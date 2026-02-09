Jaka jest przewaga Tomasiaka nad rywalami? Maciusiak stwierdził to bez wahania

Tomasiak lepszy od Domena Prevca

Wiara polskich kibiców w biało-czerwony medal w Predazzo była nikła, ale po niedzielnym treningu i "bombach" Kacpra Tomasiaka... Młodzianowi poszło tak dobrze w dwóch skokach treningowych, że trzeci nie miał sensu.

Tomasiak nie skakał w trzecim treningu, nie rozmawiał też z dziennikarzami. Cel: wyciszyć się przed próbą sprawienia wielkiej niespodzianki. — Te próby były lepsze niż te z pierwszego treningu. Z pewnością poprawił się timing, lepiej oddawał próg, ale były też małe błędy. Podchodzimy do tego tak, jak robiliśmy treningi w Zakopanem. Tylko trzy skoki, czasem nawet dwa, więc zostajemy dokładnie w podobnym rytmie — zaznaczył szkoleniowiec.

Taki rytm sprawił, że Tomasiak w pierwszym treningu był drugi, w następnym piąty. Dwukrotnie w tych próbach pokonał chociażby... Domena Prevca. Słoweniec w niedzielnych próbach był dziesiąty, potem czwarty, w trzeciej chyba odpuścił walkę o cokolwiek.

Kacper Tomasiak z przewagą nad resztą rywali?

– To był tylko trening, a prawdziwy sprawdzian dopiero przed nami. Przyjeżdżając tutaj, widzieliśmy, że zawodnicy prezentują się solidnie na zajęciach, ale trenowaliśmy we własnym gronie i brakowało punktu odniesienia. Pierwsza oficjalna seria pokazała jednak, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Możliwy jest każdy scenariusz o medale może powalczyć nawet 15–20 skoczków. Kluczowe znaczenie będą miały przeliczniki, bo dodatkowe punkty potrafią mocno wpłynąć na końcowe rezultaty, podobnie jak telemark – zaznaczył Maciusiak.

Trener zapowiada, że żadnych decyzji i ruchów na ostatnią chwilę nie będzie. Zapytaliśmy za to, jak zachowuje się sam zainteresowany przed olimpijskim debiutem. – U Kacpra na razie na pewno z zewnątrz nic nie widać. W zachowaniu? Kacper jest po prostu sobą i myślę, że jutro też tak będzie. To można uznać za jego małą przewagę – mimo olimpijskiego debiutu podejdzie do tego spokojnie – odpowiedział Maciusiak.

W poniedziałek walka o medale. Od godz. 18.00 seria próbna, od godz. 19.00 konkurs. Wszystkie transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.