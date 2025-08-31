Kiedy kolejny mecz polskich koszykarzy na Eurobaskecie 2025? Kiedy i o której godzinie Polska – Francja?

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-31 23:01

Reprezentacja Polski idzie jak burza przez fazę grupową mistrzostw Europy w koszykówce. Biało-czerwoni przed własną publicznością w katowickim Spodku pokonali już Słowenię, Izrael oraz Islandię. Przed nami arcyważny mecz – z kadrą Francji. Kiedy kolejny mecz polskich koszykarzy na Eurobasket 2025? Którego dnia i o której godzinie mecz Polska – Francja na mistrzostwach Europy? Odpowiedź poznasz w artykule!

Kiedy mecz Polska - Francja?

Kiedy mecz Polska - Francja?

Eurobasket 2025: Kiedy mecz Polska – Francja na mistrzostwach Europy?

Reprezentacja Polski niesamowicie spisuje się na mistrzostwach Europy w koszykówce. Biało-czerwoni pokonują kolejnych rywali i mają szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. W pierwszym spotkaniu rozegranym w czwartek podopieczni Igora Milicicia sprawili niespodziankę, pokonując faworyzowaną Słowenię. Sobotnie spotkanie z Izraelem było pełne sportowych emocji – nie tylko tych pozytywnych. Mimo to, Polska wygrała po elektryzującej końcówce.

W niedzielę 31 sierpnia Biało-czerwoni mierzyli się z Islandią. Choć na parkiecie górowali nad rywalami, to w pewnych momentach było naprawdę gorąco. W samej końcówce wyspiarze wyszli na nieznaczne, jednopunktowe prowadzenie. Strata szybko została zniwelowana, a kolejny raz liderem na parkiecie był Jordan Loyd.

Biało-czerwoni w kolejnym spotkaniu zagrają z reprezentacją Francji. „Trójkolorowi” występują bez swojej największej gwiazdy Victora Wembanyamy. Mimo to, są jednym z faworytów do zwycięstwa w grupie. Czy Polacy staną im na drodze?

Mecz Polska – Francja zaplanowano na wtorek, 2 września o godzinie 20:30. Transmisję można oglądać na TVP Sport i Sport.tvp.pl. Relacja na żywo ze spotkania Polska – Francja także na Supersport.se.pl.

Eurobasket 2025: Kiedy kolejne mecze Polaków? Terminarz

  • 28 sierpnia - Polska - Słowenia - 105:95
  • 30 sierpnia - Polska - Izrael - 66:64
  • 31 sierpnia - Polska - Islandia - 84:75
  • 2 września (20:30) - Polska - Francja
  • 4 sierpnia (20:30) - Polska - Belgia

Relacje z meczów reprezentacji Polski na Eurobasket 2025 można śledzić na Supersport.se.pl! 

