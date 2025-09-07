Polska w ćwierćfinale EuroBasketu! Co za horror w starciu z Bośnią i Hercegowiną! Niesamowity mecz biało-czerwonych

Robert Szapski
2025-09-07 13:07

To był prawdziwy horror w 1/8 finału EuroBasketu! Mateusz Ponitka i spółka nie rozpoczęli tego spotkania najlepiej, ponieważ cały czas musieli gonić wynik, przy czym popełniali masę błędów. Wszystko zmieniło się w trzeciej kwarcie, wówczas ekipa pod wodzą Igora Milicia rzuciła się do odrabiania strat i zakończyli tę odsłonę wynikiem 62:61. W czwartej partii co chwile wynik zmieniał się na korzyść jednej lub drugiej drużyny, ale to w końcu Polacy przejęli inicjatywę i triumfowali ostatecznie 80:72! Mamy ćwierćfinał, w którym zmierzymy się z Turcją.

Polska - Bośnia i Hercegowina

i

Autor: Associated Press

Polska - Bośnią i Hercegowina. Relacja na żywo [WYNIK, SKŁADY]

Reprezentacja Polski w koszykówce kolejny raz udowodniła, że nie ma dla nich granicy. Podopieczni Igora Milicicia mimo, że doznali dwóch porażek w grupie D z Francją oraz Belgią to zostawili kawał serca na boisku. "Biało-czerwoni" w walce o drugi ćwierćfinał z rzędu zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

Faworytem tego spotkania jest ekipa z Mateuszem Ponitką w składzie. W ostatnich dwóch spotkaniach, które odbyły się w 2023 roku górą byli Polacy, którzy wygrali najpierw 85:76, a następnie 76:72.

Polska – Bośnia i Hercegowina 80:72 (14:23; 26:21; 22:17; 18:11)

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Bośnia i Hercegowina: Arslanagic, Gegic, Roberson, Hrelja, Vrabac, Penava, Lazić, Atic, Alibegovic, Halilović, Nurkic, Kamenjas

Polska - Bośnia i Hercegowina

Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Bośnia i Hercegowina! "Biało-czerwoni" walczą o ćwierćfinał EuroBasketu! Początek spotkania o 11:00. Zapraszamy!

Przed nami hymny obu państw!

10:00

Zaczynamy pierwszą kwartę spotkania Polska - Bośnia i Hercegowina!

9:03

0:3

Pierwsze trafienie za trzy dla Bośniaków...

8:43

0:3

Mieliśmy bardzo mało czasu, Loyd zdecydował się na rzut i... nie trafił...

8:10

2:3

Brawo Balcerowski! Świetna akcja ofensywna Polaków!

7:45

2:5

Niestety nie było faulu w ataku... Kolejne punkty dla rywali...

2:7

7:08

Nie wygląda to dobrze. Na razie Nurkić wygrywa z Polakami w pojedynkę...

6:30

2:10

Druga celna "trójka" Bośni i Hercegowiny...

6:22

2:10

Bardzo zła gra ofensywna Polaków...

6:10

2:13

Niestety na razie "biało-czerwoni" nie mają żadnych argumentów...

5:56

2:13

Faulowany Sokołowski.

5:47

2:13

Udało się Ponitce przejść pod kosz i będą rzuty wolne dla Polaków!

5:47

4:13

Mamy dwa punkty z rzutów wolnych! Oby to napędziło biało-czerwonych!

5:31

4:13

Przejęcie Polaków, ale pogubili się biało-czerwoni w tym kontrataku...

5:16

4:15

Bośnia powiększa przewagę...

4:23

6:15

Kolejne rzuty wolne dla Polaków wykorzystane!

4:07

6:15

Polacy blokują zapędy rywali pod koszem!

3:45

6:17

Atić wykorzystał kontratak...

3:15

6:17

Bezsilni Polacy, nie mogą trafić bezpośrednio z akcji...

2:52

8:17

Dwa punkty Loyda i będzie jeszcze rzut wolny!

2:51

9:17

Loyd i mamy punkt z rzutu wolnego!

2:33

9:17

Strata Bośni i Hercegowiny!

2:08

11:17

Olejniczak! Na raty, ale mamy punkty!

1:47

11:19

Osiem punktów przewagi naszych rywali... Znakomita akcja Robersona...

1:24

14:19

Ponitka za trzy!!!

1:04

14:20

Tylko jeden rzut wolny wykorzystany przez Bośniaków!

0:47

14:20

Dwa pudła z rzutów wolnych Balcerowskiego...

0:00

14:23

Koniec pierwszej kwarty...

10:00

14:23

Zaczynamy drugą kwartę! Oby Polacy odrobili straty!

9:46

14:23

Szkoda tej akcji Sokołowskiego... Zablokowany w ostatniej chwili...

9:42

17:23

TRZY PUNKTY LOYDA!

9:22

17:26

Niestety tym samym odpłacają się Bośniacy...

8:55

20:26

Sokołowski trafia za trzy!

8:40

20:26

Piłka dla Polski! Faul w ataku Bośniaków!

8:21

21:26

Gonimy rywali! Pięć punktów straty!

7:56

21:26

Loyd faulowany! Kolejna akcja dla Polaków!

7:44

21:26

Niestety pudło Polaków...

7:11

21:29

Znowu Bośniacy wychodzą na osiem punktów przewagi...

6:22

21:29

Nie udało się zdobyć "trójki"... Jeszcze Ponitka sfaulował Robersona...

5:50

21:31

Kolejne punkty dla Bośniaków...

