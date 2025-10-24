WTA Finals: Potencjalne rywalki Igi Świątek! Cała grupa została zamknięta

Mateusz Sobiecki
2025-10-24 13:43

Iga Świątek wróci na kort na początku listopada. Polska tenisistka rywalizować będzie w kończącym sezon turnieju WTA Finals w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. W piątek poznaliśmy ostatnią uczestniczkę tegorocznej rywalizacji. Z kim może zmierzyć się Iga Świątek? Znamy już wszystkie potencjalne rywalki.

Iga Świątek

  • Iga Świątek wróci na kort podczas turnieju WTA Finals w Rijadzie
  • Polska tenisistka zna już wszystkie potencjalne przeciwniczki w stolicy Arabii Saudyjskiej
  • Wśród nich, jako ostatnia, znalazła się Jelena Rybakina, która awansowała do półfinału turnieju WTA w Tokio

WTA Finals: Iga Świątek poznała ostatnią rywalkę w Rijadzie

Kazaszka Jelena Rybakina jako ostatnia zapewniła sobie udział w kończącym sezon turnieju WTA Finals, który odbędzie się w Rijadzie w dniach 1–8 listopada. W gronie ośmiu najlepszych tenisistek świata zagra również Iga Świątek.

Kiedy losowanie WTA Finals 2025 w Rijadzie? Z kim zagra Iga Świątek?

Rybakina wywalczyła awans po zwycięstwie nad Kanadyjką Victorią Mboko 6:3, 7:6 (7-4) w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Tokio. Ten wynik zagwarantował jej miejsce w półfinale i jednocześnie przesunął na siódmą pozycję w klasyfikacji Race to the WTA Finals, wyprzedzając Włoszkę Jasmine Paolini oraz Mirrę Andriejewą. Dzięki temu Kazaszka zyskała bezpieczną przewagę nad rywalkami walczącymi o ostatnie miejsce premiowane awansem.

Kto zagra w Rijadzie w WTA Finals?

W WTA Finals rywalizować będzie osiem najlepszych zawodniczek tego sezonu. Turniej rozpocznie się 1 listopada we Wszystkich Świętych i potrwa tydzień. Wielki finał sezonu zaplanowano na 8 listopada.

W Rijadzie zagrają: liderka rankingu Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini i Jelena Rybakina. Turniej w Arabii Saudyjskiej po raz pierwszy będzie gospodarzem finałów WTA.

