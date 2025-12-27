Miesiąc do igrzysk, a Polka z życiowym wynikiem! Błysk Maryny Gąsienicy-Daniel w Pucharze Świata

Maryna Gąsienica-Daniel zakończyła slalom gigant w ramach Pucharu Świata na 5. miejscu.

To jej najlepszy wynik w karierze, wcześniej najwyżej była szósta.

Za Polką znalazła się m.in. legendarna Mikaela Shiffrin.

Świetny start Gąsienicy-Daniel miał miejsce na nieco ponad miesiąc przed igrzyskami Mediolan-Cortina 2026.

Maryna Gąsienica-Daniel po raz pierwszy od prawie trzech lat znalazła się w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Ostatnio udało jej się to w marcu 2023 roku w Andorze, gdzie była ósma. Rekordowe dotychczas wyniki osiągała w latach 2021-2022, kiedy czterokrotnie zajmowała szóstą pozycję. W sobotę (27 grudnia 2025) w Semmering Polka po pierwszym przejeździe była 12., ale kapitalna finałowa jazda dała jej awans na znakomite 5. miejsce!

Maryna Gąsienica-Daniel piąta w slalomie gigancie PŚ!

Za plecami Gąsienicy-Daniel znalazła się między innymi legendarna Mikaela Shiffrin, która była szósta. Zwyciężyła reprezentantka Austrii Julia Scheib przed Szwajcarką Camille Rast i Szwedką Sarą Hector. Polka była jednak jedną z bohaterek dnia, a do zwyciężczyni straciła 1,36 s.

Igrzyska za miesiąc, Maryna Gąsienica-Daniel rośnie w siłę

- Jestem bardzo szczęśliwa. Pracuję bardzo ciężko, żeby znaleźć się w takim miejscu. Szczerze mówiąc, czuję ulgę, bo ten wynik pokazuje, że jestem na właściwej drodze. To była trudna trasa, bardzo wyboista, ale trzeba było atakować od początku do końca - powiedziała Gąsienica-Daniel na antenie Eurosportu.

Polka zgromadziła w tym sezonie PŚ 110 punktów, co daje jej 29. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tylko w slalomie gigancie ma 108 pkt i jest na 11. pozycji. W całym cyklu prowadzi Shiffrin - 598 pkt, a w tej konkurencji Scheib - 380 pkt. Dotychczasowa liderka giganta, Nowozelandka Alice Robinson, miała niegroźny upadek w pierwszym przejeździe i nie ukończyła zawodów.

Nie do wiary, co wyprawia legendarna narciarka! 41-letnia Lindsey Vonn znów na szczycie

Na niedzielę w Semmering planowany jest slalom. Przed startem igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6-22 lutego) rywalizacja w slalomie gigancie odbędzie się jeszcze trzykrotnie: 3 stycznia w słoweńskiej Kranjskiej Gorze, 20 stycznia we włoskim Plan de Corones (Kronplatz) oraz cztery dni później w czeskim Szpindlerowym Młynie. Trzymamy kciuki, aby forma Gąsienicy-Daniel szła cały czas w górę!