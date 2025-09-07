Polska w ćwierćfinale EuroBasketu! Co za horror w starciu z Bośnią i Hercegowiną! Niesamowity mecz biało-czerwonych

Polska - Bośnią i Hercegowina. Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]
Reprezentacja Polski w koszykówce kolejny raz udowodniła, że nie ma dla nich granicy. Podopieczni Igora Milicicia mimo, że doznali dwóch porażek w grupie D z Francją oraz Belgią to zostawili kawał serca na boisku. "Biało-czerwoni" w walce o drugi ćwierćfinał z rzędu zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
Faworytem tego spotkania jest ekipa z Mateuszem Ponitką w składzie. W ostatnich dwóch spotkaniach, które odbyły się w 2023 roku górą byli Polacy, którzy wygrali najpierw 85:76, a następnie 76:72.
Polska – Bośnia i Hercegowina 80:72 (14:23; 26:21; 22:17; 18:11)
Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz
Bośnia i Hercegowina: Arslanagic, Gegic, Roberson, Hrelja, Vrabac, Penava, Lazić, Atic, Alibegovic, Halilović, Nurkic, Kamenjas
Polska - Bośnia i Hercegowina
Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Bośnia i Hercegowina! "Biało-czerwoni" walczą o ćwierćfinał EuroBasketu! Początek spotkania o 11:00. Zapraszamy!
Przed nami hymny obu państw!
🔥 #KoszKadra już dziś o godz. 11:00 powalczy o swoje marzenia. #DawajPolska 🇵🇱#MakeYourMark @TeamORLEN pic.twitter.com/SlSvvj1bDs— PZKosz (@PZKosz) September 7, 2025
10:00
Zaczynamy pierwszą kwartę spotkania Polska - Bośnia i Hercegowina!
9:03
0:3
Pierwsze trafienie za trzy dla Bośniaków...
8:43
0:3
Mieliśmy bardzo mało czasu, Loyd zdecydował się na rzut i... nie trafił...
8:10
2:3
Brawo Balcerowski! Świetna akcja ofensywna Polaków!
7:45
2:5
Niestety nie było faulu w ataku... Kolejne punkty dla rywali...
2:7
7:08
Nie wygląda to dobrze. Na razie Nurkić wygrywa z Polakami w pojedynkę...
6:30
2:10
Druga celna "trójka" Bośni i Hercegowiny...
6:22
2:10
Bardzo zła gra ofensywna Polaków...
6:10
2:13
Niestety na razie "biało-czerwoni" nie mają żadnych argumentów...
5:56
2:13
Faulowany Sokołowski.
5:47
2:13
Udało się Ponitce przejść pod kosz i będą rzuty wolne dla Polaków!
5:47
4:13
Mamy dwa punkty z rzutów wolnych! Oby to napędziło biało-czerwonych!
5:31
4:13
Przejęcie Polaków, ale pogubili się biało-czerwoni w tym kontrataku...
5:16
4:15
Bośnia powiększa przewagę...
4:23
6:15
Kolejne rzuty wolne dla Polaków wykorzystane!
4:07
6:15
Polacy blokują zapędy rywali pod koszem!
3:45
6:17
Atić wykorzystał kontratak...
3:15
6:17
Bezsilni Polacy, nie mogą trafić bezpośrednio z akcji...
2:52
8:17
Dwa punkty Loyda i będzie jeszcze rzut wolny!
2:51
9:17
Loyd i mamy punkt z rzutu wolnego!
2:33
9:17
Strata Bośni i Hercegowiny!
2:08
11:17
Olejniczak! Na raty, ale mamy punkty!
1:47
11:19
Osiem punktów przewagi naszych rywali... Znakomita akcja Robersona...
1:24
14:19
Ponitka za trzy!!!
1:04
14:20
Tylko jeden rzut wolny wykorzystany przez Bośniaków!
0:47
14:20
Dwa pudła z rzutów wolnych Balcerowskiego...
0:00
14:23
Koniec pierwszej kwarty...
10:00
14:23
Zaczynamy drugą kwartę! Oby Polacy odrobili straty!
9:46
14:23
Szkoda tej akcji Sokołowskiego... Zablokowany w ostatniej chwili...
9:42
17:23
TRZY PUNKTY LOYDA!
9:22
17:26
Niestety tym samym odpłacają się Bośniacy...
8:55
20:26
Sokołowski trafia za trzy!
8:40
20:26
Piłka dla Polski! Faul w ataku Bośniaków!
8:21
21:26
Gonimy rywali! Pięć punktów straty!
7:56
21:26
Loyd faulowany! Kolejna akcja dla Polaków!
7:44
21:26
Niestety pudło Polaków...
7:11
21:29
Znowu Bośniacy wychodzą na osiem punktów przewagi...
6:22
21:29
Nie udało się zdobyć "trójki"... Jeszcze Ponitka sfaulował Robersona...
5:50
21:31
Kolejne punkty dla Bośniaków...
5:11
24:31
Znowu udało się odrobić kilka punktów! Bardzo dobrze Loyd!
4:49
26:32
Loyd faulowany przez rywali! Reprezentant Polski pewnie wykorzystał rzuty wolne!
4:31
26:34
Roberson... Trafia za dwa...
4:15
29:34
LOYD! TRAFIA ZA TRZY!
