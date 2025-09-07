Polska w ćwierćfinale EuroBasketu! Co za horror w starciu z Bośnią i Hercegowiną! Niesamowity mecz biało-czerwonych

To był prawdziwy horror w 1/8 finału EuroBasketu! Mateusz Ponitka i spółka nie rozpoczęli tego spotkania najlepiej, ponieważ cały czas musieli gonić wynik, przy czym popełniali masę błędów. Wszystko zmieniło się w trzeciej kwarcie, wówczas ekipa pod wodzą Igora Milicia rzuciła się do odrabiania strat i zakończyli tę odsłonę wynikiem 62:61. W czwartej partii co chwile wynik zmieniał się na korzyść jednej lub drugiej drużyny, ale to w końcu Polacy przejęli inicjatywę i triumfowali ostatecznie 80:72! Mamy ćwierćfinał, w którym zmierzymy się z Turcją.

i Autor: Associated Press