Polska – Islandia NA ŻYWO. Horror w końcówce! Wygrywamy trzeci mecz w grupie [WYNIK, SKŁADY]

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-08-31 22:52

Trzecie zwycięstwo Polaków i kolejne dzień po dniu po prawdziwym horrorze w czwartej kwarcie. Mimo że niemal cały mecz mieliśmy przewagę nad reprezentacją Islandii, to w końcówce udało im się wyjść na minimalne prowadzenie. Wtedy kolejny raz królem parkietu był Jordan Loyd, który znowu pokazał, dlaczego jest liderem tego zespołu. Niemal w pojedynkę dał nam zwycięstwo. Najbliższy mecz z Francuzami będzie toczył się o zwycięstwo w grupie!

Polska – Islandia: Zapis relacji na żywo z Eurobasketu 2025

Polska – Islandia 84:75 (19:16, 21:16, 20:19, 23:24)

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Islandia: Steinarsson, Henningsson, Gudmundsson, Fridriksson, Atlason, Jonsson, Palsson, Hermannsson, Gunnarsson, Hilnason, Thrastarson, Brojnsson

Żona Jordana Loyda to prawdziwa piękność
17 zdjęć
Na żywo

Eurobasket 2025: Polska - Islandia

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Islandia. Początek spotkania o godzinie 20:30.

Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz

Islandia: Steinarsson, Henningsson, Gudmundsson, Fridriksson, Atlason, Jonsson, Palsson, Hermannsson, Gunnarsson, Hilnason, Thrastarson, Brojnsson

Polska do tej pory wygrała oba mecze grupowe - ze Słowenią i Izraelem.

Czas na "Mazurek Dąbrowskiego"

Przywitanie obu zespołów!

Wyjściowa piątka Polaków: Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Łączyński

1200 kibiców Islandii pojawiło się w katowickim Spodku. Atmosfera jest niesamowita. 

9:42

2:0

Pierwsze posiadanie piłki dla Polaków i po dobitce spod kosza wychodzi na prowadzenie. 

9:15

2:3

Fenomenalna trójka Islandczyków! To może być mocna strzelanina.

8:54

5:3

Balcerowski myli się za trzy, ale Islandczycy też nie trafiają do kosza. Ponitka z kontrą. Jest trójka!

8:12

5:3

Loyd zablokowany. Faul Ponitki przy wyprowadzaniu kontry. Drugi faul Polaków w pierwszej kwarcie.

7:40

5:3

Indywidualna szarża Ponitki. Był faul. Polacy zaczną zza końcowej linii.

7:19

5:3

Świetna wrzutka na wsad, ale Sokołowski się pomylił. Ponitka rusza z kontrą po złym rzucie rywali. Faulowany!

6:51

7:3

Balcerowski ze świetnym wejściem pod kosz i jest wsad. Kolejny zły rzut Islandii, ale ofensywny faul Loyda.

6:13

9:3

Pierwsza dwójka Loyda spod kosza.

5:51

12:3

LOOOOOOOOOYD! Trójka po kontrze. 

5:51

Przerwa dla Islandii. 

Żona Jordana Loyda to prawdziwa piękność! Koszykarz reprezentacji Polski może liczyć na ogromne wsparcie
Żona Jordana Loyda to prawdziwa piękność! Koszykarz reprezentacji Polski może liczyć na ogromne wsparcie

5:29

12:3

Już cztery minuty bez punktów Islandii. 

5:29

12:5

Hlinason trafia dwa rzuty wolne. 

5:15

12:7

Steinarsson z szybką kontrą i trafia do kosza. Topnieje przewaga Polski. 

4:48

14:7

Ponitka świetnie mija rywala w walce 1 vs 1 i trafia do kosza.

4:26

14:7

Strata Islandii. Hermannsson wyszedł poza boisko.

3:34

14:7

Olejniczak fauluje w ofensywie. Tracimy piłkę.

3:20

14:10

Cenna trójka Jonssona. Po chwili znów tracimy piłkę...

2:51

14:12

Hlinason z efektownym wsadem i cały sektor Islandii oszalał z radości. Dwa punkty różnicy.

1:31

16:14

Islandia rzuca trójkę na prowadzenie, ale pudłuje.

1:20

18:14

Loyd spod kosza z kolejną trójką.

0:22

18:16

Tracimy głupio piłkę i Islandia będzie miała ostatnią akcję pierwszej kwarty. 21 sekund.

0:00

18:16

Mylą się dwukrotnie Islandczycy, a sędziowie... odgwizdują faul.

