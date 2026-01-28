Wyjaśniło się, czy Karol Nawrocki pojedzie na igrzyska olimpijskie. Znamy odpowiedź! Czeka go ważne spotkanie

Karol Nawrocki pojawi się na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie

Prezydent Polski wybierze się na bardzo ważne spotkanie we Włoszech

Do spotkania ma dojść w Mediolanie dzień po ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich

Karol Nawrocki pojedzie na IO. Ma tam ważną misję

Wielka polityka spotka się z wielkim sportem podczas nadchodzących Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Potwierdziły się doniesienia dotyczące obecności Karola Nawrockiego we Włoszech. Wizyta ta będzie miała kluczowe znaczenie dla ambicji Polski w kontekście organizacji największej imprezy sportowej świata.

Informację o planach prezydenta przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz radiowy Mateusz Ligęza. Według jego ustaleń, kalendarz wizyty jest napięty i obejmuje spotkania na najwyższym szczeblu.

Najważniejszym punktem programu ma być spotkanie zaplanowane na 7 lutego. W Mediolanie dojdzie do rozmów w formacie trójstronnym, w których udział wezmą prezydent Polski Karol Nawrocki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz, szefowa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

- W Mediolanie 7 lutego dojdzie do trójstronnego spotkania: Prezydent Karol Nawrocki, Prezes PKOl Radosław Piesiewicz i szefowa MKOl Kirsty Coventry. Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej - napisał Mateusz Ligęza na platformie "X".

Spotkanie w sprawie igrzysk w Polsce? Eksperci nie mają wątpliwości

Obecność głowy państwa u boku prezesa PKOl podczas rozmów z szefową światowego ruchu olimpijskiego to jasny sygnał, że Polska poważnie myśli o roli gospodarza igrzysk w przyszłości. Bezpośrednie zaangażowanie prezydenta jest często kluczowym elementem w procesie lobbowania za kandydaturą kraju.

Choć oficjalna agenda spotkania nie została jeszcze opublikowana, eksperci nie mają wątpliwości, że rozmowy z Kirsty Coventry będą dotyczyć potencjału organizacyjnego Polski oraz konkretnych planów na najbliższe dekady. Wizyta w Mediolanie może stać się kamieniem węgielnym pod oficjalne zgłoszenie polskiej kandydatury.