było widać od początku. Choć Świątek przy stanie 1:1 popełniła kilka błędów, to szybko przejęła inicjatywę i wygrała pięć gemów z rzędu, kończąc pierwszego seta w 26 minut. Arango, zajmująca obecnie 84. miejsce w rankingu WTA i mająca na koncie tylko jedno zwycięstwo w turniejach wielkoszlemowych, nie zdołała zdobyć w tej partii ani jednego punktu bezpośrednio wygrywającego.

Drugi set był nieco bardziej wyrównany, choć Polka nadal kontrolowała przebieg gry. Kolumbijka wygrała dwa gemy, a w trzecim gemie posłała jedynego w meczu asa serwisowego, co publiczność nagrodziła owacją. Od stanu 3:2 Świątek wygrała trzy kolejne gemy i zamknęła spotkanie. Polka, która w US Open triumfowała w 2022 roku, wyróżniała się grą przy siatce – wygrała osiem z dziesięciu takich akcji, mimo że nie jest to jej najmocniejszy element.

Ile osób oglądało mecz Świątek – Arango w US Open?

– To był solidny mecz. W pierwszej rundzie najważniejsze jest złapanie właściwego rytmu i cieszę się, że szybko udało mi się to zrobić – powiedziała Świątek w krótkiej rozmowie po zakończeniu pojedynku.

Ile osób oglądało mecz Iga Świątek – Emiliana Arango w I rundzie US Open? Informację na ten temat zdradził Mariusz Wójcicki. - Meczyk pierwszej rundy, o pietruszkę, wiadomo kto wygra i tak dalej i co? I ponad 700 tys widzów w Eurosport 1 i konkurencja bez szans i Iga rządzi i dzieli – napisał na „X”.

Dla podopiecznej trenera Wima Fissette’a tegoroczny turniej może mieć dodatkowe znaczenie w kontekście rankingu WTA. Jeżeli Świątek zdobędzie w Nowym Jorku swój siódmy wielkoszlemowy tytuł, a prowadząca w klasyfikacji Białorusinka Aryna Sabalenka odpadnie przed ćwierćfinałem, Polka wróci na pierwsze miejsce listy.

W drugiej rundzie rywalką Świątek będzie Holenderka Suzan Lamens. 26-latka zajmuje 66. pozycję w rankingu WTA i nigdy wcześniej nie grała z Polką. W pierwszym meczu pokonała Amerykankę Valerie Glozman 6:4, 6:2. Spotkanie Świątek z Lamens odbędzie się w czwartek.