0:00

18:16

Żołnierewicz rzuca dwa rzuty wolne.

0:00

19:16

Trafił jeden i mamy koniec pierwszej kwarty.

10:00

Zaczynamy drugą kwartę!

9:45

19:16

Pudłujemy pierwszą dwójkę spod kosza.

9:30

21:18

Nie myli się za to Tharstarson. Ale odpowiadamy za sprawą Olejniczaka.

8:38

23:18

Olejniczak z dwoma punktami z linii rzutów wolnych.

7:40

25:18

Świetna zbiórka pod koszem i Pluta rozpędzony z dwójką.

7:29

25:21

Hlinason wchodzi pod kosz i pakuje piłkę do siatki. Dorzuca jeszcze jeden punkt z linii rzutów wolnych. 

7:00

25:21

Loyd się myli, dobitka pudło, kolejna dobitka też i zbierają piłkę Islandczycy. Gielo fauluje.

6:44

25:21

Hlinason dwa razy myli się z linii rzutów wolnych.

6:29

28:21

PLUUUUUUTA! ZA TRZY!

5:45

28:23

Pluta tym razem się myli z linii trzech punktów. Kontra Islandii i Martin jest faulowany przez niego. 

5:39

28:24

Hermannsson myli się raz z linii rzutów wolnych.

5:00

28:26

Hlinason z dwoma punktami. Czas dla Polski.

4:25

28:26

Kolejna strata Polaków. 

4:07

28:26

Sokołowski faulowany przy rzucie w pomalowanym.

4:07

29:26

Sokołowski trafia jeden osobisty.

3:57

29:26

Faul Islandii w ataku. 

3:45

29:27

Sokołowski fauluje Hermannssona przy walce o zbiórkę. Islandczyk trafił raz z linii rzutów wolnych.

2:58

31:27

POOONITKAAAA! Świetna kontra. Czas dla Islandii.

2:10

31:27

Islandia pod presją i jest błąd przy kolejnej trójce. My też się mylimy, ale jest zbiórka! Balcerowski wchodzi pod kosz i jest faulowany.

2:10

33:27

Balcerowski z dwoma punktami z rzutów osobistych.

1:53

33:30

Palsson ze znakomitą trójką. Islandia znów łapie kontakt.

1:47

35:30

Loyd faulowany. Dwa rzuty osobiste dla gwiazdy naszej kadry. Oba trafione!

1:28

37:32

I jest dwójka Islandii. Odpowiadamy tym samym. Świetna akcja Ponitki.

0:45

Ostatnie sekundy pierwszej połowy.

0:43

37:32

Loyd faulowany przy ruchomej zasłonie. 

0:31

39:32

Loyd wchodzi pod kosz, mija rywala i trafia!

0:00

41:32

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Islandia pudłuje trójkę, Balcerowski podaje do Loyda, a ten trafia za dwa. Dziewięć punktów przewagi! 

10:00

ZACZYNAMY TRZECIĄ KWARTĘ! 

8:55

45:34

Hermannsson trafia znów dwukrotnie z linii rzutów osobistych.

8:08

45:34

Faulowany Mateusz Ponitka.

8:01

48:34

POOOONITKA! Kolejna trójka - druga w tym meczu. Ma na koncie już 12 punktów. 

7:41

50:36

Szybko odpowiada Islandia za dwa, ale samotny rajd Ponitki daje kolejne punkty.

7:30

50:36

Sędziowie sprawdzają, czy nie był faulowany Ponitka. 

52:36

52:36

Kolejna zbiórka Polaków w obronie. Przewaga rośnie z każdą kwartą.

6:30

52:36

Tracimy piłkę i z kontrą pędzi Hermannsson. Błąd kroków!

5:40

52:38

Fridriksson z trójką!

5:19

52:38

Dużo fauli Polaków w tej kwarcie. Już wyczerpali limit...

5:19

52:40

Gudmundsson wykorzystuje oba rzuty wolne. 

4:58

52:40

Ponitka faulowany przy wejściu pod kosz. Dwa rzuty wolne! 

4:58

54:40

Dwa punkty Ponitki. Szesnaście punktów już w tym meczu! 

4:21

56:42

POOOONITKA!!!! On się nie zatrzymuje.

3:08

56:44

Hermannsson z dwoma punktami. Niestety, po chwili tracimy punkty po niedokładnym podaniu Pluty.

2:36

56:44

Kolejny blok Polaków! 

