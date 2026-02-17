– Zapytałem przed konkursem Pawła Wąska, jakiego medalu brakuje Kacprowi w kolekcji – mówi nam Edward Pleń, choć wielu mówi do niego po prostu Edi. – Jeszcze złotego przecież – odpowiedział Wąsek. – A więc tobie też! – rzucił ksiądz, który mocno wierzył w sukces także w tej zespołowej rozgrywce. Nie ma złota, ale jest srebro, które smakuje doskonale, bo mogło go w ogóle nie być. Na szczęście konkurs został przerwany i liczyły się wyniki z dwóch serii. – Duch święty czuwał nad tą śnieżycą wokół skoczni – mówi Pleń, dla którego to już dwunaste igrzyska.

Przeczytaj także: Niemcy w furii! Grzmią po stracie medalu, dyrektor grzmi: "Wystarczyło sprawdzić aplikację pogodową!"

"Tylko on może sprawić niespodziankę"

Z Kacprem Tomasiakiem spotkał się jednak pierwszy raz. Tu w Predazzo. – Ja go tak obserwowałem, na ile mogłem i muszę powiedzieć, że biorąc pod uwagę obecną sytuację w skokach to pomyślałem, że tylko on może sprawić niespodziankę. I stało się, wierzyłem w to – mówił.

Jego zdjęcia z Kacprem, przed i po konkursach, chwyciły serca wielu kibiców. – On tylko mówi tylko, ile może powiedzieć, jeśli czegoś nie dopowie, to kończy zdanie uśmiechem. On cały czas w takim bezpośrednim kontakcie jest uśmiechnięty. Tak jakby ten chłopak nie miał w ogóle nerwów – mówi.

Spowiedź między niebem a ziemią

O tym, że ksiądz Edward ma pełne prawo poczuwać się wsparciem dla olimpijczyków niech świadczy fakt o… spowiedzi na wyciągu. – Wagonik podjechał i wsiadamy we dwóch z Maciejem Kotem. Wagonik ruszył, a Maciek pyta, kiedy mógłby się wyspowiadać. Patrzę na górę, potem na dół i powiedziałem: lepszego miejsca już nie ma. Zawieszeni między niebem a ziemią. "Kurde, szybko muszę zrobić rachunek sumienia", usłyszałem – powiedział duchowny.

Zobacz też: Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek już z medalami! Piękne obrazki na podium!

Na szczęście rachunek sumienia polskim skokom nie będzie potrzebny, choć przed igrzyskami nikt tego nie zakładał, a przewidywał żal za kiepską formę. Stał się cud? Raczej objawiła nam się nowa gwiazda skoków w postaci Kacpra Tomasiaka i na nowo roztoczyła się aura nad Pawłem Wąskiem.

Ksiądz Edward Pleń, "olimpijski weteran", wspiera polskich skoczków, wierząc w ich sukces.

Srebrny medal Kacpra Tomasiaka i Pawła Wąska zawdzięczamy również "interwencji siły wyższej" podczas śnieżycy.

Odkryj, jak "Edi" zmotywował Wąska i co myśli o nowej gwieździe skoków, Kacprze Tomasiaku!

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody Pytanie 1 z 10 Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii? PiS PO SLD Polska Partia Przyjaciół Piwa Następne pytanie

20