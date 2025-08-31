Polska – Islandia NA ŻYWO. Horror w końcówce! Wygrywamy trzeci mecz w grupie [WYNIK, SKŁADY]

Polska – Islandia: Zapis relacji na żywo z Eurobasketu 2025
Polska – Islandia 84:75 (19:16, 21:16, 20:19, 23:24)
Polska: Pluta, Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Zapała, Dziewa, Gielo, Łączyński, Olejniczak, Michalak, Żołnierewicz
Islandia: Steinarsson, Henningsson, Gudmundsson, Fridriksson, Atlason, Jonsson, Palsson, Hermannsson, Gunnarsson, Hilnason, Thrastarson, Brojnsson
Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Islandia. Początek spotkania o godzinie 20:30.
Polska do tej pory wygrała oba mecze grupowe - ze Słowenią i Izraelem.
Czas na "Mazurek Dąbrowskiego"
Przywitanie obu zespołów!
Wyjściowa piątka Polaków: Balcerowski, Sokołowski, Loyd, Ponitka, Łączyński
1200 kibiców Islandii pojawiło się w katowickim Spodku. Atmosfera jest niesamowita.
9:42
2:0
Pierwsze posiadanie piłki dla Polaków i po dobitce spod kosza wychodzi na prowadzenie.
9:15
2:3
Fenomenalna trójka Islandczyków! To może być mocna strzelanina.
8:54
5:3
Balcerowski myli się za trzy, ale Islandczycy też nie trafiają do kosza. Ponitka z kontrą. Jest trójka!
8:12
5:3
Loyd zablokowany. Faul Ponitki przy wyprowadzaniu kontry. Drugi faul Polaków w pierwszej kwarcie.
7:40
5:3
Indywidualna szarża Ponitki. Był faul. Polacy zaczną zza końcowej linii.
7:19
5:3
Świetna wrzutka na wsad, ale Sokołowski się pomylił. Ponitka rusza z kontrą po złym rzucie rywali. Faulowany!
6:51
7:3
Balcerowski ze świetnym wejściem pod kosz i jest wsad. Kolejny zły rzut Islandii, ale ofensywny faul Loyda.
6:13
9:3
Pierwsza dwójka Loyda spod kosza.
5:51
12:3
LOOOOOOOOOYD! Trójka po kontrze.
5:51
Przerwa dla Islandii.
5:29
12:3
Już cztery minuty bez punktów Islandii.
5:29
12:5
Hlinason trafia dwa rzuty wolne.
5:15
12:7
Steinarsson z szybką kontrą i trafia do kosza. Topnieje przewaga Polski.
4:48
14:7
Ponitka świetnie mija rywala w walce 1 vs 1 i trafia do kosza.
4:26
14:7
Strata Islandii. Hermannsson wyszedł poza boisko.
3:34
14:7
Olejniczak fauluje w ofensywie. Tracimy piłkę.
3:20
14:10
Cenna trójka Jonssona. Po chwili znów tracimy piłkę...
2:51
14:12
Hlinason z efektownym wsadem i cały sektor Islandii oszalał z radości. Dwa punkty różnicy.
1:31
16:14
Islandia rzuca trójkę na prowadzenie, ale pudłuje.
1:20
18:14
Loyd spod kosza z kolejną trójką.
0:22
18:16
Tracimy głupio piłkę i Islandia będzie miała ostatnią akcję pierwszej kwarty. 21 sekund.
0:00
18:16
Mylą się dwukrotnie Islandczycy, a sędziowie... odgwizdują faul.
0:00
18:16
Żołnierewicz rzuca dwa rzuty wolne.
0:00
19:16
Trafił jeden i mamy koniec pierwszej kwarty.
10:00
Zaczynamy drugą kwartę!
9:45
19:16
Pudłujemy pierwszą dwójkę spod kosza.
9:30
21:18
Nie myli się za to Tharstarson. Ale odpowiadamy za sprawą Olejniczaka.
8:38
23:18
Olejniczak z dwoma punktami z linii rzutów wolnych.
7:40
25:18
Świetna zbiórka pod koszem i Pluta rozpędzony z dwójką.
