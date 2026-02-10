Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski, spełniając prorocze słowa ojca o jego drodze na szczyt.

Początki kariery Kacpra to biegi narciarskie i skoki na własnoręcznie skracanych nartach.

Od najmłodszych lat Kacper wykazywał niezwykłą pasję i determinację, co doprowadziło go do sukcesów.

Od nart biegowych po skocznię. "Sami musieliśmy je skrócić"

Historia Kacpra Tomasiaka to opowieść o sportowej pasji zaszczepionej w rodzinnym domu. Jego ojciec, Wojciech, sam był biegaczem narciarskim, a dziś jest trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku. To właśnie on jako pierwszy wprowadzał syna w świat sportu. Co ciekawe, początki nie były związane ze skokami.

- Zaczynaliśmy z Kacprem od biegania na nartach - wspominał Wojciech Tomasiak w rozmowie z Eurosportem.

Przełom nastąpił podczas jednej z wizyt w szkole, gdzie trenował ojciec. To wtedy młody chłopak po raz pierwszy zobaczył skocznię z bliska i poczuł, że to jest to, co chce robić.

- A któregoś dnia żona przyjechała z nim tu na skocznię, tu do nas, do szkoły. Kacper popatrzył, popatrzył i powiedział, że chce spróbować. Miał pięć, może sześć lat - opowiadał ojciec medalisty.

Pierwsze kroki na skoczni wymagały jednak nie lada kreatywności. Kacper był tak mały, że na rynku nie było dla niego odpowiedniego sprzętu. Rodzice musieli wziąć sprawy w swoje ręce.

- Na ciętych nartach, bo tak krótkich nie było, tak, sami musieliśmy je skrócić, dzisiaj jest już inaczej, kluby zaopatrują dzieciaki w fajne, krótkie narty - dodał pan Wojciech.

Nauka i pasja, która wygrywa ze wszystkim. "On tym żyje"

Droga sportowca to nie tylko treningi, ale też liczne wyrzeczenia i konieczność godzenia pasji z obowiązkami szkolnymi. Kacper Tomasiak udowodnił, że jest to możliwe, a nawet można to robić z wyróżnieniem. Jego ojciec z dumą podkreśla, że syn zawsze był świetnym uczniem.

- Umysł bardziej ścisły. Dostał nawet nagrodę ministerialną, miał stypendia, tę naszą szkołę ukończył z wyróżnieniem - mówił pan Wojciech.

Zdarzały się jednak momenty, gdy sport musiał na chwilę ustąpić miejsca innym ważnym wydarzeniom, co nie zawsze podobało się trenerom. Taka sytuacja miała miejsce w okresie Pierwszej Komunii Świętej, kiedy Kacper opuścił kilka treningów. To właśnie wtedy pokazał, jak bardzo kocha skoki.

- Kacper sam zapytał w końcu, kiedy znowu pójdzie na trening, tęsknił, naprawdę to lubił. I lubi. Ja bym powiedział, że on tym żyje - podkreślał jego ojciec.

Krok w stronę wielkiej kariery. "Na sukces trzeba pracować"

Prawdziwym potwierdzeniem talentu i motywacją do jeszcze cięższej pracy był sukces w 2019 roku. Dwunastoletni wówczas Kacper wygrał w Ruhpolding zawody uznawane za nieoficjalne mistrzostwa świata dzieci. To był moment, w którym rodzina i sam zawodnik zrozumieli, że drzemie w nim ogromny potencjał. Wtedy padły kluczowe pytania o przyszłość.

- Mniej więcej wtedy padły pytania: "idziemy w tę stronę, chcesz trenować jeszcze więcej, będziesz zadowolony?". Tak, tak i tak - wspominał Wojciech Tomasiak.

Od tamtej pory kariera Kacpra nabrała rozpędu. Systematyczne treningi i pełne poświęcenie zaczęły przynosić efekty w postaci coraz lepszych wyników. Młody skoczek szybko zrozumiał, że talent to nie wszystko.

- Już wiedział, że na sukces trzeba pracować. Trzeba się poświęcić, innej drogi nie ma - podsumował ojciec, którego słowa dziś, w dniu olimpijskiego triumfu, brzmią jak najlepsze podsumowanie drogi jego syna na podium.

