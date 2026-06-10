Legendarny trener nie żyje. Prezydent w żałobie. "Jest symbolem siły naszego narodu"

W wieku 94 lat w środę 10 czerwca zmarł legendarny trener Vladas Garastas.

"Garastas stanowi symbol siły naszego narodu" – napisał w kondolencjach prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Zmarły szkoleniowiec zdobył z Litwą m.in. medale igrzysk olimpijskich i EuroBasketu.

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„Nazwisko Vladasa Garastasa jest nierozerwalne nie tylko z największymi zwycięstwami litewskiej koszykówki, jest on także symbolem siły naszego narodu” – czytamy w komunikacie urzędu prezydenta, który cytuje Gitanasa Nausedę. Prezydent Litwy, składając wyrazy współczucia podkreślił, że „jego Żalgiris Kowno był czymś więcej niż wspaniałą drużyną koszykarską”.

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„W czasach okupacji zwycięstwa Żalgirisu jednoczyły Litwinów, wzmacniały ich dumę narodową, pragnienie wolności i kształtowały świadomość narodową. Każde zwycięstwo jego zespołów nad klubem armii sowieckiej było moralnym zwycięstwem Litwy, wzmacniało wiarę narodu we własne siły i przybliżało polityczne zwycięstwo wolności” – zaznaczył prezydent.

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Premier Inga Ruginiene oceniła, że Garastas był jednym z „ojców litewskiej koszykówki” i architektem największych zwycięstw, „które doprowadziły wielu zawodników na szczyt sportowy”.

„Z jego nazwiskiem na zawsze będą kojarzone triumfy Żalgirisu w czasach, gdy miały one znaczenie wykraczające poza sport, a także powrót reprezentacji Litwy do światowej czołówki, symbolizowany przez ponowne wznoszenie narodowej flagi na podium najważniejszych imprez” – czytamy we wpisie Ruginiene.

Vladas Garastas jako szkoleniowiec Żalgirisu doprowadził drużynę do trzech tytułów mistrza ZSRR w latach 1985–1987. W latach 1992–1997 był selekcjonerem reprezentacji Litwy. Pod jego wodzą litewska kadra zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w 1995 roku oraz dwa brązowe medale igrzysk olimpijskich – w Barcelonie (1992) i Atlancie (1996). W drużynach tych grali m.in. Arvydas Sabonis, Sarunas Marciulionis, Rimas Kurtinaitis i Arturas Karnisovas. W latach 2003–2011 pełnił funkcję prezesa Litewskiej Federacji Koszykówki.

A legendary coach and one of basketball’s bright minds. 🥺🕊️Vladas Garastas has passed away at the age of 94.EuroBasket: 🥈 - 1995🥉 1989Olympics: 🥉 - 1992, 1996FIBA World Cup: 🥈 - 1990 pic.twitter.com/NlghfHQEVt— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) June 10, 2026