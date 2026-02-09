Kacper Tomasiak walczy o medal IO! To nie balonik, a fakty. Wyjaśniamy

2026-02-09

Już dzisiaj (9 lutego) konkurs indywidualny Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 na normalnej skoczni (HS107). Polscy kibice mają uzasadnione podstawy, by trzymać kciuki za medal Kacpra Tomasiaka! I nie jest to pompowanie balonika, a czyste fakty płynące m.in. z 6 serii treningowych na olimpijskim obiekcie w Predazzo. Szanse polskiego skoczka na medal wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Przed igrzyskami olimpijskimi polskich skoczków nie było wśród głównych faworytów do medali, ale trener Maciej Maciusiak stale podkreślał, że celem na IO we Włoszech jest przynajmniej jeden medal. I wydaje się, że ostatnie tygodnie treningów, gdy Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch szlifowali formę w Polsce przyniosły efekty! Świadczą o tym oficjalne treningi na olimpijskim obiekcie HS107 w Predazzo - zwłaszcza w przypadku skaczącego najlepiej Tomasiaka, który był w czołówce wszystkich serii treningowych, a z ostatniej niedzielnej nawet zrezygnował!

Polacy odpalili na IO! Godziny do konkursu, a Tomasiak drugi! Przebudzenie Stocha

Kacper Tomasiak ma szansę na medal IO! Takie są fakty

Znany skokowy statystyk Adam Bucholz przygotował zestawienie uwzględniające wszystkie olimpijskie treningi. Skakano w nich z różnych belek, więc jako bazę przyjął 13. platformę, z której przeprowadzono prawie pełne 3 serie (dodawał lub odejmował punkty za belkę zgodnie z oficjalnym protokołem). I Kacper Tomasiak jest czwartym najlepszym zawodnikiem wszystkich treningów! Ale różnice w czołówce są naprawdę minimalne, a w konkursie kluczowe mogą okazać się noty za styl, których nie przyznaje się w seriach treningowych:

  • 1. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - średnia nota 71,5 pkt
  • 2. Philipp Raimund (Niemcy) - 71,1 pkt
  • 3. Felix Hoffmann (Niemcy) - 69,8 pkt
  • 4. Kacper Tomasiak (Polska) - 69,5 pkt
  • 5. Marius Lindvik (Norwegia) - 68,8 pkt
  • 6. Stephan Embacher (Austria) - 68,4 pkt
  • 7. Ren Nikaido (Japonia) - 68,3 pkt
  • 8. Anze Lanisek (Słowenia) - 66,8 pkt
  • 8. Domen Prevc (Słowenia) - 66,8 pkt
  • 10. Vilho Palosaari (Finlandia) - 66,3 pkt
  • ...
  • 18. Paweł Wąsek (Polska) - 63,4 pkt
  • 30. Kamil Stoch (Polska) - 59,2 pkt

Widać jak na dłoni, że normalna skocznia w Predazzo służy Tomasiakowi, ale nie jest to zaskoczenie. Od początku sezonu 19-latek zachwyca stabilną techniką, a za jego największy "problem" uznaje się końcową fazę lotu, która na mniejszym obiekcie nie odgrywa aż takiej roli.

Kacper Tomasiak - największe osiągnięcia, sukcesy, rodzina i dziewczyna. Sylwetka polskiego skoczka

Normalna skocznia służy Tomasiakowi

Widać to nawet na przykładzie Domena Prevca, który w tym sezonie wygrał 11 z 20 konkursów Pucharu Świata, a w 17 stał na podium. Tylko dwa razy wypadł z czołowej "4" - w tym w jedynym konkursie PŚ na skoczni normalnej w Falun (HS95), gdy był dopiero 13.! Specyfika skoczni normalnej sprawia mu problem także na IO - Prevc odpuścił 3 czwartkowe treningi, a w niedzielę był w nich 4., 10. i 21... Oczywiście w takiej formie wciąż pozostaje faworytem, ale na mniejszym obiekcie ewidentnie brakuje mu czasu w locie, aby wykorzystać swoje czucie powietrza, gdzie zyskuje nad resztą stawki.

Na innym biegunie znajduje się Tomasiak, który przede wszystkim bazuje na mocnym i wysokim wyjściu z progu, a niewielkie straty do czołówki ponosi właśnie w locie. Zresztą cofnijmy się do wspomnianego PŚ w Falun - już wtedy, w swoim trzecim starcie w zawodach PŚ w karierze, był po 1. serii na 8. miejscu z minimalną stratą do podium. W finałowym skoku wkradł się jednak błąd, który był spowodowany całkowicie zrozumiałym napięciem, gdy jeszcze 18-letni Tomasiak pierwszy raz walczył o podium PŚ. Ostatecznie skończył ten konkurs na 12. pozycji, w tamtym momencie życiowej. Do igrzysk polski junior wyśrubował "życiówkę", dwukrotnie zajmując w PŚ 5. miejsce - wytrzymując presję zarówno w Wiśle, jak i Engelbergu.

Tego o Kacprze Tomasiaku jeszcze nie wiedzieliście! Słynni Prevcowie zagrożeni

To wszystko pozwala wierzyć, że 19-letniego skoczka naprawdę stać na medal igrzysk, ale oczywiście pamiętamy, że mowa o skokach narciarskich. Liczyć będzie się forma dnia, do tego różnice w czołówce są naprawdę niewielkie, a rolę może odegrać wiatr, szczęście do przeliczników czy not za styl. Wiara w medal Tomasiaka nie jest jednak żadnym "pompowaniem balonika", a ma naprawdę solidne podstawy.

Początek konkursu IO na skoczni normalnej w Predazzo (HS107) dzisiaj, w poniedziałek 9 lutego, o godzinie 19. Wcześniej o 18 odbędzie się seria próbna będąca ostatnim sprawdzianem przed walką o medale. Transmisja od godziny 17:45 w Eurosporcie i platformie HBO Max.