7:29
25:21
Hlinason wchodzi pod kosz i pakuje piłkę do siatki. Dorzuca jeszcze jeden punkt z linii rzutów wolnych.
7:00
25:21
Loyd się myli, dobitka pudło, kolejna dobitka też i zbierają piłkę Islandczycy. Gielo fauluje.
6:44
25:21
Hlinason dwa razy myli się z linii rzutów wolnych.
6:29
28:21
PLUUUUUUTA! ZA TRZY!
5:45
28:23
Pluta tym razem się myli z linii trzech punktów. Kontra Islandii i Martin jest faulowany przez niego.
5:39
28:24
Hermannsson myli się raz z linii rzutów wolnych.
5:00
28:26
Hlinason z dwoma punktami. Czas dla Polski.
4:25
28:26
Kolejna strata Polaków.
4:07
28:26
Sokołowski faulowany przy rzucie w pomalowanym.
4:07
29:26
Sokołowski trafia jeden osobisty.
3:57
29:26
Faul Islandii w ataku.
3:45
29:27
Sokołowski fauluje Hermannssona przy walce o zbiórkę. Islandczyk trafił raz z linii rzutów wolnych.
2:58
31:27
POOONITKAAAA! Świetna kontra. Czas dla Islandii.
2:10
31:27
Islandia pod presją i jest błąd przy kolejnej trójce. My też się mylimy, ale jest zbiórka! Balcerowski wchodzi pod kosz i jest faulowany.
2:10
33:27
Balcerowski z dwoma punktami z rzutów osobistych.
1:53
33:30
Palsson ze znakomitą trójką. Islandia znów łapie kontakt.
1:47
35:30
Loyd faulowany. Dwa rzuty osobiste dla gwiazdy naszej kadry. Oba trafione!
1:28
37:32
I jest dwójka Islandii. Odpowiadamy tym samym. Świetna akcja Ponitki.
0:45
Ostatnie sekundy pierwszej połowy.
0:43
37:32
Loyd faulowany przy ruchomej zasłonie.
0:31
39:32
Loyd wchodzi pod kosz, mija rywala i trafia!
0:00
41:32
KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! Islandia pudłuje trójkę, Balcerowski podaje do Loyda, a ten trafia za dwa. Dziewięć punktów przewagi!
10:00
ZACZYNAMY TRZECIĄ KWARTĘ!
8:55
45:34
Hermannsson trafia znów dwukrotnie z linii rzutów osobistych.
8:08
45:34
Faulowany Mateusz Ponitka.
8:01
48:34
POOOONITKA! Kolejna trójka - druga w tym meczu. Ma na koncie już 12 punktów.
7:41
50:36
Szybko odpowiada Islandia za dwa, ale samotny rajd Ponitki daje kolejne punkty.
7:30
50:36
Sędziowie sprawdzają, czy nie był faulowany Ponitka.
52:36
52:36
Kolejna zbiórka Polaków w obronie. Przewaga rośnie z każdą kwartą.
6:30
52:36
Tracimy piłkę i z kontrą pędzi Hermannsson. Błąd kroków!
5:40
52:38
Fridriksson z trójką!
5:19
52:38
Dużo fauli Polaków w tej kwarcie. Już wyczerpali limit...
5:19
52:40
Gudmundsson wykorzystuje oba rzuty wolne.
4:58
52:40
Ponitka faulowany przy wejściu pod kosz. Dwa rzuty wolne!
4:58
54:40
Dwa punkty Ponitki. Szesnaście punktów już w tym meczu!
4:21
56:42
POOOONITKA!!!! On się nie zatrzymuje.
3:08
56:44
Hermannsson z dwoma punktami. Niestety, po chwili tracimy punkty po niedokładnym podaniu Pluty.
2:36
56:44
Kolejny blok Polaków!
2:28
59:44
Żołnierewicz faulowany przy rzucie. Akcja 2+1 - skuteczna!
0:40
59:51
Posypała się gra Polski. Siedem punktów z rzędu Islandii.
0:04
59:51
Loyd wchodzi pod kosz i jest faulowany przy rzucie.
