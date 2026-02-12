Piękne polskie olimpijki wywołały aferę. Skandaliczna postawa związku. Ten duet to nasza nadzieja [GALERIA]

Polskie olimpijki Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska odniosły duży sukces na IO

Na torze w Cortinie d'Ampezzo Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska dokonały rzeczy niemal niemożliwej. W debiutującej na igrzyskach konkurencji dwójek kobiet zajęły 6. miejsce, rywalizując na sprzęcie, który nadaje się do muzeum, a nie do walki o medale. Po zawodach Polki przerwały milczenie, odsłaniając smutne kulisy polskiego saneczkarstwa.

Sportowo był to występ godny pochwały. Polki, które po pierwszym ślizgu zajmowały ósme miejsce, w drugim przejeździe zaryzykowały i awansowały o dwie lokaty. Ostatecznie straciły do bezkonkurencyjnych Włoszek (duet Voetter/Oberhofer) blisko dwie sekundy. Jednak w tym sporcie, gdzie liczą się tysięczne części sekundy, technologia odgrywa kluczową rolę. A tej Polkom zabrakło.

W strefie wywiadów, zamiast kurtuazyjnych podziękowań, dziennikarze usłyszeli gorzką prawdę. Domowicz i Piwkowska wprost przyznały, że ich sprzęt odstaje od światowych standardów o lata świetlne.

– Nasze sanki mają dziewięć lat i przy starcie skrzypią, jak stara szafa. Jest sezon olimpijski, a nie dostałyśmy nowych metali [płoz]. Jak mamy gonić świat? – pytały retorycznie, nie kryjąc rozgoryczenia.

Słowa te brzmią szokująco, zwłaszcza w kontekście imprezy rangi mistrzowskiej, gdzie rywalki z Niemiec czy Austrii dysponują kosmicznymi technologiami i sztabami inżynierów.

Problemy sprzętowe to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Polskie zawodniczki zwróciły uwagę na systemowy marazm panujący w Polskim Związku Sportów Saneczkowych. Brak sponsorów, brak inwestycji i brak wiary w zawodników to codzienność, z którą muszą się mierzyć.