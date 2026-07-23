Już bez Roberta Lewandowskiego, ale kolejny Polak w Barcelonie! Hitowy transfer

Polski koszykarz Aleksander Balcerowski został nowym zawodnikiem Barcelony.

Środkowy reprezentacji Polski podpisał dwuletni kontrakt ze słynnym klubem.

Po odejściu Roberta Lewandowskiego liczba Polaków występujących w barwach "Dumy Katalonii" pozostanie zatem bez zmian.

Hit! Reprezentant Polski Aleksander Balcerowski nowym koszykarzem Barcelony

Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski od 2024 roku grał w barwach klubu Unicaja Malaga. W poniedziałek (20 lipca) za porozumieniem stron rozwiązał umowę z andaluzyjskim klubem, z którym w zeszłym roku triumfował w Lidze Mistrzów FIBA oraz Interkontynentalnym Pucharze FIBA. Z Unicają rozegrał w sumie 105 meczów, notując średnio 7,2 punktu i 2,4 zbiórki. Po kilku dniach jest już koszykarzem Barcelony.

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Balcerowski podpisał z "Dumą Katalonii" dwuletni kontrakt. Barcelona to aktualny wicemistrz Hiszpanii. Finałową serię sezonu 2025/26 przegrała z Valencią, z kolei Unicaja z Polakiem w składzie uplasowała się na dziewiątym miejscu i nie wystąpiła w fazie play-off.

Klub z Katalonii będzie miał też nowego trenera. W środę poinformowano, że zostanie nim 48-letni Aleksander Sekulić, prowadzący reprezentację Słowenii, którego kontrakt również będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. To pierwszy słoweński trener w historii „Dumy Katalonii”.

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Warto podkreślić, że Balcerowski nie będzie pierwszym polskim koszykarzem w barwach Barcelony. W latach 2013-2015 występował w nich inny środkowy reprezentacji Polski, Maciej Lampe. W piłkarskiej sekcji słynnego klubu po odejściu Roberta Lewandowskiego pozostają m.in. Wojciech Szczęsny i Ewa Pajor. W przeszłości kibice cieszyli się, gdy szczypiornistą Barcy był Kamil Syprzak.

El Barça suma talent: Balcerowski és culer. pic.twitter.com/XfMFWwsusD— Barça Basket (@FCBbasket) July 23, 2026