Te słowa złamią serce kibiców Kamila Stocha. Niemiec nie łagodził przekazu

Szczera opinia Eisenbichlera

Eisenbichler, który zakończył karierę w zeszłym roku i obecnie pracuje jako ekspert Eurosportu, nie musi mieć do sentymentów, gdy mówi o Polakach. I choć dotarł do najbardziej skrytych tajemnic, to opinia na temat Kamila Stocha jest bardzo szczera. – W przypadku Kamila w trakcie sezonu zdarzają się momenty, gdy prezentuje się nieco lepiej, ale później przychodzi konkurs, który już nie jest tak dobry – zaznaczył Eisenbichler. A zapytany wprost o medalowe szanse, rozwiał wątpliwości: – Realnie patrząc, nie widzę u niego szans na indywidualny medal.

ZOBACZ TEŻ: Jaka jest przewaga Tomasiaka nad rywalami? Maciusiak stwierdził to bez wahania

Zdaniem byłego mistrza świata Stoch nie jest już skoczkiem, który może na serio włączyć się do walki o olimpijskie podium. Może oddać solidny skok czy zaliczyć przyzwoity występ, ale miejsce w czołowej trójce to według Niemca zbyt wysoki poziom. – Macie młodych zawodników, ale tak naprawdę tylko jeden z nich, Kacper Tomasiak, ma naprawdę udany sezon. Starsi zawodnicy są zazwyczaj krok za nim.

Zdjęcia: Kamil Stoch pocieszany przez żonę po ostatnim skoku w Zakopanem

54

To właśnie z młodzianem ekspert Eurosportu wiąże największe nadzieje. Trener Maciej Maciusiak widział spory atut w tym, że Tomasiak jest debiutantem, który może nie zdawać sobie sprawy z powagi sytuacji. Niemiecki ex-skoczek mówi to samo. – Będzie trudno, ale sądzę, że ma szansę na skoczni normalnej. Ma świetne wyjście z progu, jest doskonale poukładany w locie, lądowanie jest dobre – ocenił.

ZOBACZ TEŻ: Ciąg dalszy afery ze strojami Polski na IO! Piesiewicz pokazał fakturę, były sponsor odpowiada

Eisenbichler nie pozostawia złudzeń. Nazwisko Stocha nadal budzi szacunek, lecz sportowo – jego zdaniem – to już nie poziom olimpijskiego podium. Co innego Super Duety... – Do konkursu duetów potrzebujecie dwóch mocnych punktów. Polska ma Tomasiaka i Stocha. Jeśli obaj trafią z formą, mogą powalczyć o tę niewielką szansę na medal w super teamie – podsumował ekspert Eurosportu.

Olimpijski konkurs skoków w Predazzo o godz. 19.00. Od godz. 18.00 seria próbna. Transmisje z igrzysk olimpijskich Mediolan Cortina w Eurosporcie i HBO Max.