W środku mundialu taki sukces Legii! Mistrzostwo znowu w Warszawie

Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski.

W siódmym meczu finału play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 i wygrali rywalizację 4-3.

Sukces tym większy, ponieważ osiągnięty w roku 110-lecia klubu.

Koszykarze Legii Warszawa mistrzami Polski! Po 7 latach taki sukces

Wcześniej legioniści zdobywali tytuły w 1956, 1957, 1960, 1961, 1963, 1966, 1969 i 2025 roku. Przed rokiem z mistrzostwa cieszyli się w Lublinie po zwycięstwie nad PGE Startem 92:82 (także wygrali 4-3 w finałowej serii). Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon!

Gwiazdor upił się na transmisji i wypalił o Jeremym Sochanie! "Ktoś powinien zabrać mu telefon"

Trzeci sezon z rzędu rywalizacja rozstrzygnęła się dopiero w siódmym meczu finałowym. Po 13 dniach zmagań niedziela na warszawskim Bemowie okazała się szczęśliwym dniem dla prowadzonych przez Heiko Rannulę „Zielonych Kanonierów”. Estoński szkoleniowiec wraz z zawodnikami, kierownictwem klubu i rozentuzjazmowanymi kibicami mógł się cieszyć z mistrzowskiego dubletu w Polsce. Jego podopieczni sięgnęli po ten sukces po niezwykle ciężkiej walce.

Najlepszy strzelec gospodarzy i spotkania, został wybrany MVP finałów. Andrzej Pluta poprowadził drużynę z dorobkiem 15 pkt, pięciu asyst, trzech zbiórek i dwóch przechwytów.

Legia Warszawa - Orlen Zastal Zielona Góra 78:70 (17:19, 29:19, 20:23, 12:9)

Stan rywalizacji play off (do czterech zwycięstw): 4-3 dla Legii.

Legia Warszawa: Andrzej Pluta 15, Dominic Brewton 11, Race Thompson 11, Shane Hunter 10, Jayvon Graves 9, Michał Kolenda 8, Maksymilian Wilczek 7, Ojars Silins 5, Carl Ponsar 2.

Orlen Zastal Zielona Góra: Andrzej Mazurczak 10, Jayvon Maughmer 10, Chavaughn Lewis 10, Conley Garrison 8, Jakub Szumert 8, Filip Matczak 8, Dwight Allen Wilson 6, Krzysztof Sulima 5, Patrick Cartier 5, Phil Fayne 0.