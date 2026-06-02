Nie żyje legendarny trener. Jego wyniki do dziś budzą podziw. Miał 79 lat

NBA w żałobie przed finałem. Nie żyje legendarny trener Rick Adelman
NBA szykuje się do wielkiego finału San Antonio Spurs - New York Knicks, ale na kilkadziesiąt godzin przed startem decydującej rywalizacji nadeszły smutne wieści. Narodowe Stowarzyszenie Trenerów Koszykówki poinformowało o śmierci Ricka Adelmana, legendarnego trenera. Jak napisano w komunikacie, uważany był za wyjątkowego mentora, będącego inspiracją dla całych pokoleń koszykarzy, co czyniło go wyjątkową postacią. Adelman zasiadał na ławce trenerskiej w NBA przez 29 lat, w tym przez 23 sezony jako główny szkoleniowiec Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets i Minnesota Timberwolves.
Drużyny pod jego kierunkiem wygrały 1042 mecze. Dwukrotnie poprowadził ekipę Trail Blazers do finału NBA. Tylko czterech trenerów: Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan i George Karl miało na koncie więcej zwycięstw i wyższy procent wygranych od Adelmana. Klub z Portland, w którym najpierw występował, a później był asystentem trenera (1983–89) i wreszcie głównym szkoleniowcem (1989–94), nazwał go „jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii Trail Blazers”.
"Adelman będzie pamiętany za to, jak inspirował ludzi wokół siebie: pokorą, uczciwością, życzliwością i niezachwianą wiarą w siłę pracy zespołowej” - napisał w portalu społecznościowym klub Sacramento Kings. Jego nazwisko znalazło się w 2021 roku w Naismith Memorial Basketball Hall of Fame - koszykarskiej Galerii Sław. W ślady ojca poszedł David Adelman, który jest trenerem Denver Nuggets.