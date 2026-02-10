Oto polska miss igrzysk 2026? Najpiękniejsza polska narciarka, Izabela Marcisz [ZDJĘCIA]

Urodzona w maju 2000 roku Izabela Marcisz jest postacią, która od lat budzi ogromne nadzieje. Wychowana w rodzinie o bogatych tradycjach narciarskich, była niemal skazana na sport. Jej talent eksplodował w kategoriach juniorskich i młodzieżowych, gdzie sięgała po najwyższe laury. Do jej największych sukcesów należą tytuł młodzieżowej mistrzyni świata w biegu na 10 km z 2021 roku oraz trzy medale mistrzostw świata juniorów z 2020 roku. W zeszłym roku podczas Zimowej Uniwersjady w Turynie zdobyła aż cztery medale, w tym dwa złote, triumfując między innymi w sprincie stylem klasycznym. I właśnie od tej konkurencji rozpocznie dzisiaj swój udział w zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina!

Izabela Marcisz - polska miss igrzysk 2026?

To już drugie igrzyska dla Marcisz. Doświadczenie zebrane w Pekinie w 2022 roku, gdzie jej najlepszym wynikiem było 9. miejsce w sprincie drużynowym i 16. w biegu łączonym, ma zaprocentować na włoskiej ziemi. Sprint stylem klasycznym to konkurencja niezwykle wymagająca i nieprzewidywalna, gdzie liczy się nie tylko wytrzymałość, ale przede wszystkim eksplozywna siła i taktyka. Kwalifikacje, które rozpoczną się o 9:15, będą pierwszym sitem, a ewentualne ćwierćfinały i dalsze biegi to już prawdziwa walka nerwów i mięśni.

Izabela Marcisz przyciąga uwagę nie tylko swoimi wynikami. Przez wielu kibiców jest uznawana za jedną z najpiękniejszych polskich sportsmenek, a jej nazwisko pojawia się teraz w kontekście tytułu "miss polskiej reprezentacji na igrzyskach". Sama zawodniczka z gracją łączy ciężkie treningi z aktywnością w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami kulisami swojego sportowego życia, zyskując ich ogromną sympatię. Jej naturalny urok i profesjonalizm sprawiają, że jest wzorem dla młodych adeptek narciarstwa.