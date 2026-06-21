WTA Bad Homburg. Wielki mecz Magdaleny Fręch nagle przerwany! Kiedy dokończenie?

Mecz Magdaleny Fręch z Naomi Osaką w pierwszej rundzie turnieju WTA w Bad Homburg został przerwany przez deszcz.

Spotkanie wstrzymano przy wyniku 5:4 dla Japonki, przed serwisem Polki.

Hitowy mecz przeniesiono na poniedziałek. Znamy już dokładny plan gier.

WTA Bad Homburg: Mecz Magdalena Fręch - Naomi Osaka przerwany. Jest nowy termin

Pogoda w Niemczech nie ułatwiała w niedzielę rywalizacji tenisistkom. Finałowe spotkanie imprezy w Berlinie zostało opóźnione o kilka godzin z powodu burzy i ulewy, a po południu także w Bad Homburg aura dała się zawodniczkom we znaki. Mecz Naomi Osaki z Magdaleną Fręch rozpoczął się z opóźnieniem, ale nie ze względu na deszcz, a rekordowo długą w historii tej imprezy batalię, jaką stoczyły Brytyjka Katie Boulter i Kanadyjka Laylah Fernandez, które grały trzy godziny i 15 minut.

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Rozstawiona z numerem szóstym podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego lepiej rozpoczęła pojedynek z Polką i wyszła na prowadzenie 5:0, ale Fręch się pozbierała, wygrała cztery gemy z rzędu i miała serwować na remis, gdy wtedy nad obiektem zaczęło podać. Ponadgodzinne oczekiwanie nie przyniosło efektu i organizatorzy ogłosili, że mecz zostanie dokończony w poniedziałek.

Obie zawodniczki tylko na chwilę wróciły na kort, zgłosiły zastrzeżenia do stanu nawierzchni i pogodziły się z koniecznością powrotu w poniedziałek. Niewiele później potwierdzono, że mecz Fręch - Osaka będzie drugim tego dnia na korcie centralnym, nie przed godziną 12:00, po zakończeniu spotkania Clara Tauson - Diana Sznajder.

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W Bad Homburg zagra również, jako najwyżej rozstawiona, Iga Świątek, która przed rokiem była tu w finale, a później triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W pierwszej rundzie trzecia zawodniczka rankingu WTA ma tzw. wolny los. W drugiej, we wtorek lub w środę, jej rywalką będzie albo Niemka Eva Lys, albo Emma Navarro.

Dziś już nie zobaczymy Polki i Japonki w akcji 🙅‍♂️Panie wrócą na kort jutro nie przed 12:00.📸: WTA TV#zkortu | #BHO26 https://t.co/gLzs3yFYi2 pic.twitter.com/GgSJB7Osx0— Z kortu - informacje tenisowe (@z_kortu) June 21, 2026