Kacper Tomasiak walczy o medal IO! To nie balonik, a fakty. Wyjaśniamy

Przed igrzyskami olimpijskimi polskich skoczków nie było wśród głównych faworytów do medali, ale trener Maciej Maciusiak stale podkreślał, że celem na IO we Włoszech jest przynajmniej jeden medal. I wydaje się, że ostatnie tygodnie treningów, gdy Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Kamil Stoch szlifowali formę w Polsce przyniosły efekty! Świadczą o tym oficjalne treningi na olimpijskim obiekcie HS107 w Predazzo - zwłaszcza w przypadku skaczącego najlepiej Tomasiaka, który był w czołówce wszystkich serii treningowych, a z ostatniej niedzielnej nawet zrezygnował!

Polacy odpalili na IO! Godziny do konkursu, a Tomasiak drugi! Przebudzenie Stocha

Kacper Tomasiak ma szansę na medal IO! Takie są fakty

Znany skokowy statystyk Adam Bucholz przygotował zestawienie uwzględniające wszystkie olimpijskie treningi. Skakano w nich z różnych belek, więc jako bazę przyjął 13. platformę, z której przeprowadzono prawie pełne 3 serie (dodawał lub odejmował punkty za belkę zgodnie z oficjalnym protokołem). I Kacper Tomasiak jest czwartym najlepszym zawodnikiem wszystkich treningów! Ale różnice w czołówce są naprawdę minimalne, a w konkursie kluczowe mogą okazać się noty za styl, których nie przyznaje się w seriach treningowych:

1. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - średnia nota 71,5 pkt

2. Philipp Raimund (Niemcy) - 71,1 pkt

3. Felix Hoffmann (Niemcy) - 69,8 pkt

4. Kacper Tomasiak (Polska) - 69,5 pkt

5. Marius Lindvik (Norwegia) - 68,8 pkt

6. Stephan Embacher (Austria) - 68,4 pkt

7. Ren Nikaido (Japonia) - 68,3 pkt

8. Anze Lanisek (Słowenia) - 66,8 pkt

8. Domen Prevc (Słowenia) - 66,8 pkt

10. Vilho Palosaari (Finlandia) - 66,3 pkt

...

18. Paweł Wąsek (Polska) - 63,4 pkt

30. Kamil Stoch (Polska) - 59,2 pkt

Widać jak na dłoni, że normalna skocznia w Predazzo służy Tomasiakowi, ale nie jest to zaskoczenie. Od początku sezonu 19-latek zachwyca stabilną techniką, a za jego największy "problem" uznaje się końcową fazę lotu, która na mniejszym obiekcie nie odgrywa aż takiej roli.

Kacper Tomasiak - największe osiągnięcia, sukcesy, rodzina i dziewczyna. Sylwetka polskiego skoczka

Normalna skocznia służy Tomasiakowi

Widać to nawet na przykładzie Domena Prevca, który w tym sezonie wygrał 11 z 20 konkursów Pucharu Świata, a w 17 stał na podium. Tylko dwa razy wypadł z czołowej "4" - w tym w jedynym konkursie PŚ na skoczni normalnej w Falun (HS95), gdy był dopiero 13.! Specyfika skoczni normalnej sprawia mu problem także na IO - Prevc odpuścił 3 czwartkowe treningi, a w niedzielę był w nich 4., 10. i 21... Oczywiście w takiej formie wciąż pozostaje faworytem, ale na mniejszym obiekcie ewidentnie brakuje mu czasu w locie, aby wykorzystać swoje czucie powietrza, gdzie zyskuje nad resztą stawki.

Na innym biegunie znajduje się Tomasiak, który przede wszystkim bazuje na mocnym i wysokim wyjściu z progu, a niewielkie straty do czołówki ponosi właśnie w locie. Zresztą cofnijmy się do wspomnianego PŚ w Falun - już wtedy, w swoim trzecim starcie w zawodach PŚ w karierze, był po 1. serii na 8. miejscu z minimalną stratą do podium. W finałowym skoku wkradł się jednak błąd, który był spowodowany całkowicie zrozumiałym napięciem, gdy jeszcze 18-letni Tomasiak pierwszy raz walczył o podium PŚ. Ostatecznie skończył ten konkurs na 12. pozycji, w tamtym momencie życiowej. Do igrzysk polski junior wyśrubował "życiówkę", dwukrotnie zajmując w PŚ 5. miejsce - wytrzymując presję zarówno w Wiśle, jak i Engelbergu.

Tego o Kacprze Tomasiaku jeszcze nie wiedzieliście! Słynni Prevcowie zagrożeni

To wszystko pozwala wierzyć, że 19-letniego skoczka naprawdę stać na medal igrzysk, ale oczywiście pamiętamy, że mowa o skokach narciarskich. Liczyć będzie się forma dnia, do tego różnice w czołówce są naprawdę niewielkie, a rolę może odegrać wiatr, szczęście do przeliczników czy not za styl. Wiara w medal Tomasiaka nie jest jednak żadnym "pompowaniem balonika", a ma naprawdę solidne podstawy.

Początek konkursu IO na skoczni normalnej w Predazzo (HS107) dzisiaj, w poniedziałek 9 lutego, o godzinie 19. Wcześniej o 18 odbędzie się seria próbna będąca ostatnim sprawdzianem przed walką o medale. Transmisja od godziny 17:45 w Eurosporcie i platformie HBO Max.