5:11

24:31

Znowu udało się odrobić kilka punktów! Bardzo dobrze Loyd!

4:49

26:32

Loyd faulowany przez rywali! Reprezentant Polski pewnie wykorzystał rzuty wolne!

4:31

26:34

Roberson... Trafia za dwa...

4:15

29:34

LOYD! TRAFIA ZA TRZY!

3:44

29:34

Faul w ataku Olejniczaka... Ogromna szkoda tej akcji...

3:13

30:34

Ponitka tylko trafia jeden rzut wolny, to oznacza, że przewaga rywali topnieje!

2:29

33:34

PONITKA ZA TRZY!

2:06

33:37

Trójka z prawej strony dla Bośni...

1:46

36:40

Co za strzelnica! Kilka akcji z rzuconą "trójką"!

1:03

38:43

Znakomita zbiórka Ponitki, ale po chwili Roberson trafia za trzy...

0:25

40:43

WRACAMY DO GRY! Na raty, ale zdobywamy punkty!

0:00

Koniec drugiej kwarty. Polacy nadal ze stratą...

Za chwile rozpoczynamy drugą połowę meczu Polska - Bośnia i Hercegowina!

10:00

40:44

Ruszyli!

9:41

40:46

Skuteczna akcja na początku trzeciej kwarty rywali...

8:39

43:46

SOKOŁOWSKI ZA TRZY!

8:18

45:46

Loyd faulowany i reprezentant Polski wykorzystuje dwa rzuty wolne!

8:03

45:49

Roberson... Za trzy...

7:12

45:49

Pierwsza nie trafiona "trójka" Robersona!

6:29

45:49

Ponitka faulowany, ale rzutów wolnych niestety nie będzie...

6:17

47:49

Niesamowita akcja Loyda!

5:41

47:51

Bośniacy wykorzystują kontratak...

4:46

47:53

Zamieszanie pod koszem Polaków i... Bośnia i Hercegowina znowu ma sześć punktów przewagi...

3:55

47:55

Znowu rywale mają sporą przewagę... Przerwa dla Milicicia...

3:36

49:55

Faulowany Ponitka i... wykorzystuje dwa rzuty wolne lider naszej kadry!

3:19

49:56

Sokołowski fauluje... Atić nie trafia jednego rzutu wolnego!

3:05

51:56

Ponitka znowu faulowany! Sędziowie sprawdzili tę akcję i nie będzie to faul niesportowy. Na szczęście Ponitka wykorzystuje znowu dwa rzuty wolne!

2:31

54:56

Ponitka za trzy!

1:55

56:56

MAMY REMIS! Balcerowski dobija rzut Ponitki!

1:33

57:56

Faulowany Ponitka! WYCHODZIMY NA PROWADZENIE! Szaleństwo w Rydze!

1:16

57:59

Wpada "trójka" Aticia...

0:52

59:59

Świetnie Sokołowski i znowu mamy remis!

0:25

62:59

PLUTA ZA TRZY!!!

0:11

62:61

Chciał wymusić Sokołowski faul w ataku, ale niestety sędziowie przyznali rzuty wolne dla rywali, które zostały zamienione w punkty...

0:00

62:61

Koniec trzeciej kwarty. Jeden punkt przewagi biało-czerwonych!

10:00

62:61

Wracamy do gry!

9:35

62:63

Została odebrana piłka Loydowi i Bośnia wykorzystuje ten przechwyt...

9:23

65:63

Znakomita akcja Pluty i wykorzystane rzuty wolne!

9:03

65:64

Bośniacy faulowani... Na szczęście nie wykorzystują dwóch rzutów wolnych rywale biało-czerwonych!

8:38

65:64

Niestety... Pluta nie zdołał trafić za trzy w tej akcji...

7:58

65:66

Bośnia i Hercegowina na prowadzeniu...

7:32

68:66

PLUTA ZA TRZY!

6:50

70:66

Znakomite przyspieszenie Loyda! Mamy cztery punkty przewagi!

6:27

70:66

Kontuzja Robersona... Oby nie było to nic poważnego, choć potrzebna jest pomoc medyczna...

6:01

70:67

Kolejny faul Polaków w defensywie... Dwa niecelne rzuty Bośniaków!

5:38

73:67

Punkty Olejniczaka zaliczone i wykorzystany rzut wolny! BRAWO!

5:04

73:68

Loyd faulowany, gra wstrzymana.

4:28

73:68

Piłka dla Polski! Skończył się czas dla rywali!

4:05

73:68

FAUL PRZY RZUCIE ZA TRZY PUNKTY! Fantastycznie to wymusił Loyd!

4:05

76:68

Loyd x3! Ważne punkty Polaków!

3:45

76:70

Faul Sokołowskiego... Jeden wolny trafiony przez Nurkicia.

2:55

76:69

Świetny przechwyt Loyda! Niestety nie wykorzystujemy tej akcji... Faul w obronie Ponitki...

2:55

76:71

Gegić się nie myli...

2:25

76:71

Balcerowski fauluje i czas dla Milicicia...

2:20

76:72

Ponitka zaskoczony przez zawodnika rywali... Kolejna strata...

2:05

76:72

Nurkić fauluje! Będą rzuty wolne dla Balcerowskiego!

2:05

78:72

Balcerowski trafia oba rzuty wolne!

0:55

80:72

LOOOOOOOOOOOYD!

0:00

80:72

POLSKA W ĆWIERĆFINALE EUROBASKETU!

To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejne relacje na supersport.se.pl!

