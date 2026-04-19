WTA Madryt DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek? Losowanie za nami!

Iga Świątek jest już w Madrycie, gdzie rusza turniej rangi WTA 1000. W Stuttgarcie Polka wygrała tylko jeden mecz i odpadła w ćwierćfinale po już trzeciej z rzędu porażce z Mirrą Andriejewą (6:3, 4:6, 3:6). Czasu na rozpamiętywanie tego niepowodzenia nie ma. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) w Madrycie Iga Świątek triumfowała raz i było to spektakularne zwycięstwo. Dwa lata temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu obroniła trzy piłki meczowe. Rok temu odpadła w półfinale po porażce 1:6, 1:6 z Coco Gauff.

WTA Madryt DRABINKA. Z kim gra Iga Świątek?

Za nami ceremonia losowania. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Darią Kasatkiną albo kwalifikantką. W ćwierćfinale może trafić m.in. na Mirrę Andriejewą czy Elinę Switolinę. Rywalki poznały też pozostałe dwie Polki. Magda Linette trafiła na Robin Montgomery (w 1. rundzie), a Magdalena Fręch zagra z Kateriną Siniakovą (w 1. rundzie). Poniżej ćwiartka drabinki WTA Madryt 2026, w której jest Iga Świątek i zapis relacji na żywo z losowania.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Madryt?

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA w Madrycie zacznie w 2. rundzie, więc pierwszy mecz zagra zatem w czwartek 23 kwietnia lub w piątek 24 kwietnia. Od 1. rundy powalczą Magdalena Fręch i Magda Linette. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski - dzieliła się spostrzeżeniami. - Trzeba nauczyć się je kontrolować i ważny jest odpowiedni naciąg w rakiecie.

Na żywo Losowanie WTA Madryt Ćwiartka drabinki WTA Madryt, w której jest Iga Świątek Ćwiartka drabinki WTA Madryt ta z Igą Świątek
Potencjalne ćwierćfinały na podstawie rozstawień Sabalenka vs Paolini

Świątek vs Switolina

Pegula vs Gauff

Anisimova vs Rybakina Iga jest w górnej połówce drabinki, razem z Aryną Sabakenką (potencjalny półfinał) A w ćwierćfinale Iga może trafić m.in. na Mirrę Andriejewą, Elinę Switolinę lun Annę Kalinską Potencjalne rywalki Igi w 4. rundzie to m.in. Magda Linette, Paula Badosa, Leylah Fernandez Rywalką Igi w 3. rundzie może być m.in. Elisabetta Cocciareto albo Ann Li. W tej sekcji jest dużo kwalifikantek Magda Linette kontra Robin Montgomery w 1. rundzie Magdalena Fręch w 1. rundzie zagra z Kateriną Siniakovą Iga Świątek w 2. rundzie z Darią Kasatkiną albo z kwalifikantką! W ceremonii uczestniczy Garbine Muguruza, była mistrzyni Wimbledonu i Roland Garros Ceremonia właśnie się zaczęła! Witamy w relacji na żywo z ceremonii losowania turnieju WTA w Madrycie. Początek o godzinie 18.30