3:44
29:34
Faul w ataku Olejniczaka... Ogromna szkoda tej akcji...
3:13
30:34
Ponitka tylko trafia jeden rzut wolny, to oznacza, że przewaga rywali topnieje!
2:29
33:34
PONITKA ZA TRZY!
2:06
33:37
Trójka z prawej strony dla Bośni...
1:46
36:40
Co za strzelnica! Kilka akcji z rzuconą "trójką"!
1:03
38:43
Znakomita zbiórka Ponitki, ale po chwili Roberson trafia za trzy...
0:25
40:43
WRACAMY DO GRY! Na raty, ale zdobywamy punkty!
0:00
Koniec drugiej kwarty. Polacy nadal ze stratą...
Za chwile rozpoczynamy drugą połowę meczu Polska - Bośnia i Hercegowina!
10:00
40:44
Ruszyli!
9:41
40:46
Skuteczna akcja na początku trzeciej kwarty rywali...
8:39
43:46
SOKOŁOWSKI ZA TRZY!
8:18
45:46
Loyd faulowany i reprezentant Polski wykorzystuje dwa rzuty wolne!
8:03
45:49
Roberson... Za trzy...
7:12
45:49
Pierwsza nie trafiona "trójka" Robersona!
6:29
45:49
Ponitka faulowany, ale rzutów wolnych niestety nie będzie...
6:17
47:49
Niesamowita akcja Loyda!
5:41
47:51
Bośniacy wykorzystują kontratak...
4:46
47:53
Zamieszanie pod koszem Polaków i... Bośnia i Hercegowina znowu ma sześć punktów przewagi...
3:55
47:55
Znowu rywale mają sporą przewagę... Przerwa dla Milicicia...
3:36
49:55
Faulowany Ponitka i... wykorzystuje dwa rzuty wolne lider naszej kadry!
3:19
49:56
Sokołowski fauluje... Atić nie trafia jednego rzutu wolnego!
3:05
51:56
Ponitka znowu faulowany! Sędziowie sprawdzili tę akcję i nie będzie to faul niesportowy. Na szczęście Ponitka wykorzystuje znowu dwa rzuty wolne!
2:31
54:56
Ponitka za trzy!
1:55
56:56
MAMY REMIS! Balcerowski dobija rzut Ponitki!
1:33
57:56
Faulowany Ponitka! WYCHODZIMY NA PROWADZENIE! Szaleństwo w Rydze!
1:16
57:59
Wpada "trójka" Aticia...
0:52
59:59
Świetnie Sokołowski i znowu mamy remis!
0:25
62:59
PLUTA ZA TRZY!!!
0:11
62:61
Chciał wymusić Sokołowski faul w ataku, ale niestety sędziowie przyznali rzuty wolne dla rywali, które zostały zamienione w punkty...
0:00
62:61
Koniec trzeciej kwarty. Jeden punkt przewagi biało-czerwonych!
10:00
62:61
Wracamy do gry!
9:35
62:63
Została odebrana piłka Loydowi i Bośnia wykorzystuje ten przechwyt...
9:23
65:63
Znakomita akcja Pluty i wykorzystane rzuty wolne!
9:03
65:64
Bośniacy faulowani... Na szczęście nie wykorzystują dwóch rzutów wolnych rywale biało-czerwonych!
8:38
65:64
Niestety... Pluta nie zdołał trafić za trzy w tej akcji...
7:58
65:66
Bośnia i Hercegowina na prowadzeniu...
7:32
68:66
PLUTA ZA TRZY!
6:50
70:66
Znakomite przyspieszenie Loyda! Mamy cztery punkty przewagi!
6:27
70:66
Kontuzja Robersona... Oby nie było to nic poważnego, choć potrzebna jest pomoc medyczna...
Odrabiamy straty i przed ostatnią kwartą prowadzimy 62:61 💪— TVP SPORT (@sport_tvppl) September 7, 2025
🔴📲 OGLĄDAJ 👉 https://t.co/PhhHbQmD54 pic.twitter.com/rexRpZIxCb
6:01
70:67
Kolejny faul Polaków w defensywie... Dwa niecelne rzuty Bośniaków!
5:38
73:67
Punkty Olejniczaka zaliczone i wykorzystany rzut wolny! BRAWO!
5:04
73:68
Loyd faulowany, gra wstrzymana.
4:28
73:68
Piłka dla Polski! Skończył się czas dla rywali!
4:05
73:68
FAUL PRZY RZUCIE ZA TRZY PUNKTY! Fantastycznie to wymusił Loyd!
4:05
76:68
Loyd x3! Ważne punkty Polaków!
3:45
76:70
Faul Sokołowskiego... Jeden wolny trafiony przez Nurkicia.
2:55
76:69
Świetny przechwyt Loyda! Niestety nie wykorzystujemy tej akcji... Faul w obronie Ponitki...
2:55
76:71
Gegić się nie myli...
2:25
76:71
Balcerowski fauluje i czas dla Milicicia...
2:20
76:72
Ponitka zaskoczony przez zawodnika rywali... Kolejna strata...
2:05
76:72
Nurkić fauluje! Będą rzuty wolne dla Balcerowskiego!
2:05
78:72
Balcerowski trafia oba rzuty wolne!
0:55
80:72
LOOOOOOOOOOOYD!
0:00
80:72
POLSKA W ĆWIERĆFINALE EUROBASKETU!
