Koszykarska Legia rośnie w siłę. Nie zwalnia na rynku transferowym, nawet Papszun może pozazdrościć

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-06 12:43

Koszykarze Legii Warszawa zaliczyli kolejny świetny sezon, ale wszystko wskazuje na to, że nie zamierzają na tym poprzestawać. Stołeczny klub nie tylko utrzymał najważniejsze postacie, lecz także konsekwentnie wzmacnia skład przed kolejnymi rozgrywkami.

Koszykarz Legii Warszawa kozłujący piłkę podczas meczu. O sukcesach drużyny przeczytasz na SE Supersport.
Autor: Mateusz Slodkowski/ Cyfrasport Andrzej Pluta, Legia Warszawa

Warszawianie wywalczyli w minionym sezonie drugi z rzędu, a dziewiąty w historii tytuł mistrza Polski. To osiągnięcie wyjątkowe, ponieważ żadnej drużynie nie udało się obronić mistrzostwa od siedmiu lat. Legia zakończyła także sezon zasadniczy na pierwszym miejscu, a indywidualne wyróżnienia tylko potwierdziły jej dominację. Za najlepszego zawodnika Orlen Basket Ligi uznano Andrzeja Plutę, natomiast tytuł trenera sezonu trafił do Heiko Rannuli.

W ciągu ostatnich sześciu sezonów stołeczny klub aż pięciokrotnie kończył rozgrywki w strefie medalowej, sięgając po dwa złote medale, jedno srebro i Puchar Polski.

Jak wiadomo – rozpoczęła się już budowa nowej hali na warszawskiej Skrze, która w przyszłości stanie się domem Legii. A Warszawianie przecież od jakiegoś czasu goszczą coraz ciekawszych przeciwników. Po raz drugi z rzędu zagrają także w fazie grupowej prestiżowej Basketball Champions League...

Mecz finałowy Legia Warszawa - Zastal Zielona Góra
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Legia nie próżnuje również na rynku transferowym. Do zespołu dołączył reprezentant Łotwy Kristers Zoriks, mający doświadczenie w rozgrywkach Basketball Champions League. Rozgrywający podpisał z warszawskim klubem dwuletni kontrakt i ma wzmocnić siłę zespołu przed wymagającym sezonem.

Nowym zawodnikiem mistrzów Polski został także Markus Ilver. 24-letni reprezentant Estonii przeniósł się do Warszawy z Tartu Ülikool Maks & Moorits i również związał się z Legią dwuletnią umową.

Klub nie zapomina o wychowankach. Nowe kontrakty, obowiązujące do końca sezonu 2028/29, podpisali Wojciech Jasiewicz i Dawid Niedziałkowski. Obaj należeli do drużyny, która wywalczyła mistrzostwo Polski do lat 19, a także mieli swój udział w zdobyciu mistrzostwa kraju przez pierwszy zespół. Dla Jasiewicza jest to jednocześnie pierwszy zawodowy kontrakt w karierze.

O świetny czas koszykarskiej Legii niedawno pytaliśmy nawet... Marka Papszuna, szkoleniowca piłkarskiej sekcji. Czy piłkarze nawiążą do sukcesów kolegów z koszykarskich parkietów? – Chciałbym, żeby tak było, ale do tego jeszcze bardzo daleka droga. Dopiero wykopaliśmy się z dużego dołu. Dziś jesteśmy na powierzchni. Co przyniesie sezon? Zobaczymy.

LEGIA WARSZAWA