Polska – Islandia NA ŻYWO. Horror w końcówce! Wygrywamy trzeci mecz w grupie [WYNIK, SKŁADY]

Trzecie zwycięstwo Polaków i kolejne dzień po dniu po prawdziwym horrorze w czwartej kwarcie. Mimo że niemal cały mecz mieliśmy przewagę nad reprezentacją Islandii, to w końcówce udało im się wyjść na minimalne prowadzenie. Wtedy kolejny raz królem parkietu był Jordan Loyd, który znowu pokazał, dlaczego jest liderem tego zespołu. Niemal w pojedynkę dał nam zwycięstwo. Najbliższy mecz z Francuzami będzie toczył się o zwycięstwo w grupie!