0:04
61:51
Loyd z dwoma punktami. Islandia ma cztery sekundy!
0:00
61:51
KONIEC TRZECIEJ KWARTY!
10:00
61:51
ZACZYNAMY CZWARTĄ KWARTĘ!
9:10
63:53
Olejniczak spod kosza! Ale odpowiada szybko Gunnarsson.
8:57
63:53
Olejniczak do Sokołowskiego, ale ten myli się przy próbie za trzy. Faulowany jest Olejniczak.
8:37
63:53
Pluta z faulem przy szybkiej akcji Islandii.
8:20
63:53
Dajemy zbierać piłki Islandii. Fauluje Żołnierewicz.
8:19
63:53
Po analizie VAR nie ma faulu w obronie, a piłka dla Polski. Opuściła boisko przed faulem.
8:09
63:53
Hermannsson z czwartym faulem. Złapał się tylko za głowę.
7:59
64:53
Jeden osobisty kończy się punktem. Islandia rusza z atakiem i Hermannsson został sfaulowany.
7:44
64:55
Hlinason trafia z pomalowanego.
7:19
64:57
Czas dla Polski po kolejnych punktach Hermannssona.
6:55
64:59
Nie trafiamy kolejnej trójki... A Islandia dorzuca kolejne dwa punkty.
6:25
64:59
Loyd faulowany przy samotnej szarży na kosz.
6:25
66:59
Dwa punkty Loyda z rzutów wolnych.
6:16
66:61
Fridriksson z dwoma punktami z linii rzutów osobistych.
6:01
66:61
Strata Loyda po podaniu...
5:40
66:64
Hermannsson z trójką.
4:52
68:64
Odskakujemy za sprawą Olejniczaka, ale Fridriksson jest dziś nie do zatrzymania.
4:26
70:66
Kosz za kosz. Łączyński daje nam dwa punkty i znowu odskakujemy na cztery oczka. Czas dla Islandii.
4:13
70:69
Fridriksson z trójką.
3:32
70:71
ISLANDIA WYCHODZI NA PROWADZENIE...
3:03
70:71
Czas dla Polski.
3:03
Islandia w ostatniej 2,5 minuty nadrobiła 8 punktów straty.
3:03
70:73
Fridriksson z dwoma punktami z linii rzutów osobistych.
2:39
73:73
ODPOWIADAMY TRÓJKĄ ZE SKRZYDŁA. Jest faul ofensywny Islandii.
2:11
75:73
Wychodzimy na prowadzenie!
1:44
Będzie weryfikacja, ile czasu zostało do końca meczu.
1:44
75:73
Niesportowy faul Fridrikssona! 1:44 do końca meczu.
1:44
76:73
Jest punkt z linii rzutów wolnych.
1:44
77:73
Drugi osobisty spudłowany, ale piłka jest dla Polski.
1:33
76:73
Loyd pudłuje trójkę. Faul Islandii, ale jest prośba o wideoweryfikację.
1:33
79:73
Jeden, dwa... Trzeci spudłowany!
0:56
79:73
Loyd znowu faulowany po indywidualnej akcji.
0:56
81:73
TRAFIA OBA OSOBISTE!
0:39
81:73
Zbieramy piłkę po rzucie Hlinasona. Nie oddamy tego!!!
0:13
81:73
Ponitka fauluje Gudmundssona.
0:13
81:75
Zmiany w drużynie Islandii.
0:13
81:75
Broni Islandia na całym boisku. Jest faul od razu! Polak był faulowany jeszcze przed wprowadzeniem piłki.
0:13
82:75
Sokołowski pudłuje pierwszy osobisty. Trafił drugi!
0:13
82:75
Czas dla Islandii.
0:06
82:75
Loyd zbiera piłkę! Kolejne rzuty wolne dla Polski. Sześć sekund do końca.
0:06
84:75
Oba wolne trafione.
0:00
84:75
KOOOOONIEC! POLSKA POKONAŁA ISLANDIĘ! JEST TRZECIE ZWYCIĘSTWO BIAŁO-CZERWONYCH!