2:28

59:44

Żołnierewicz faulowany przy rzucie. Akcja 2+1 - skuteczna!

0:40

59:51

Posypała się gra Polski. Siedem punktów z rzędu Islandii.

0:04

59:51

Loyd wchodzi pod kosz i jest faulowany przy rzucie.

0:04

61:51

Loyd z dwoma punktami. Islandia ma cztery sekundy! 

0:00

61:51

KONIEC TRZECIEJ KWARTY!

10:00

61:51

ZACZYNAMY CZWARTĄ KWARTĘ!

9:10

63:53

Olejniczak spod kosza! Ale odpowiada szybko Gunnarsson.

8:57

63:53

Olejniczak do Sokołowskiego, ale ten myli się przy próbie za trzy. Faulowany jest Olejniczak.

8:37

63:53

Pluta z faulem przy szybkiej akcji Islandii.

8:20

63:53

Dajemy zbierać piłki Islandii. Fauluje Żołnierewicz.

8:19

63:53

Po analizie VAR nie ma faulu w obronie, a piłka dla Polski. Opuściła boisko przed faulem.

8:09

63:53

Hermannsson z czwartym faulem. Złapał się tylko za głowę. 

7:59

64:53

Jeden osobisty kończy się punktem. Islandia rusza z atakiem i Hermannsson został sfaulowany. 

7:44

64:55

Hlinason trafia z pomalowanego. 

7:19

64:57

Czas dla Polski po kolejnych punktach Hermannssona. 

6:55

64:59

Nie trafiamy kolejnej trójki... A Islandia dorzuca kolejne dwa punkty.

6:25

64:59

Loyd faulowany przy samotnej szarży na kosz.

6:25

66:59

Dwa punkty Loyda z rzutów wolnych.

6:16

66:61

Fridriksson z dwoma punktami z linii rzutów osobistych.

6:01

66:61

Strata Loyda po podaniu...

5:40

66:64

Hermannsson z trójką.

4:52

68:64

Odskakujemy za sprawą Olejniczaka, ale Fridriksson jest dziś nie do zatrzymania.

4:26

70:66

Kosz za kosz. Łączyński daje nam dwa punkty i znowu odskakujemy na cztery oczka. Czas dla Islandii.

4:13

70:69

Fridriksson z trójką.

3:32

70:71

ISLANDIA WYCHODZI NA PROWADZENIE...

3:03

70:71

Czas dla Polski.

3:03

Islandia w ostatniej 2,5 minuty nadrobiła 8 punktów straty. 

3:03

70:73

Fridriksson z dwoma punktami z linii rzutów osobistych.

2:39

73:73

ODPOWIADAMY TRÓJKĄ ZE SKRZYDŁA. Jest faul ofensywny Islandii.

2:11

75:73

Wychodzimy na prowadzenie!

1:44

Będzie weryfikacja, ile czasu zostało do końca meczu.

1:44

75:73

Niesportowy faul Fridrikssona! 1:44 do końca meczu. 

1:44

76:73

Jest punkt z linii rzutów wolnych.

1:44

77:73

Drugi osobisty spudłowany, ale piłka jest dla Polski.

1:33

76:73

Loyd pudłuje trójkę. Faul Islandii, ale jest prośba o wideoweryfikację.

1:33

79:73

Jeden, dwa... Trzeci spudłowany!

0:56

79:73

Loyd znowu faulowany po indywidualnej akcji.

0:56

81:73

TRAFIA OBA OSOBISTE! 

0:39

81:73

Zbieramy piłkę po rzucie Hlinasona. Nie oddamy tego!!!

0:13

81:73

Ponitka fauluje Gudmundssona.

0:13

81:75

Zmiany w drużynie Islandii.

0:13

81:75

Broni Islandia na całym boisku. Jest faul od razu! Polak był faulowany jeszcze przed wprowadzeniem piłki.

0:13

82:75

Sokołowski pudłuje pierwszy osobisty. Trafił drugi!

0:13

82:75

Czas dla Islandii.

0:06

82:75

Loyd zbiera piłkę! Kolejne rzuty wolne dla Polski. Sześć sekund do końca.

0:06

84:75

Oba wolne trafione. 

0:00

84:75

KOOOOONIEC! POLSKA POKONAŁA ISLANDIĘ! JEST TRZECIE ZWYCIĘSTWO BIAŁO-CZERWONYCH!

Super Sport SE Google News
EUROBASKET
EUROBASKET 2025
POLSKA - ISLANDIA