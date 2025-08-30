Polska – Izrael: Przeraźliwe gwizdy podczas hymnu Izraela. Gorące sceny w katowickim Spodku [WIDEO]

Polska – Izrael: Kibice wygwizdali hymn Izraela

Mecz Polska – Izrael w grupie D mistrzostw Europy koszykarzy, który odbędzie się w sobotę o godz. 20.30 w katowickim Spodku, budzi kontrowersje. Przed spotkaniem doszło do protestów przeciwko udziałowi reprezentacji Izraela w turnieju, związanych z sytuacją w Strefie Gazy.Aktywiści zebrani przed Spodkiem przynieśli transparenty z hasłami „Stop ludobójstwu w Gazie” i „krwawe transparenty”. W jednym z protestów uczestniczyło kilkanaście osób, które sprzeciwiały się działaniom izraelskich wojsk w Palestynie.

Przed spotkaniem Polska – Izrael tradycyjnie odegrano hymny narodowe. Kibice przeraźliwie wygwizdali hymn Izraela. Wideo z tej sytuacji opublikował m.in. Łukasz Cegliński ze Sport.pl czy Piotr Jankowski.

Potężnie wygwizdany hymn Izraela przed meczem z Polską w Spodku. #plkpl #EuroBasket pic.twitter.com/9m2hmciPrk— Łukasz Cegliński (@cegieu) August 30, 2025

Polska – Izrael: Polacy wygrali pierwszy mecz w grupie

Polscy koszykarze przystąpili do meczu z Izraelem po efektownym zwycięstwie nad Słowenią 105:95. Do wygranej biało-czerwonych poprowadzili kapitan Mateusz Ponitka, który w dniu swoich 32. urodzin zdobył 23 punkty, oraz naturalizowany Amerykanin Jordan Loyd – autor 32 pkt. – „To inne wyzwanie, zupełnie inny styl gry niż Słowenia. Bardzo trudny mecz z rywalem, z którym mamy doświadczenie z poprzednich turniejów, więc na pewno czeka nas kolejne 40 minut mocnej walki” – powiedział Ponitka.

Izrael w pierwszym spotkaniu grupowym pokonał Islandię 83:71. W sobotę drużyna zmierzy się z Polską w 11. konfrontacji obu zespołów w finałach mistrzostw Europy. Dotychczasowy bilans nie jest korzystny dla biało-czerwonych – w 14 oficjalnych meczach o punkty wygrali pięć razy, z czego cztery zwycięstwa zanotowali w Eurobaskecie.

Ostatni pojedynek obu drużyn na mistrzostwach Europy odbył się trzy lata temu w Pradze. Polska wygrała wtedy 85:76, co pozwoliło jej awansować do fazy pucharowej turnieju.