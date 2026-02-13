Igrzyska 2026: Wyrzucony za kask Ukrainiec walczy w sądzie! Ale afera

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-02-13 13:54

Ciąg dalszy afery olimpijskiej ze skeletonistą Władysławem Heraskewyczem. Ukrainiec został wyrzucony z igrzysk za kask upamiętniający poległych w trwającej wojnie z Rosją, ponieważ uznano to za manifest polityczny i złamanie zasad Karty Olimpijskiej. Decyzja MKOl wywołała burzę, a zawodnik postanowił walczyć o swoje w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu (CAS)! W piątek, 13 lutego, przez 2,5 godziny rozpatrywano jego odwołanie.

Władysław Heraskewycz

i

Autor: Antonio Calanni/ Associated Press Władysław Heraskewycz

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) przez 2,5 godziny rozpatrywał w piątek odwołanie ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskewycza od decyzji MKOl wykluczającej go z igrzysk Mediolan-Cortina d'Ampezzo z powodu kasku upamiętniającego poległych na wojnie z RosjąZawodnik wie, że nie weźmie udziału w igrzyskach, nawet jeśli wygra sprawę. Pierwsze dwa ślizgi skeletonistów odbyły się w czwartek.

Karol Nawrocki nadał mu obywatelstwo. Uciekł z Rosji, żeby normalnie żyć. Oto Władimir Semirunnij

Maja Włoszczowska, Władysław Heraskewycz
Galeria zdjęć 21

Ukrainiec wyrzucony z igrzysk za kask. Po skandalu walczy w sądzie

"Wygląda na to, że ten pociąg już odjechał” – powiedział Heraskewycz w piątek w Mediolanie. Wspomniał także, że otrzymuje pogróżki od Rosjan.

Apelacja trwała około 2,5 godziny, a Heraskewycz, owinięty w szalik w ukraińskich barwach, wyszedł z siedziby trybunału z uśmiechem i przekonaniem, że CAS wyda orzeczenie na jego korzyść. Opuścił już jednak wioskę olimpijską w Cortinie d'Ampezzo, nie planuje powrotu w góry podczas tych igrzysk i nadal uważa, że postąpił słusznie.

Rzecznik Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Mark Adams wierzy, iż orzeczenie CAS zostanie wydane szybko, ale ani on, ani szefowa tej organizacji Kirsty Coventry nie spekulują, co się stanie, jeśli Heraskewycz wygra apelację.

Skandal na igrzyskach! Polka przyłożyła rękę. Tak tłumaczy wyrzucenie Ukraińca

Dyrektor generalny CAS Matthew Reeb zapewnił, że trybunał postara się szybko wydać decyzję.

W kasku z wizerunkami ponad 20 poległych na wojnie ukraińskich sportowców i trenerów Heraskewycz wziął udział w treningu 9 lutego. MKOl zakazał mu jednak tego, powołując się na artykuł 50. Karty Olimpijskiej, który wprowadza „zakaz wszelkiego rodzaju demonstracji lub propagandy politycznej, religijnej albo rasowej na obiektach olimpijskich i w innych miejscach”. Skeletonista dostał natomiast pozwolenie na noszenie czarnej opaski.

Mimo to Heraskewycz nadal trenował w zakazanym kasku i zapowiedział start w nim w czwartkowych zawodach. Według niego swoim zachowaniem nie narusza żadnych przepisów MKOl. Do zmiany decyzji osobiście próbowała go przekonać szefująca organizacji Coventry, która czekała rano na Heraskewycza na torze. Ukrainiec nie zmienił jednak zdania, co oznaczało dyskwalifikację.

Super Sport SE Google News
Polacy na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Sprawdź swoją wiedzę
Pytanie 1 z 15
W którym roku Polacy zdobyli pierwszy medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich?
MKOL
UKRAINA
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE
ROSJA
ZIMOWE IGRZYSKA