WTA Wuhan: Magdalena Fręch ograła mocną Rosjankę! Grały w prawdziwym piekle!

Magdalena Fręch nie była faworytką w meczu z Weroniką Kudermietową, ale od początku imponowała dobrą i solidną grą. Popełniała mniej błędów niż Rosjanka i zasłużenie wygrała pierwszego seta.

W drugiej partii Weronika Kudermietowa podniosła swój poziom i zdominowała tenisistkę z Łodzi. Silniejsza fizycznie Rosjanka w trzecim secie też wyszła na prowadzenie 3:1 i wydawało się, że Magdzie Fręch nie uda się uniknąć porażki. Polka nie poddała się i szybko odrobiła straty, imponując nieustępliwością. A Kudermietowa popełniała coraz więcej błędów i złościła się na siebie po nieudanych zagraniach.

Koszmarny upał w Wuhan

Panie grały w koszmarnych warunkach, które w Wuhan bardzo mocno dają się we znaki tenisistkom. Temperatura w słońcu mocno przekracza 30 stopni. Do tego jest bardzo wysoka wilgotność. Magda Fręch dużo lepiej poradziła sobie w tych wymagających warunkach. Pod koniec meczu Kudermietowa wyglądała na wyczerpaną, zupełnie zgubiła koncentrację. Tenisistka z Łodzi od stanu 1:3 wygrała pięć kolejnych gemów i przypieczętowała cenne zwycięstwo 6:3, 2:6, 6:3.

Przed Magdą Fręch teraz kolejne starcie z wyżej notowaną rywalkę. W 2. rundzie Polka zmierzy się z rozstawioną z numerem 12 Czeszką Karoliną Muchovą. Rok temu Magda Fręch doszła w Wuhan aż do ćwierćfinału, więc broni dużo punktów.

Linette odpadła, dziś gra Świątek

Niestety, w poniedziałek z turnieju w Wuhan odpadła Magda Linette. Poznanianka już w 1. rundzie uległa 2:6, 3:6 Chorwatce Antonii Ruzić (nr 78), która do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach. Dziś po godzinie 13 polskiego czasu rywalizację od 2. rundy zacznie Iga Świątek, która debiutuje w tej imprezie. Jej rywalką będzie Czeszka Marie Bouzkova.

