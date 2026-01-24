Szok! Były olimpijczyk zatrzymany. Nazywali go "współczesnym Pablo Escobarem"

Szokujące informacje napływają ze Stanów Zjednoczonych

FBI poinformowało o zatrzymaniu współczesnego Pablo Escobara

Były olimpijczyk jest oskarżany o morderstwo i handel narkotykami

"Współczesny Pablo Escobar" zatrzymany przez FBI

Ryan Wedding, niegdyś nadzieja kanadyjskiego sportu i uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City, został zatrzymany w Meksyku. Mężczyzna, który przez ostatnie lata znajdował się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców świata, jest oskarżony o kierowanie gigantyczną operacją przemytu narkotyków oraz zlecanie zabójstw.

Informację o aresztowaniu 44-latka przekazało w piątek Federalne Biuro Śledcze. Szef FBI Kash Patel podczas konferencji prasowej nie szczędził mocnych słów, opisując skalę działalności Weddinga. – To współczesny El Chapo. To współczesny Pablo Escobar – stwierdził Patel, porównując byłego snowboardzistę do najpotężniejszych baronów narkotykowych w historii.

Ryan Wedding był olimpijczykiem w 2002 roku

Droga życiowa Ryana Weddinga to gotowy scenariusz na film sensacyjny. W 2002 roku reprezentował Kanadę na igrzyskach olimpijskich, rywalizując w slalomie gigancie równoległym. Dwie dekady później stał się kluczową postacią w strukturach meksykańskiego kartelu Sinaloa – jednej z najgroźniejszych organizacji przestępczych na globie.

Według ustaleń śledczych, Wedding nadzorował międzynarodowy szlak przerzutowy. Rutynowo organizował transporty setek kilogramów kokainy z Kolumbii, przez Meksyk, aż do Stanów Zjednoczonych i Kanady. – Żeby wam uświadomić, jak złym człowiekiem jest Ryan Wedding: on przeszedł drogę od olimpijskiego snowboardzisty do największego handlarza narkotyków we współczesnych czasach – podkreślił szef FBI.

Ryan Wedding był na liście 10 najbardziej poszukiwanych

Wedding był nieuchwytny przez lata, ukrywając się na terenie Meksyku. Jego pozycja w świecie przestępczym była tak silna, że w ubiegłym roku trafił na listę 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów przez FBI, a nagrodę za informacje prowadzące do jego ujęcia podniesiono z 10 do 15 milionów dolarów.

Zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy służb amerykańskich z meksykańskimi władzami. Jest to finał szeroko zakrojonej akcji o kryptonimie „Operacja Slalom Gigant”, w ramach której wcześniej aresztowano już 10 osób z Kanady, Kolumbii i USA.

Olimpijczyk szefem narkotykowego gangu. FBI oferuje $10 milionów za pomoc w jego schwytaniu!

Lista zarzutów ciążących na byłym sportowcu jest długa i niezwykle poważna. Prokuratura federalna oskarża go nie tylko o przemyt narkotyków na masową skalę i pranie brudnych pieniędzy, ale także o brutalną przemoc.

W listopadzie Wedding usłyszał zarzut współudziału w zabójstwie świadka, który miał zeznawać przeciwko niemu. Do egzekucji doszło w 2024 roku w Kolumbii, a Kanadyjczyk miał osobiście wyznaczyć nagrodę za "uciszenie" niewygodnej osoby. Oskarża się go również o systematyczne zastraszanie innych świadków, co pozwalało mu przez lata unikać sprawiedliwości.